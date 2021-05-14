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    Главная / Торги / Поставка пломбирующих устройств на объекты АЗС, МАЗС, НФБ, Мини АЗС ООО «ГНП сеть».

    Поставка пломбирующих устройств на объекты АЗС, МАЗС, НФБ, Мини АЗС ООО «ГНП сеть».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 11:0014.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП188004Дата и время окончания срока приема заявок Поставка пломбирующих устройств на объекты АЗС, МАЗС, НФБ, Мини АЗС ООО «ГНП сеть».Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП188004

    Уникальный номер закупки

    062/ГНП сеть/30.04.2021/ОЗКэ

    Номер закупки

    062/ГНП сеть/30.04.2021/ОЗКэ

    Наименование закупки

    Поставка пломбирующих устройств на объекты АЗС, МАЗС, НФБ, Мини АЗС ООО «ГНП сеть».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    30.04.2021 17:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_о_Запросе_котировок.doc

    Приложение__2_к_Договору_Адреса_складов.docx

    Приложение__2_Техническое_задание.docx

    Приложение__3_к_Договору_Акт_о_расхождении_по_количеству_и_качеству.docx

    Приложение__1_к_Договору_Спецификация.doc

    Приложение__1_Проект_договора.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газонефтепродукт сеть»
    Все закупки и тендеры «ГНП сеть»

    Юридический адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Большой Сампсониевский, дом 64, литер Е, помещение 2-Н, этаж 4, кабинет 103, офис 401

    Почтовый адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Большой Сампсониевский, дом 64, литер Е, помещение 2-Н, этаж 4, кабинет 103, офис 401

    Контактный телефон

    +881 2 244 8080 доб. 2633

    Факс

    +7 86361 9-20-35

    Адрес электронной почты

    s.gancheva@retail.gazpromlpg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ганчева Светлана Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    лом

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка пломбирующих устройств на объекты АЗС, МАЗС, НФБ, Мини АЗС ООО «ГНП сеть».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.05.2021 11:00 GMT +314.05.2021 11:0014.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП188004Дата и время окончания срока приема заявок Поставка пломбирующих устройств на объекты АЗС, МАЗС, НФБ, Мини АЗС ООО «ГНП сеть».Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    14.05.2021 11:0014.05.2021 11:0014.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП188004Дата и время вскрытия заявок Поставка пломбирующих устройств на объекты АЗС, МАЗС, НФБ, Мини АЗС ООО «ГНП сеть».Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.05.202127.05.2021 15:0027.05.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП188004Подведение итогов не позднее Поставка пломбирующих устройств на объекты АЗС, МАЗС, НФБ, Мини АЗС ООО «ГНП сеть».Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка пломбирующих устройств на объекты АЗС, МАЗС, НФБ, Мини АЗС ООО «ГНП сеть».

    Начальная цена

    9 928 798,36

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью «Газонефтепродукт сеть»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «ГНП сеть»
    Все закупки и тендеры «ГНП сеть»

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Большой Сампсониевский, дом 64, литер Е, помещение 2-Н, этаж 4, кабинет 103, офис 401

    Классификатор ОКПД2

    22.29

    Изделия пластмассовые прочие

    25.72

    Замки и петли

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка пломбирующих устройств на объекты АЗС, МАЗС, НФБ, Мини АЗС ООО «ГНП сеть»."

    Кол-во:

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