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Номер извещения
ГП188043
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание автотранспортных услуг для нужд ООО «Везерфорд» локация Бузулук на 2021-22 гг.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
30.04.2021 18:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125047, Российская Федерация, Москва, д. 4, этаж 13, 4 Лесной пер
Почтовый адрес
125047, Российская Федерация, Москва, д. 4, этаж 13, 4 Лесной пер
Контактный телефон
+7 903 977-06-16
Факс
+7 495 775-47-13
Адрес электронной почты
ekaterina.sazonova@weatherford.com
Ф.И.О. контактного лица
Титова Екатерина Ильинична
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание автотранспортных услуг для нужд ООО «Везерфорд» локация Бузулук на 2021-22 гг.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.05.2021 10:00 GMT +317.05.2021 10:0017.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП188043Дата и время окончания срока приема заявок Оказание автотранспортных услуг для нужд ООО «Везерфорд» локация Бузулук на 2021-22 гг. Москва
Подведение итогов не позднее
31.08.2021 17:0031.08.2021 17:0031.08.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП188043Подведение итогов не позднее Оказание автотранспортных услуг для нужд ООО «Везерфорд» локация Бузулук на 2021-22 гг. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание автотранспортных услуг для нужд ООО «Везерфорд» локация Бузулук на 2021-22 гг.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно приложениям Технические задания и приложениям ЛОТ.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно приложениям Технические задания и приложениям ЛОТ.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ВЕЗЕРФОРД
Все закупки и тендеры ВЕЗЕРФОРД
Адрес местонахождения
125047, Российская Федерация, Москва, д. 4, этаж 13, 4 Лесной пер
C
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 15800
Кол-во: 120000
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 85000
Кол-во: 75000
Кол-во: 175000
Кол-во: 192500
Кол-во: 65000
Кол-во: 202500
Кол-во: 35500
Кол-во: 15000
Кол-во: 25000
Кол-во: 35000
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