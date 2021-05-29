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    Главная / Торги / Публичное предложение, проводимое в электронной форме на ООО «ЭТП ГПБ», на право заключения договора купли-продажи имущества OOО "Газпром трансгаз Ставрополь" (недвижимость в п. Ямки, Ставропольский край).

    Публичное предложение, проводимое в электронной форме на ООО «ЭТП ГПБ», на право заключения договора купли-продажи имущества OOО "Газпром трансгаз Ставрополь" (недвижимость в п. Ямки, Ставропольский край).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.05.2021 16:0029.05.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП188083Дата и время окончания срока приема заявок Дом оператора «Грачевский», инв. № 04-1156, назначение: производственное, общей площадью 150,5 кв. м., расположен по адресу: Ставропольский край, Грачевский район, поселок Ямки. Новый УренгойПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Публичное предложение, проводимое в электронной форме на ООО «ЭТП ГПБ», на право заключения договора купли-продажи имущества OOО "Газпром трансгаз Ставрополь" (недвижимость в п. Ямки, Ставропольский край).

    Категория

    Публичное предложение

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Ставропольский край, Грачевский район, поселок Ямки, ул. Молодежная, 3.

    Номер извещения

    ГП188083

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Предмет договора

    Дом оператора «Грачевский», инв. № 04-1156, назначение: производственное, общей площадью 150,5 кв. м., расположен по адресу: Ставропольский край, Грачевский район, поселок Ямки.

    Начальная цена

    682000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    30-04-2021 23:43 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    29.05.2021 18:00

    Дата и время проведения

    31.05.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    ИС_ПОЛНАЯ_ВЕРСИЯ_6_дом_оператор_Ямки_май_21.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    недвижимость

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Дом оператора «Грачевский», инв. № 04-1156, назначение: производственное, общей площадью 150,5 кв. м., расположен по адресу: Ставропольский край, Грачевский район, поселок Ямки, ул. Молодежная, 3. Объект расположен на земельном участке с кадастровым номером 26:07:031701:69 общей площадью 1969 кв.м., предоставленном Продавцу на основании договора аренды земельного участка от 12.11.2012 г. №96-12 по 21.10.2061 г. Ввод объекта в эксплуатацию произведен в 1990 году.

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Юридический адрес

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Контактный телефон

    +7 911 152-01-00

    Адрес электронной почты

    rappp2001@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Потемин Илья Дмитриевич

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Контактное лицо продавца/инициатора

    []

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    rappp2001@gmail.com

    Телефон продавца/инициатора

    +7 911 152-01-00

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с условиями извещения

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с условиями извещения

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    ur_spec@izobil.ktg.gazprom.ru тел. (86545) 79-114.

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    //polaris89.ru

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