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    Главная / Торги / Поставка передвижной страховочной системы для нужд ООО "ТЗК Омск (Центральный)"

    Поставка передвижной страховочной системы для нужд ООО "ТЗК Омск (Центральный)"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.07.2021 17:0002.07.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП188026Дата и время окончания срока приема заявок Поставка передвижной страховочной системы для нужд ООО "ТЗК Омск (Центральный)"МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    ГП188026

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0066378-322-2021

    Наименование закупки

    Поставка передвижной страховочной системы для нужд ООО "ТЗК Омск (Центральный)"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    30.04.2021 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМНЕФТЬ-АЭРО
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМНЕФТЬ-АЭРО

    Юридический адрес

    197198, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Зоологический пер., 2-4, Лит. "Б"

    Почтовый адрес

    197198, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Зоологический пер., 2-4, Лит. "Б"

    Контактный телефон

    +7 812 449-18-83 доб. 6585

    Адрес электронной почты

    tender_aero@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кондраненкова Анастасия Игоревна

    Место рассмотрения заявок

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Нефть сырая и газ природный

    Ключевые слова:

    нефть

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка передвижной страховочной системы для нужд ООО "ТЗК Омск (Центральный)"

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.07.2021 17:00 GMT +302.07.2021 17:0002.07.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП188026Дата и время окончания срока приема заявок Поставка передвижной страховочной системы для нужд ООО "ТЗК Омск (Центральный)"Москва

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Поставка передвижной страховочной системы для нужд ООО "ТЗК Омск (Центральный)"

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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