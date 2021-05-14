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Номер извещения
ГП188004
Уникальный номер закупки
062/ГНП сеть/30.04.2021/ОЗКэ
Наименование закупки
Поставка пломбирующих устройств на объекты АЗС, МАЗС, НФБ, Мини АЗС ООО «ГНП сеть».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
30.04.2021 17:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Большой Сампсониевский, дом 64, литер Е, помещение 2-Н, этаж 4, кабинет 103, офис 401
Почтовый адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Большой Сампсониевский, дом 64, литер Е, помещение 2-Н, этаж 4, кабинет 103, офис 401
Контактный телефон
+881 2 244 8080 доб. 2633
Факс
+7 86361 9-20-35
Адрес электронной почты
s.gancheva@retail.gazpromlpg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ганчева Светлана Николаевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка пломбирующих устройств на объекты АЗС, МАЗС, НФБ, Мини АЗС ООО «ГНП сеть».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.05.2021 11:00 GMT +314.05.2021 11:0014.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП188004Дата и время окончания срока приема заявок Поставка пломбирующих устройств на объекты АЗС, МАЗС, НФБ, Мини АЗС ООО «ГНП сеть».Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
14.05.2021 11:0014.05.2021 11:0014.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП188004Дата и время вскрытия заявок Поставка пломбирующих устройств на объекты АЗС, МАЗС, НФБ, Мини АЗС ООО «ГНП сеть».Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка пломбирующих устройств на объекты АЗС, МАЗС, НФБ, Мини АЗС ООО «ГНП сеть».
Начальная цена
9 928 798,36
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«ГНП сеть»
Все закупки и тендеры «ГНП сеть»
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Большой Сампсониевский, дом 64, литер Е, помещение 2-Н, этаж 4, кабинет 103, офис 401
22.29
25.72
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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