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Номер извещения
32110259064
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка оригинальных картриджей для копировально-множительного оборудования для нужд подразделений МГУ (ЦЗ_92) (523 шт.) (223.ЗК.1707; Id40983)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
30.04.2021 18:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1,
Почтовый адрес
119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1
Контактный телефон
+7 495 939-43-13
Факс
--
Адрес электронной почты
tender@rector.msu.ru
Ф.И.О. контактного лица
УМ Р З
Место рассмотрения предложений
Москва
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Закупка оригинальных картриджей для копировально-множительного оборудования для нужд подразделений МГУ (ЦЗ_92) (523 шт.)(Id40983)
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
20.05.202120.05.2021 16:0020.05.2021 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110259064Дата окончания срока рассмотрения заявок Закупка оригинальных картриджей для копировально-множительного оборудования для нужд подразделений МГУ (ЦЗ_92) (523 шт.)(Id40983)Москва
Подведение итогов не позднее
20.05.2021 16:0020.05.2021 16:0020.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110259064Подведение итогов не позднее Закупка оригинальных картриджей для копировально-множительного оборудования для нужд подразделений МГУ (ЦЗ_92) (523 шт.)(Id40983)Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка оригинальных картриджей для копировально-множительного оборудования для нужд подразделений МГУ (ЦЗ_92) (523 шт.)(Id40983)
Начальная цена
4 459 787,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с Извещением о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
РОССИЯ, Москва, г. Москва (точный адрес согласно указанному в техническом задании). Дополнительная информация: Заказчик вправе отменить закупку по одному и более предмету закупки до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Решение об отмене закупки размещается в ЕИС в день принятия этого решения. По истечении срока отмены закупки и до заключения договора Заказчик вправе отменить процедуру закупки только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Порядок подачи заявки: в соответствии с регламентом электронной площадки и порядком установленным в Извещении о закупке. Подведения итогов: в порядке установленном в Извещении о закупке. Подробная и полная информация о закупке содержится в файлах Извещения о закупке.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ
Все закупки и тендеры МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ
Адрес местонахождения
119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1,
119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1
28.23.25.000
28.23.2
Документация лота
Кол-во: 7.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 2.00000
Кол-во: 6.00000
Кол-во: 3.00000
Кол-во: 4.00000
Кол-во: 12.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 3.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 2.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 8.00000
Кол-во: 3.00000
Кол-во: 2.00000
Кол-во: 3.00000
Кол-во: 5.00000
Кол-во: 4.00000
Кол-во: 4.00000
Кол-во: 4.00000
Кол-во: 4.00000
Кол-во: 2.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 3.00000
Кол-во: 2.00000
Кол-во: 2.00000
Кол-во: 2.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 2.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 9.00000
Кол-во: 3.00000
Кол-во: 3.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 2.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 2.00000
Кол-во: 4.00000
Кол-во: 4.00000
Кол-во: 2.00000
Кол-во: 35.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 2.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 2.00000
Кол-во: 2.00000
Кол-во: 2.00000
Кол-во: 4.00000
Кол-во: 40.00000
Кол-во: 7.00000
Кол-во: 6.00000
Кол-во: 6.00000
Кол-во: 6.00000
Кол-во: 3.00000
Кол-во: 4.00000
Кол-во: 4.00000
Кол-во: 5.00000
Кол-во: 5.00000
Кол-во: 2.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 2.00000
Кол-во: 4.00000
Кол-во: 4.00000
Кол-во: 10.00000
Кол-во: 5.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 2.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 4.00000
Кол-во: 6.00000
Кол-во: 10.00000
Кол-во: 5.00000
Кол-во: 10.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 2.00000
Кол-во: 2.00000
Кол-во: 2.00000
Кол-во: 2.00000
Кол-во: 44.00000
Кол-во: 3.00000
Кол-во: 3.00000
Кол-во: 8.00000
Кол-во: 3.00000
Кол-во: 2.00000
Кол-во: 15.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 2.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 7.00000
Кол-во: 4.00000
Кол-во: 4.00000
Кол-во: 4.00000
Кол-во: 4.00000
Кол-во: 4.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 2.00000
Кол-во: 4.00000
Кол-во: 2.00000
Кол-во: 3.00000
Кол-во: 3.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 20.00000
Кол-во: 3.00000
Кол-во: 2.00000
Кол-во: 5.00000
Кол-во: 8.00000
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