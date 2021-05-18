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    Главная / Торги / Закупка оригинальных картриджей для копировально-множительного оборудования для нужд подразделений МГУ (ЦЗ_92) (523 шт.) (223.ЗК.1707; Id40983)

    Закупка оригинальных картриджей для копировально-множительного оборудования для нужд подразделений МГУ (ЦЗ_92) (523 шт.) (223.ЗК.1707; Id40983)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 09:0018.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110259064Дата и время окончания срока приема заявок Закупка оригинальных картриджей для копировально-множительного оборудования для нужд подразделений МГУ (ЦЗ_92) (523 шт.)(Id40983)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110259064

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    40983

    Наименование закупки

    Закупка оригинальных картриджей для копировально-множительного оборудования для нужд подразделений МГУ (ЦЗ_92) (523 шт.) (223.ЗК.1707; Id40983)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    30.04.2021 18:01

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ_1020608_ТЗ_ЗК_оригиналы_2021_2_ЦЗ_92_.xlsx

    1028734_223_ЗК_Извещение_часть_1__не_МСП_.rtf

    1028735_223_ЗК_Извещение_часть_2__неМСП_.rtf

    1028736_проект_договора_на_поставку_товаров_223.rtf

    1028737_Форма__2_Ценовое_предложение_участника_.xlsx

    ТЗ_1019843_ТЗ__ориг.картриджи_1пг_2021_ЦЗ_92_в_ПГ.docx

    Протокол_36_2ч_223_ЗК_1707_ИД_40983ГПБ.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА
    Все закупки и тендеры МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ

    Юридический адрес

    119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1,

    Почтовый адрес

    119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1

    Контактный телефон

    +7 495 939-43-13

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    tender@rector.msu.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    УМ Р З

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка оригинальных картриджей для копировально-множительного оборудования для нужд подразделений МГУ (ЦЗ_92) (523 шт.)(Id40983)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    20.05.202120.05.2021 16:0020.05.2021 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110259064Дата окончания срока рассмотрения заявок Закупка оригинальных картриджей для копировально-множительного оборудования для нужд подразделений МГУ (ЦЗ_92) (523 шт.)(Id40983)Москва

    Подведение итогов не позднее

    20.05.2021 16:0020.05.2021 16:0020.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110259064Подведение итогов не позднее Закупка оригинальных картриджей для копировально-множительного оборудования для нужд подразделений МГУ (ЦЗ_92) (523 шт.)(Id40983)Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.05.202120.05.2021 16:0020.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110259064Подведение итогов не позднее Закупка оригинальных картриджей для копировально-множительного оборудования для нужд подразделений МГУ (ЦЗ_92) (523 шт.)(Id40983)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка оригинальных картриджей для копировально-множительного оборудования для нужд подразделений МГУ (ЦЗ_92) (523 шт.)(Id40983)

    Начальная цена

    4 459 787,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с Извещением о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    РОССИЯ, Москва, г. Москва (точный адрес согласно указанному в техническом задании). Дополнительная информация: Заказчик вправе отменить закупку по одному и более предмету закупки до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Решение об отмене закупки размещается в ЕИС в день принятия этого решения. По истечении срока отмены закупки и до заключения договора Заказчик вправе отменить процедуру закупки только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Порядок подачи заявки: в соответствии с регламентом электронной площадки и порядком установленным в Извещении о закупке. Подведения итогов: в порядке установленном в Извещении о закупке. Подробная и полная информация о закупке содержится в файлах Извещения о закупке.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с Извещением о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ
    Все закупки и тендеры МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ

    Адрес местонахождения

    119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1,

    119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1

    Классификатор ОКПД2

    28.23.25.000

    Части и принадлежности прочих офисных машин

    Классификатор ОКВЭД2

    28.23.2

    Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/932500/name/60a74e8c7567e2.09631975

    21.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 7.00000

    "Позиция 2"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 3"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 4"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 5"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 6"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 6.00000

    "Позиция 7"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 3.00000

    "Позиция 8"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 4.00000

    "Позиция 9"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 12.00000

    "Позиция 10"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 11"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 3.00000

    "Позиция 12"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 13"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 14"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 15"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 16"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 8.00000

    "Позиция 17"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 3.00000

    "Позиция 18"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 19"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 3.00000

    "Позиция 20"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 5.00000

    "Позиция 21"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 4.00000

    "Позиция 22"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 4.00000

    "Позиция 23"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 4.00000

    "Позиция 24"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 4.00000

    "Позиция 25"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 26"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 27"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 3.00000

    "Позиция 28"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 29"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 30"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 31"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 32"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 33"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 34"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 35"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 9.00000

    "Позиция 36"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 3.00000

    "Позиция 37"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 3.00000

    "Позиция 38"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 39"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 40"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 41"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 42"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 43"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 44"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 4.00000

    "Позиция 45"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 4.00000

    "Позиция 46"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 47"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 35.00000

    "Позиция 48"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 49"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 50"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 51"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 52"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 53"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 54"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 55"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 4.00000

    "Позиция 56"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 40.00000

    "Позиция 57"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 7.00000

    "Позиция 58"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 6.00000

    "Позиция 59"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 6.00000

    "Позиция 60"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 6.00000

    "Позиция 61"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 3.00000

    "Позиция 62"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 4.00000

    "Позиция 63"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 4.00000

    "Позиция 64"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 5.00000

    "Позиция 65"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 5.00000

    "Позиция 66"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 67"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 68"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 69"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 4.00000

    "Позиция 70"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 4.00000

    "Позиция 71"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 72"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 5.00000

    "Позиция 73"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 74"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 75"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 76"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 77"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 78"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 4.00000

    "Позиция 79"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 6.00000

    "Позиция 80"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 81"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 5.00000

    "Позиция 82"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 83"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 84"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 85"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 86"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 87"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 88"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 89"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 90"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 91"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 92"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 44.00000

    "Позиция 93"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 3.00000

    "Позиция 94"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 3.00000

    "Позиция 95"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 8.00000

    "Позиция 96"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 3.00000

    "Позиция 97"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 98"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 15.00000

    "Позиция 99"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 100"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 101"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 102"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 103"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 7.00000

    "Позиция 104"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 4.00000

    "Позиция 105"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 4.00000

    "Позиция 106"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 4.00000

    "Позиция 107"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 4.00000

    "Позиция 108"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 4.00000

    "Позиция 109"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 110"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 111"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 112"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 113"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 114"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 4.00000

    "Позиция 115"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 116"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 3.00000

    "Позиция 117"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 3.00000

    "Позиция 118"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 119"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 120"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 121"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 122"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 123"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 124"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 20.00000

    "Позиция 125"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 3.00000

    "Позиция 126"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 127"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 5.00000

    "Позиция 128"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 8.00000

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