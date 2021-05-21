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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП188009
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка флагов для уличной эксплуатации
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
30.04.2021 17:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Большой Сампсониевский, дом 64, литер Е, помещение 2-Н, этаж 4, кабинет 103, офис 401
Почтовый адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Большой Сампсониевский, дом 64, литер Е, помещение 2-Н, этаж 4, кабинет 103, офис 401
Контактный телефон
+7 812 244-80-80 доб. 2793
Факс
+7 86361 9-20-35
Адрес электронной почты
n.lisitsinskaya@retail.gazpromlpg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лисицинская Надежда Андреевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка флагов для уличной эксплуатации
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.05.2021 11:00 GMT +321.05.2021 11:0021.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП188009Дата и время окончания срока приема заявок Поставка флагов для уличной эксплуатацииСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
21.05.2021 11:0021.05.2021 11:0021.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП188009Дата и время вскрытия заявок Поставка флагов для уличной эксплуатацииСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
10.06.2021 18:0010.06.2021 18:0010.06.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП188009Подведение итогов не позднее Поставка флагов для уличной эксплуатацииСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка флагов для уличной эксплуатации
Начальная цена
1 600 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«ГНП сеть»
Все закупки и тендеры «ГНП сеть»
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Большой Сампсониевский, дом 64, литер Е, помещение 2-Н, этаж 4, кабинет 103, офис 401
13.9
Документация лота
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