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Номер извещения
32110260220
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) для нужд акционерного общества Научно-технический центр «Охрана» (АО НТЦ «Охрана»).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
04.05.2021 13:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
129110, Российская Федерация, Москва, УЛИЦА ВЕРЕЙСКАЯ, 17 помещение 711а
Почтовый адрес
129110, Российская Федерация, Москва, УЛИЦА ВЕРЕЙСКАЯ, 17 помещение 711а
Контактный телефон
+7 499 288-08-43
Факс
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Адрес электронной почты
savenkova@rc-insurance.ru
Ф.И.О. контактного лица
Савенкова Елена Александровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) для нужд Акционерного общества Научно-технический центр «Охрана» (АО НТЦ «Охрана»)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.05.2021 10:00 GMT +320.05.2021 10:0020.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110260220Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) для нужд Акционерного общества Научно-технический центр «Охрана» (АО НТЦ «Охрана»)Москва
Дата и время вскрытия заявок
20.05.2021 10:0020.05.2021 10:0020.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110260220Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) для нужд Акционерного общества Научно-технический центр «Охрана» (АО НТЦ «Охрана»)Москва
Подведение итогов не позднее
21.05.2021 12:0021.05.2021 12:0021.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110260220Подведение итогов не позднее Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) для нужд Акционерного общества Научно-технический центр «Охрана» (АО НТЦ «Охрана»)Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
21.05.202121.05.2021 12:0021.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110260220Подведение итогов не позднее Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) для нужд Акционерного общества Научно-технический центр «Охрана» (АО НТЦ «Охрана»)Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) для нужд Акционерного общества Научно-технический центр «Охрана» (АО НТЦ «Охрана»)
Начальная цена
850 314,13
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с требованиями к продукции (разд. 9 документации) и проектом договора (разд. 8 документации).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Москва.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НТЦ ОХРАНА
Все закупки и тендеры АО НТЦ ОХРАНА
Адрес местонахождения
125438, Г МОСКВА, УЛ ОНЕЖСКАЯ, ДОМ 8,
125438, г. Москва, ул. Онежская, д.8
65.12.21.000
65.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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