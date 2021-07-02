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Номер извещения
ГП188026
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка передвижной страховочной системы для нужд ООО "ТЗК Омск (Центральный)"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
30.04.2021 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197198, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Зоологический пер., 2-4, Лит. "Б"
Почтовый адрес
197198, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Зоологический пер., 2-4, Лит. "Б"
Контактный телефон
+7 812 449-18-83 доб. 6585
Адрес электронной почты
tender_aero@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кондраненкова Анастасия Игоревна
Место рассмотрения заявок
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка передвижной страховочной системы для нужд ООО "ТЗК Омск (Центральный)"
Дата и время окончания срока приема заявок
02.07.2021 17:00 GMT +302.07.2021 17:0002.07.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП188026Дата и время окончания срока приема заявок Поставка передвижной страховочной системы для нужд ООО "ТЗК Омск (Центральный)"Москва
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Поставка передвижной страховочной системы для нужд ООО "ТЗК Омск (Центральный)"
Официальный сайт, на котором размещена документация
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