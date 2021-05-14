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    Главная / Торги / Предупредительные и дорожные знаки, согласно ТЗ. Поставка партиями.

    Предупредительные и дорожные знаки, согласно ТЗ. Поставка партиями.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 04:0014.05.2021 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105023Дата и время окончания срока приема заявок Согласно заявкиМеждуреченскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105023

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Предупредительные и дорожные знаки, согласно ТЗ. Поставка партиями.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    04.05.2021 05:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    закупочная_документация.doc

    Приложение_2_Спецификация_форма.doc

    Приложение___1____Договор__поставки_форма.rtf

    Реквизиты__Южного_Кузбасса.docx

    Соглашения_об_ЭДО__для_сторонних_контрагентов_.docx

    Приложение__4___ТЗ.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Юридический адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Почтовый адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Контактный телефон

    +7 38475 7-23-43

    Факс

    +7 38475 7-22-41

    Адрес электронной почты

    gurovaiv@uk.mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Гурова Ирина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Междуреченск

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Согласно заявки

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.05.2021 04:00 GMT +314.05.2021 04:0014.05.2021 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105023Дата и время окончания срока приема заявок Согласно заявкиМеждуреченск

    Подведение итогов не позднее

    12.07.2021 08:0012.07.2021 08:0012.07.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105023Подведение итогов не позднее Согласно заявкиМеждуреченск

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    12.07.202112.07.2021 08:0012.07.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105023Подведение итогов не позднее Согласно заявкиМеждуреченск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Согласно заявки

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно заявки

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    652877 г. Междуреченск, Южная промзона, Складское хозяйство ПАО "Южный Кузбасс"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% отсрочка платежа по факту поставки продукции. Предпочтительный срок отсрочки - не менее 60 дней с даты поставки Товара на склад Покупателя. Оплата продукции осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Валюта платежа – рубль РФ. Покупатель производит платежи в счет оплаты продукции на основании результатов приемки, при условии предоставления Поставщиком оригиналов документов, подтверждающих качество продукции, товарных накладных и счет - фактур, соответствующих результатам приемки и оформленных в соответствии с требованиями законодательства. Доставка товара осуществляется Поставщиком до склада Покупателя. Стоимость доставки включена в стоимость товара. Датой поставки является дата передачи товара Покупателю на момент подписания товарной накладной (ТОРГ-12) на складе Покупателя г. Междуреченск, Южная Промзона, Складское хозяйство. Срок поставки товара: минимальный с момента подписания Договора Покупателем. Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным. Иные условия поставки согласовываются Сторонами дополнительно.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Адрес местонахождения

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Классификатор ОКПД2

    17.12.77

    Бумага, картон, вата целлюлозная и полотно из целлюлозных волокон мелованные с пропиткой, покрытием, окрашенной поверхностью или с отпечатанными знаками (рисунком), в рулонах или листах

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Предупредительный знак: "Внимание! Охраняемая территория""

    Кол-во: 515

    "Позиция 2"

    "Предупредительный знак: "Запретная зона! Проход (проезд) запрещен (закрыт)""

    Кол-во: 515

    "Позиция 3"

    "Дорожный знак 6.16 "Стоп-Линия" с хомутом для крепления ф80мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 4"

    "Дорожный знак 3.20 "Обгон запрещен" с хомутом для крепления ф80мм"

    Кол-во: 24

    "Позиция 5"

    "Дорожный знак 2.5 "Движение без остановки запрещено" с хомутом для крепления ф80мм"

    Кол-во: 25

    "Позиция 6"

    "Дорожный знак 3.24 "Ограничение максимальной скорости" с хомутом для крепления ф80мм"

    Кол-во: 25

    "Позиция 7"

    "Дорожный знак 3.17.3 "Контроль" с хомутом для крепления ф80мм"

    Кол-во: 25

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