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    Главная / Торги / Поставка флагов для уличной эксплуатации

    Поставка флагов для уличной эксплуатации

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.05.2021 11:0021.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП188009Дата и время окончания срока приема заявок Поставка флагов для уличной эксплуатацииСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП188009

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    061/ГНП сеть/30.04.2021/ОЗПэ

    Наименование закупки

    Поставка флагов для уличной эксплуатации

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    30.04.2021 17:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол_30_8.docx

    Итоговый_протокол_30_8на_сайт.docx

    Извещение061.doc

    Приложение__2_к_Документации_Техническое_задание_061.docx

    Документация.doc

    Приложение__1_к_Документации_Проект_договора_061.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газонефтепродукт сеть»
    Все закупки и тендеры «ГНП сеть»

    Юридический адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Большой Сампсониевский, дом 64, литер Е, помещение 2-Н, этаж 4, кабинет 103, офис 401

    Почтовый адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Большой Сампсониевский, дом 64, литер Е, помещение 2-Н, этаж 4, кабинет 103, офис 401

    Контактный телефон

    +7 812 244-80-80 доб. 2793

    Факс

    +7 86361 9-20-35

    Адрес электронной почты

    n.lisitsinskaya@retail.gazpromlpg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лисицинская Надежда Андреевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка флагов для уличной эксплуатации

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.05.2021 11:00 GMT +321.05.2021 11:0021.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП188009Дата и время окончания срока приема заявок Поставка флагов для уличной эксплуатацииСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    21.05.2021 11:0021.05.2021 11:0021.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП188009Дата и время вскрытия заявок Поставка флагов для уличной эксплуатацииСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    10.06.2021 18:0010.06.2021 18:0010.06.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП188009Подведение итогов не позднее Поставка флагов для уличной эксплуатацииСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.06.202110.06.2021 18:0010.06.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП188009Подведение итогов не позднее Поставка флагов для уличной эксплуатацииСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка флагов для уличной эксплуатации

    Начальная цена

    1 600 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
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    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «ГНП сеть»
    Все закупки и тендеры «ГНП сеть»

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Большой Сампсониевский, дом 64, литер Е, помещение 2-Н, этаж 4, кабинет 103, офис 401

    Классификатор ОКПД2

    13.9

    Изделия текстильные прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/954005/name/60c30fa1b85ce3.78659251

    11.06.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/956978/name/60c9adb9567b38.55985564

    16.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка флагов для уличной эксплуатации"

    Кол-во:

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