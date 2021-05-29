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Наименование процедуры
Публичное предложение, проводимое в электронной форме на ООО «ЭТП ГПБ», на право заключения договора купли-продажи имущества OOО "Газпром трансгаз Ставрополь" (недвижимость в п. Ямки, Ставропольский край).
Категория
Публичное предложение
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Ставропольский край, Грачевский район, поселок Ямки, ул. Молодежная, 3.
Номер извещения
ГП188083
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС
Предмет договора
Дом оператора «Грачевский», инв. № 04-1156, назначение: производственное, общей площадью 150,5 кв. м., расположен по адресу: Ставропольский край, Грачевский район, поселок Ямки.
Начальная цена
682000.0
Валюта
RUB
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Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
30-04-2021 23:43 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.05.2021 18:00
Дата и время проведения
31.05.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
Дом оператора «Грачевский», инв. № 04-1156, назначение: производственное, общей площадью 150,5 кв. м., расположен по адресу: Ставропольский край, Грачевский район, поселок Ямки, ул. Молодежная, 3. Объект расположен на земельном участке с кадастровым номером 26:07:031701:69 общей площадью 1969 кв.м., предоставленном Продавцу на основании договора аренды земельного участка от 12.11.2012 г. №96-12 по 21.10.2061 г. Ввод объекта в эксплуатацию произведен в 1990 году.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС
Юридический адрес
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
Контактный телефон
+7 911 152-01-00
Адрес электронной почты
rappp2001@gmail.com
Ф.И.О. контактного лица
Потемин Илья Дмитриевич
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
Контактное лицо продавца/инициатора
[]
Адрес эл. почты продавца/инициатора
rappp2001@gmail.com
Телефон продавца/инициатора
+7 911 152-01-00
Адрес местонахождения продавца/инициатора
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с условиями извещения
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с условиями извещения
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
ur_spec@izobil.ktg.gazprom.ru тел. (86545) 79-114.
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Да
Официальный сайт, на котором размещена документация
//polaris89.ru
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