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    Главная / Торги / Оказание услуг по организации круглосуточного контакт центра, а также услуг по проверке (сверке) документов пользователей на предмет соответствия данных по заданию Заказчика.

    Оказание услуг по организации круглосуточного контакт центра, а также услуг по проверке (сверке) документов пользователей на предмет соответствия данных по заданию Заказчика.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 15:0018.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105012Дата и время окончания срока приема заявок Оказания услуг по организации круглосуточного контакт центра, а также услуг по проверке (сверке) документов пользователей на предмет соответствия данных по заданию Заказчика город Москва, территория Сколково инновационного центра, ул. Нобеля, дом 1Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105012

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по организации круглосуточного контакт центра, а также услуг по проверке (сверке) документов пользователей на предмет соответствия данных по заданию Заказчика.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    01.05.2021 22:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_2_к_Документации_Проект_Договора.docx

    Изменения_в_документации.docx

    Приложение_1_к_Документации_Техническое_задание.docx

    Документация_на_услуги_контакт_центра.docx

    Изменения_в_документации_2.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035»
    Все закупки и тендеры УНИВЕРСИТЕТ 2035

    Юридический адрес

    121205, Г МОСКВА, ТЕР СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, УЛ НОБЕЛЯ, ДОМ 1, ЭТ/ПОМ 3/IV

    Почтовый адрес

    121205, Г МОСКВА, ТЕР СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, УЛ НОБЕЛЯ, ДОМ 1, ЭТ/ПОМ 3/IV

    Контактный телефон

    9684089874

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki@nti.work

    Ф.И.О. контактного лица

    Н Виталий Иванович

    Место рассмотрения предложений

    город Москва, территория Сколково инновационного центра, ул. Нобеля, дом 1

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказания услуг по организации круглосуточного контакт центра, а также услуг по проверке (сверке) документов пользователей на предмет соответствия данных по заданию Заказчика

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.05.2021 15:00 GMT +318.05.2021 15:0018.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105012Дата и время окончания срока приема заявок Оказания услуг по организации круглосуточного контакт центра, а также услуг по проверке (сверке) документов пользователей на предмет соответствия данных по заданию Заказчика город Москва, территория Сколково инновационного центра, ул. Нобеля, дом 1

    Дата и время вскрытия заявок

    18.05.2021 15:0018.05.2021 15:0018.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105012Дата и время вскрытия заявок Оказания услуг по организации круглосуточного контакт центра, а также услуг по проверке (сверке) документов пользователей на предмет соответствия данных по заданию Заказчика город Москва, территория Сколково инновационного центра, ул. Нобеля, дом 1

    Подведение итогов не позднее

    25.05.2021 20:0025.05.2021 20:0025.05.2021 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105012Подведение итогов не позднее Оказания услуг по организации круглосуточного контакт центра, а также услуг по проверке (сверке) документов пользователей на предмет соответствия данных по заданию Заказчика город Москва, территория Сколково инновационного центра, ул. Нобеля, дом 1

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.05.202125.05.2021 20:0025.05.2021 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105012Подведение итогов не позднее Оказания услуг по организации круглосуточного контакт центра, а также услуг по проверке (сверке) документов пользователей на предмет соответствия данных по заданию Заказчика город Москва, территория Сколково инновационного центра, ул. Нобеля, дом 1

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказания услуг по организации круглосуточного контакт центра, а также услуг по проверке (сверке) документов пользователей на предмет соответствия данных по заданию Заказчика

    Начальная цена

    20 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УНИВЕРСИТЕТ 2035
    Все закупки и тендеры УНИВЕРСИТЕТ 2035

    Адрес местонахождения

    121205, Г МОСКВА, ТЕР СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, УЛ НОБЕЛЯ, ДОМ 1, ЭТ/ПОМ 3/IV

    Классификатор ОКПД2

    61.10.20.110

    Услуги операторов связи по присоединению и пропуску трафика, за исключением международного трафика

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги Контакт Центра"

    Кол-во:

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