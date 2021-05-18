Оказание услуг по организации круглосуточного контакт центра, а также услуг по проверке (сверке) документов пользователей на предмет соответствия данных по заданию Заказчика.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП105012 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по организации круглосуточного контакт центра, а также услуг по проверке (сверке) документов пользователей на предмет соответствия данных по заданию Заказчика. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035»

Все закупки и тендеры УНИВЕРСИТЕТ 2035 Юридический адрес 121205, Г МОСКВА, ТЕР СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, УЛ НОБЕЛЯ, ДОМ 1, ЭТ/ПОМ 3/IV Почтовый адрес 121205, Г МОСКВА, ТЕР СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, УЛ НОБЕЛЯ, ДОМ 1, ЭТ/ПОМ 3/IV Контактный телефон 9684089874 Факс {} Адрес электронной почты zakupki@nti.work Ф.И.О. контактного лица Н Виталий Иванович Место рассмотрения предложений город Москва, территория Сколково инновационного центра, ул. Нобеля, дом 1 Закупки и тендеры Москва Город Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru