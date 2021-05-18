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    Главная / Торги / Поставка буксировочного водила универсального для воздушных судов (1 шт.)

    Поставка буксировочного водила универсального для воздушных судов (1 шт.)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 16:0018.05.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110260006Дата и время окончания срока приема заявок Буксировочное водило универсальное- 1 ед.350912, Краснодарский край, Краснодар г, им Евдокии Бершанской ул, дом № 355Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110260006

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка буксировочного водила универсального для воздушных судов (1 шт.)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    04.05.2021 10:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_ЗК_КР_007276.doc

    ЗД_ЗК_СМП_КР_007276.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР
    Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР АО МАКР

    Юридический адрес

    350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355

    Почтовый адрес

    350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355

    Контактный телефон

    +7 861 219-17-87

    Факс

    Адрес электронной почты

    yu.yakubovskaya@krr.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Якубовская Юлия Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    350912, Краснодарский край, Краснодар г, им Евдокии Бершанской ул, дом № 355

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Закупки и тендеры Средства транспортные и оборудование прочие, не включенные в другие группировки

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Буксировочное водило универсальное- 1 ед.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.06.202115.06.2021 20:0015.06.2021 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110260006Подведение итогов не позднее Буксировочное водило универсальное- 1 ед.350912, Краснодарский край, Краснодар г, им Евдокии Бершанской ул, дом № 355

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Буксировочное водило универсальное- 1 ед.

    Начальная цена

    1 742 580,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    350912, Краснодарский край, Краснодар г, им Евдокии Бершанской ул, дом № 355Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР АО МАКР
    Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР АО МАКР

    Адрес местонахождения

    350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355

    Классификатор ОКПД2

    30.99.10.000

    Средства транспортные и оборудование прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    30.99

    Производство прочих транспортных средств и оборудования, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/959013/name/60cb581e01ca24.89364187

    17.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Буксировочное водило универсальное- 1 ед."

    Кол-во:

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