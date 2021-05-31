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    Главная / Торги / Закупка Блоков типа БГИ-75А с источником гамма излучений ИГИ-Ц-4-4 для нужд АО ХК «Якутуголь»

    Закупка Блоков типа БГИ-75А с источником гамма излучений ИГИ-Ц-4-4 для нужд АО ХК «Якутуголь»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.05.2021 11:3031.05.2021 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105022Дата и время окончания срока приема заявок Закупка Блоков типа БГИ-75А с источником гамма излучений ИГИ-Ц-4-4 для нужд АО ХК «Якутуголь» НерюнгриПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105022

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка Блоков типа БГИ-75А с источником гамма излучений ИГИ-Ц-4-4 для нужд АО ХК «Якутуголь»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    04.05.2021 04:41

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_Б_к_проекту_договора.docx

    ТЗ_блок_гамма_источника_БГИ_75А.doc

    Приложение__1_к_договору_Спецификация_блок_с_источником_гамма_излучений.doc

    Договор_поставки_БГИ_75А_корр..docx

    Приложение_А_Система_контроля.doc

    Закупочная_документация_БГИ_75А.docx

    ГП105022_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЯКУТУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Юридический адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Почтовый адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Контактный телефон

    +7 41147 9-66-88

    Факс

    +7 41147 4-20-24

    Адрес электронной почты

    Nina.Panenko@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Паненко Нина Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка Блоков типа БГИ-75А с источником гамма излучений ИГИ-Ц-4-4 для нужд АО ХК «Якутуголь»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.05.2021 11:30 GMT +331.05.2021 11:3031.05.2021 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105022Дата и время окончания срока приема заявок Закупка Блоков типа БГИ-75А с источником гамма излучений ИГИ-Ц-4-4 для нужд АО ХК «Якутуголь» Нерюнгри

    Дата и время вскрытия заявок

    31.05.2021 11:3031.05.2021 11:3031.05.2021 11:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105022Дата и время вскрытия заявок Закупка Блоков типа БГИ-75А с источником гамма излучений ИГИ-Ц-4-4 для нужд АО ХК «Якутуголь» Нерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    30.07.2021 17:0030.07.2021 17:0030.07.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105022Подведение итогов не позднее Закупка Блоков типа БГИ-75А с источником гамма излучений ИГИ-Ц-4-4 для нужд АО ХК «Якутуголь» Нерюнгри

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.07.202130.07.2021 17:0030.07.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105022Подведение итогов не позднее Закупка Блоков типа БГИ-75А с источником гамма излучений ИГИ-Ц-4-4 для нужд АО ХК «Якутуголь» Нерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка Блоков типа БГИ-75А с источником гамма излучений ИГИ-Ц-4-4 для нужд АО ХК «Якутуголь»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ХК Якутуголь
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Классификатор ОКПД2

    27.90.11.316

    Источники гамма- и тормозного излучений

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    02.06.2021

    02.06.2021

    02.06.2021

    02.06.2021

    02.06.2021

    02.06.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1000235/name/6109e1840735a2.52954667

    04.08.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Блок типа БГИ-75А с источником гамма излучений ИГИ-Ц-4-4 на основе изотопа Cs¹³⁷"

    Кол-во: 20

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