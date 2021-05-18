Закупка оригинальных картриджей для копировально-множительного оборудования для нужд подразделений МГУ (ЦЗ_92) (523 шт.)(Id40983)

Закупка оригинальных картриджей для копировально-множительного оборудования для нужд подразделений МГУ (ЦЗ_92) (523 шт.)(Id40983)

Цена договора и требования к обеспечению

в соответствии с Извещением о закупке

РОССИЯ, Москва, г. Москва (точный адрес согласно указанному в техническом задании). Дополнительная информация: Заказчик вправе отменить закупку по одному и более предмету закупки до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Решение об отмене закупки размещается в ЕИС в день принятия этого решения. По истечении срока отмены закупки и до заключения договора Заказчик вправе отменить процедуру закупки только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Порядок подачи заявки: в соответствии с регламентом электронной площадки и порядком установленным в Извещении о закупке. Подведения итогов: в порядке установленном в Извещении о закупке. Подробная и полная информация о закупке содержится в файлах Извещения о закупке. Рассчитать логистику >

в соответствии с Извещением о закупке

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ Все закупки и тендеры МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 7.00000

"Позиция 2" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 1.00000

"Позиция 3" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 1.00000

"Позиция 4" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 1.00000

"Позиция 5" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 2.00000

"Позиция 6" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 6.00000

"Позиция 7" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 3.00000

"Позиция 8" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 4.00000

"Позиция 9" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 12.00000

"Позиция 10" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 1.00000

"Позиция 11" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 3.00000

"Позиция 12" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 1.00000

"Позиция 13" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 1.00000

"Позиция 14" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 2.00000

"Позиция 15" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 1.00000

"Позиция 16" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 8.00000

"Позиция 17" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 3.00000

"Позиция 18" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 2.00000

"Позиция 19" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 3.00000

"Позиция 20" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 5.00000

"Позиция 21" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 4.00000

"Позиция 22" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 4.00000

"Позиция 23" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 4.00000

"Позиция 24" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 4.00000

"Позиция 25" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 2.00000

"Позиция 26" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 1.00000

"Позиция 27" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 3.00000

"Позиция 28" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 2.00000

"Позиция 29" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 2.00000

"Позиция 30" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 2.00000

"Позиция 31" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 1.00000

"Позиция 32" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 2.00000

"Позиция 33" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 1.00000

"Позиция 34" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 1.00000

"Позиция 35" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 9.00000

"Позиция 36" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 3.00000

"Позиция 37" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 3.00000

"Позиция 38" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 1.00000

"Позиция 39" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 2.00000

"Позиция 40" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 1.00000

"Позиция 41" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 1.00000

"Позиция 42" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 1.00000

"Позиция 43" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 2.00000

"Позиция 44" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 4.00000

"Позиция 45" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 4.00000

"Позиция 46" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 2.00000

"Позиция 47" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 35.00000

"Позиция 48" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 1.00000

"Позиция 49" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 2.00000

"Позиция 50" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 1.00000

"Позиция 51" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 1.00000

"Позиция 52" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 2.00000

"Позиция 53" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 2.00000

"Позиция 54" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 2.00000

"Позиция 55" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 4.00000

"Позиция 56" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 40.00000

"Позиция 57" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 7.00000

"Позиция 58" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 6.00000

"Позиция 59" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 6.00000

"Позиция 60" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 6.00000

"Позиция 61" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 3.00000

"Позиция 62" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 4.00000

"Позиция 63" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 4.00000

"Позиция 64" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 5.00000

"Позиция 65" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 5.00000

"Позиция 66" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 2.00000

"Позиция 67" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 1.00000

"Позиция 68" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 2.00000

"Позиция 69" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 4.00000

"Позиция 70" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 4.00000

"Позиция 71" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 10.00000

"Позиция 72" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 5.00000

"Позиция 73" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 1.00000

"Позиция 74" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 1.00000

"Позиция 75" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 2.00000

"Позиция 76" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 1.00000

"Позиция 77" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 1.00000

"Позиция 78" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 4.00000

"Позиция 79" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 6.00000

"Позиция 80" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 10.00000

"Позиция 81" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 5.00000

"Позиция 82" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 10.00000

"Позиция 83" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 1.00000

"Позиция 84" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 1.00000

"Позиция 85" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 1.00000

"Позиция 86" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 1.00000

"Позиция 87" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 1.00000

"Позиция 88" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 2.00000

"Позиция 89" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 2.00000

"Позиция 90" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 2.00000

"Позиция 91" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 2.00000

"Позиция 92" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 44.00000

"Позиция 93" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 3.00000

"Позиция 94" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 3.00000

"Позиция 95" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 8.00000

"Позиция 96" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 3.00000

"Позиция 97" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 2.00000

"Позиция 98" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 15.00000

"Позиция 99" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 1.00000

"Позиция 100" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 2.00000

"Позиция 101" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 1.00000

"Позиция 102" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 1.00000

"Позиция 103" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 7.00000

"Позиция 104" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 4.00000

"Позиция 105" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 4.00000

"Позиция 106" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 4.00000

"Позиция 107" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 4.00000

"Позиция 108" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 4.00000

"Позиция 109" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 1.00000

"Позиция 110" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 1.00000

"Позиция 111" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 1.00000

"Позиция 112" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 1.00000

"Позиция 113" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 2.00000

"Позиция 114" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 4.00000

"Позиция 115" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 2.00000

"Позиция 116" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 3.00000

"Позиция 117" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 3.00000

"Позиция 118" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 1.00000

"Позиция 119" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 1.00000

"Позиция 120" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 1.00000

"Позиция 121" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 1.00000

"Позиция 122" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 1.00000

"Позиция 123" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 1.00000

"Позиция 124" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 20.00000

"Позиция 125" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 3.00000

"Позиция 126" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 2.00000

"Позиция 127" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 5.00000