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Номер извещения
ГП188069
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение комплекса вышкомонтажных работ по демонтажу, мобилизации, монтажу и передвижек буровых установок ООО "МУБР" на генерального заказчика ООО "РН-Юганскнефтегаз" (2 лота)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
30.04.2021 19:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628680, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Мегион, ул. В.А. АБАЗАРОВА, д. 7
Почтовый адрес
628680, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Мегион, ул. В.А. АБАЗАРОВА, д. 7
Контактный телефон
+7 34643 4-74-44
Факс
Адрес электронной почты
Danilova.AV@hantos.gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Данилова Анастасия Васильевна
Место рассмотрения предложений
Мегион
Закупки и тендеры Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область)
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение комплекса вышкомонтажных работ по демонтажу, мобилизации, монтажу и передвижек буровых установок БУ-3000 ЭУК-1М
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение комплекса вышкомонтажных работ по демонтажу, мобилизации, монтажу и передвижек буровых установок БУ-3000 ЭУК-1М
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
628680, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Мегион, ул. В.А. АБАЗАРОВА, д. 7
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Выполнение комплекса вышкомонтажных работ по демонтажу, мобилизации, монтажу и передвижек буровых установок БУ-5000 ЭК-БМЧ
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение комплекса вышкомонтажных работ по демонтажу, мобилизации, монтажу и передвижек буровых установок БУ-5000 ЭК-БМЧ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
628680, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Мегион, ул. В.А. АБАЗАРОВА, д. 7
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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