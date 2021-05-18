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Номер извещения
ГП105012
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по организации круглосуточного контакт центра, а также услуг по проверке (сверке) документов пользователей на предмет соответствия данных по заданию Заказчика.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
01.05.2021 22:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121205, Г МОСКВА, ТЕР СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, УЛ НОБЕЛЯ, ДОМ 1, ЭТ/ПОМ 3/IV
Почтовый адрес
121205, Г МОСКВА, ТЕР СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, УЛ НОБЕЛЯ, ДОМ 1, ЭТ/ПОМ 3/IV
Контактный телефон
9684089874
Факс
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Адрес электронной почты
zakupki@nti.work
Ф.И.О. контактного лица
Н Виталий Иванович
Место рассмотрения предложений
город Москва, территория Сколково инновационного центра, ул. Нобеля, дом 1
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказания услуг по организации круглосуточного контакт центра, а также услуг по проверке (сверке) документов пользователей на предмет соответствия данных по заданию Заказчика
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.05.2021 15:00 GMT +318.05.2021 15:0018.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105012Дата и время окончания срока приема заявок Оказания услуг по организации круглосуточного контакт центра, а также услуг по проверке (сверке) документов пользователей на предмет соответствия данных по заданию Заказчика город Москва, территория Сколково инновационного центра, ул. Нобеля, дом 1
Дата и время вскрытия заявок
18.05.2021 15:0018.05.2021 15:0018.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105012Дата и время вскрытия заявок Оказания услуг по организации круглосуточного контакт центра, а также услуг по проверке (сверке) документов пользователей на предмет соответствия данных по заданию Заказчика город Москва, территория Сколково инновационного центра, ул. Нобеля, дом 1
Подведение итогов не позднее
25.05.2021 20:0025.05.2021 20:0025.05.2021 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105012Подведение итогов не позднее Оказания услуг по организации круглосуточного контакт центра, а также услуг по проверке (сверке) документов пользователей на предмет соответствия данных по заданию Заказчика город Москва, территория Сколково инновационного центра, ул. Нобеля, дом 1
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
25.05.202125.05.2021 20:0025.05.2021 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105012Подведение итогов не позднее Оказания услуг по организации круглосуточного контакт центра, а также услуг по проверке (сверке) документов пользователей на предмет соответствия данных по заданию Заказчика город Москва, территория Сколково инновационного центра, ул. Нобеля, дом 1
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказания услуг по организации круглосуточного контакт центра, а также услуг по проверке (сверке) документов пользователей на предмет соответствия данных по заданию Заказчика
Начальная цена
20 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УНИВЕРСИТЕТ 2035
Все закупки и тендеры УНИВЕРСИТЕТ 2035
Адрес местонахождения
121205, Г МОСКВА, ТЕР СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, УЛ НОБЕЛЯ, ДОМ 1, ЭТ/ПОМ 3/IV
61.10.20.110
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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