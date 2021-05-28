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    Главная / Торги / Закупка оригинальных картриджей HP и Samsung для копировально-множительного оборудования для нужд подразделений МГУ (ЦЗ_91) (294 шт.) (223.ЗК.1708; Id40984)

    Закупка оригинальных картриджей HP и Samsung для копировально-множительного оборудования для нужд подразделений МГУ (ЦЗ_91) (294 шт.) (223.ЗК.1708; Id40984)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.05.2021 09:0028.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110259061Дата и время окончания срока приема заявок Закупка оригинальных картриджей HP и Samsung для копировально-множительного оборудования для нужд подразделений МГУ (ЦЗ_91) (299 шт.)(Id40984)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110259061

    Уникальный номер закупки

    40984

    Номер закупки

    40984

    Наименование закупки

    Закупка оригинальных картриджей HP и Samsung для копировально-множительного оборудования для нужд подразделений МГУ (ЦЗ_91) (294 шт.) (223.ЗК.1708; Id40984)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    30.04.2021 18:01

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ИД_40984_2021_05_17_Изменения__Отдел__сроки_закупки.docx

    ТЗ_1022868_40984_ТЗ_ориг.картриджи_НР_1пг_2021_ЦЗ_91.docx

    ИД_40984_Измененное_ТЗ_1022307_ТЗ_ЗК_оригиналы_HP_samsung_2021_1_ЦЗ_91_в_редакц.xlsx

    ИД_40984_2021_05_24_Изменения__Отдел__сроки_закупки.docx

    ИД_40984_2021_05_24_Изменения__Управление__документация_о_закупке.docx

    ИД_40984_1023997_223_ЗК_Извещение_часть_1__не_МСП__в_редакции_от_24.05.2021.rtf

    ИД_40984_1023998_223_ЗК_Извещение_часть_2__неМСП__в_редакции_от_24.05.2021.rtf

    ИД_40984_1023999_проект_договора_на_поставку_товаров_223_в_редакции_от_24.05.2021.rtf

    ИД_40984_1024000_Форма__2_Ценовое_предложение_участника__в_редакции_от_24.05.2021.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА
    Все закупки и тендеры МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ

    Юридический адрес

    119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1,

    Почтовый адрес

    119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1

    Контактный телефон

    +7 495 939-43-13

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    tender@rector.msu.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    УМ Р З

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Оборудование офисное и его части

    Ключевые слова:

    лом

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка оригинальных картриджей HP и Samsung для копировально-множительного оборудования для нужд подразделений МГУ (ЦЗ_91) (299 шт.)(Id40984)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    01.06.202101.06.2021 16:0001.06.2021 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110259061Дата окончания срока рассмотрения заявок Закупка оригинальных картриджей HP и Samsung для копировально-множительного оборудования для нужд подразделений МГУ (ЦЗ_91) (299 шт.)(Id40984)Москва

    Подведение итогов не позднее

    01.06.2021 16:0001.06.2021 16:0001.06.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110259061Подведение итогов не позднее Закупка оригинальных картриджей HP и Samsung для копировально-множительного оборудования для нужд подразделений МГУ (ЦЗ_91) (299 шт.)(Id40984)Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.06.202101.06.2021 16:0001.06.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110259061Подведение итогов не позднее Закупка оригинальных картриджей HP и Samsung для копировально-множительного оборудования для нужд подразделений МГУ (ЦЗ_91) (299 шт.)(Id40984)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка оригинальных картриджей HP и Samsung для копировально-множительного оборудования для нужд подразделений МГУ (ЦЗ_91) (299 шт.)(Id40984)

    Начальная цена

    2 618 579,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    130 928,95 ₽на 400 дней
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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с Извещением о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    РОССИЯ, Москва, г. Москва (точный адрес согласно указанному в техническом задании). Дополнительная информация: Заказчик вправе отменить закупку по одному и более предмету закупки до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Решение об отмене закупки размещается в ЕИС в день принятия этого решения. По истечении срока отмены закупки и до заключения договора Заказчик вправе отменить процедуру закупки только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Порядок подачи заявки: в соответствии с регламентом электронной площадки и порядком установленным в Извещении о закупке. Подведения итогов: в порядке установленном в Извещении о закупке. Подробная и полная информация о закупке содержится в файлах Извещения о закупке.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с Извещением о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ
    Все закупки и тендеры МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ

    Адрес местонахождения

    119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1,

    119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1

    Классификатор ОКПД2

    28.23.25.000

    Части и принадлежности прочих офисных машин

    Классификатор ОКВЭД2

    28.23.2

    Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 2"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 3"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 4"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 3.00000

    "Позиция 5"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 12.00000

    "Позиция 6"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 6.00000

    "Позиция 7"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 4.00000

    "Позиция 8"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 4.00000

    "Позиция 9"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 4.00000

    "Позиция 10"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 5.00000

    "Позиция 11"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 12"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 13"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 14"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 15"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 41.00000

    "Позиция 16"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 3.00000

    "Позиция 17"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 3.00000

    "Позиция 18"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 3.00000

    "Позиция 19"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 3.00000

    "Позиция 20"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 21"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 22"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 23"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 24"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 5.00000

    "Позиция 25"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 26"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 27"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 28"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 29"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 18.00000

    "Позиция 30"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 5.00000

    "Позиция 31"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 20.00000

    "Позиция 32"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 13.00000

    "Позиция 33"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 28.00000

    "Позиция 34"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 35"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 8.00000

    "Позиция 36"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 3.00000

    "Позиция 37"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 38"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 39"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 40"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 41"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 42"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 43"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 15.00000

    "Позиция 44"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 45"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 46"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 18.00000

    "Позиция 47"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 48"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 49"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 50"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 51"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 52"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 53"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 54"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 55"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 56"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 57"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 58"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 59"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 60"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 61"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 62"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 3.00000

    "Позиция 63"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 64"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 2.00000

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    02.02.2022 16:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП014435
    Закупка концевых муфт
    Закупка концевых муфт
    594586
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
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    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211076266
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ (3)
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и...
    592855
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    51 308 893
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211076231
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ (4)
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и...
    592848
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    49 916 323
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211076275
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ (2)
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и...
    592861
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    30 136 668
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211076201
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ (5)
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и...
    592839
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    40 149 926
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211076155
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ (6)
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и...
    592826
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    36 906 799
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
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