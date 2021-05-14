Предупредительные и дорожные знаки, согласно ТЗ. Поставка партиями.

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

100% отсрочка платежа по факту поставки продукции. Предпочтительный срок отсрочки - не менее 60 дней с даты поставки Товара на склад Покупателя. Оплата продукции осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Валюта платежа – рубль РФ. Покупатель производит платежи в счет оплаты продукции на основании результатов приемки, при условии предоставления Поставщиком оригиналов документов, подтверждающих качество продукции, товарных накладных и счет - фактур, соответствующих результатам приемки и оформленных в соответствии с требованиями законодательства. Доставка товара осуществляется Поставщиком до склада Покупателя. Стоимость доставки включена в стоимость товара. Датой поставки является дата передачи товара Покупателю на момент подписания товарной накладной (ТОРГ-12) на складе Покупателя г. Междуреченск, Южная Промзона, Складское хозяйство. Срок поставки товара: минимальный с момента подписания Договора Покупателем. Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным. Иные условия поставки согласовываются Сторонами дополнительно.