Оказание автотранспортных услуг для нужд ООО «Везерфорд» локация Бузулук на 2021-22 гг.

Дата и время окончания срока приема заявок

Оказание автотранспортных услуг для нужд ООО «Везерфорд» локация Бузулук на 2021-22 гг.

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

ВЕЗЕРФОРД Все закупки и тендеры ВЕЗЕРФОРД

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "А/м легковой седан" Кол-во: 15800

"Позиция 2" "Автомобиль г/пассажирский внедорожник ПИКАП" Кол-во: 120000

"Позиция 3" "Автомобиль г/пассажирский внедорожник ПИКАП" Кол-во: 2

"Позиция 4" "Автомобиль специальный (грузопассажирский вехдеход) 5-ти местный Егерь" Кол-во: 1

"Позиция 5" "Микроавтобус иностранного производства 12-16 мест" Кол-во: 1

"Позиция 6" "Автомобиль седельный тягач, вездеход, полуприцеп г/п до 20тн." Кол-во: 85000

"Позиция 7" "Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 8-10тн вездеход" Кол-во: 75000

"Позиция 8" "Автомобиль седельный тягач, полуприцеп г/п до 20тн" Кол-во: 175000

"Позиция 9" "Автомобиль седельный тягач, вездеход, полуприцеп г/п до 20 тн. с КМУ г/п не менее 3 тн. при полном вылете стрелы" Кол-во: 192500

"Позиция 10" "Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 тн. кузов 8 метров, вездеход с КМУ г/п не менее 3 тн, при полном вылете стрелы" Кол-во: 65000

"Позиция 11" "Автокран, грузоподъемностью 15 тн" Кол-во: 202500

"Позиция 12" "Автокран, грузоподъемностью 25 тн" Кол-во: 35500

"Позиция 13" "Автомобиль Газель бортовая" Кол-во: 15000

"Позиция 14" "Автомобиль Камаз 5490-s 5 NEO открытая площадка длиной 13 м" Кол-во: 25000

"Позиция 15" "Автомобиль седельный тягач, Трал низкорамный г/п 25-35тн." Кол-во: 35000

"Позиция 16" "автомобиль седельный тягач, вездеход, полуприцеп г/п до 20 тн. с КМУ г/п не менее 3 тн. при полном вылете стрелы" Кол-во: 2

"Позиция 17" "автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 тн. кузов 8 метров, вездеход с КМУ г/п не менее 3 тн, при полном вылете стрелы" Кол-во: 1