Дополнительные сведения к процедуре

Описание имущества (объекта) характеристики

Дом оператора «Грачевский», инв. № 04-1156, назначение: производственное, общей площадью 150,5 кв. м., расположен по адресу: Ставропольский край, Грачевский район, поселок Ямки, ул. Молодежная, 3. Объект расположен на земельном участке с кадастровым номером 26:07:031701:69 общей площадью 1969 кв.м., предоставленном Продавцу на основании договора аренды земельного участка от 12.11.2012 г. №96-12 по 21.10.2061 г. Ввод объекта в эксплуатацию произведен в 1990 году.