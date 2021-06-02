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    Главная / Торги / Отбор организации, способной выполнить работы по градуировке и замерам базовых высот резервуаров ООО "ЧУКОТАЭРОСБЫТ"

    Отбор организации, способной выполнить работы по градуировке и замерам базовых высот резервуаров ООО "ЧУКОТАЭРОСБЫТ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.06.2021 11:0002.06.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП188022Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ градуировке и замерам базовых высот резервуаров ООО "ЧУКОТАЭРОСБЫТ"Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    ГП188022

    Уникальный номер закупки

    01-0066927-322-2021

    Номер закупки

    01-0066927-322-2021

    Наименование закупки

    Отбор организации, способной выполнить работы по градуировке и замерам базовых высот резервуаров ООО "ЧУКОТАЭРОСБЫТ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    30.04.2021 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМНЕФТЬ-АЭРО
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМНЕФТЬ-АЭРО

    Юридический адрес

    197198, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Зоологический пер., 2-4, Лит. "Б"

    Почтовый адрес

    197198, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Зоологический пер., 2-4, Лит. "Б"

    Контактный телефон

    +7 812 449-18-83 доб. 6585

    Адрес электронной почты

    tender_aero@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кондраненкова Анастасия Игоревна

    Место рассмотрения заявок

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    нефть

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ градуировке и замерам базовых высот резервуаров ООО "ЧУКОТАЭРОСБЫТ"

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.06.2021 11:00 GMT +302.06.2021 11:0002.06.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП188022Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ градуировке и замерам базовых высот резервуаров ООО "ЧУКОТАЭРОСБЫТ"Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Выполнение работ градуировке и замерам базовых высот резервуаров ООО "ЧУКОТАЭРОСБЫТ"

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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