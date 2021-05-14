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    Главная / Торги / Поставка сэндвич-панелей огнезащитных по проекту строительства УПГТ КС «Славянская».

    Поставка сэндвич-панелей огнезащитных по проекту строительства УПГТ КС «Славянская».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 12:0014.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП188023Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сэндвич-панелей огнезащитных по проекту строительства УПГТ КС «Славянская».МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП188023

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка сэндвич-панелей огнезащитных по проекту строительства УПГТ КС «Славянская».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    30.04.2021 17:41

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Поставка_большой_договор.zip

    Согласие_лица_на_обработку_персональных_данных.docx

    Общие_условия_проведения_тендера_v0c.DOCX

    Перечень_документов_для_обязательного_предоставления_участником.docx

    Приложение_форма_ПКК__с_учет_требований_ГИ.docx

    Форма_Извещения__ИЗМЕНИТЬ__.docx

    Форма_письма_о_подаче_оферты.DOCX

    12283_2.2_9.4.1_04_КМ_экран.pdf

    12283_2.2_9.4.2_04_КМ_экран.pdf

    Приложение1_к_оферте__заявке_._Форма_ТКП__2021_.xlsx

    12283_2.2_9.3.2_04_КМ_экран.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГИПРОКИСЛОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГИПРОКИСЛОРОД

    Юридический адрес

    125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й АМБУЛАТОРНЫЙ, 8,

    Почтовый адрес

    125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД АМБУЛАТОРНЫЙ 2-Й, 8

    Контактный телефон

    +7 495 787-88-22

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Pavel.Gulyaev@giprokislorod.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гуляев Павел Не

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка сэндвич-панелей огнезащитных по проекту строительства УПГТ КС «Славянская».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.05.2021 12:00 GMT +314.05.2021 12:0014.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП188023Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сэндвич-панелей огнезащитных по проекту строительства УПГТ КС «Славянская».Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    14.05.2021 12:0014.05.2021 12:0014.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП188023Дата и время вскрытия заявок Поставка сэндвич-панелей огнезащитных по проекту строительства УПГТ КС «Славянская».Москва

    Подведение итогов не позднее

    02.06.2021 16:0002.06.2021 16:0002.06.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП188023Подведение итогов не позднее Поставка сэндвич-панелей огнезащитных по проекту строительства УПГТ КС «Славянская».Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.06.202102.06.2021 16:0002.06.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП188023Подведение итогов не позднее Поставка сэндвич-панелей огнезащитных по проекту строительства УПГТ КС «Славянская».Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сэндвич-панелей огнезащитных по проекту строительства УПГТ КС «Славянская».

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГИПРОКИСЛОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГИПРОКИСЛОРОД

    Адрес местонахождения

    125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й АМБУЛАТОРНЫЙ, 8,

    125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД АМБУЛАТОРНЫЙ 2-Й, 8

    Классификатор ОКПД2

    24.3

    Полуфабрикаты стальные прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Cэндвич-панели огнезащитного экрана лестнцы МР4STA"

    Кол-во: 209

    "Позиция 2"

    "Cэндвич-панели огнезащитного экрана лестнцы МР4STB"

    Кол-во: 209

    "Позиция 3"

    "Cэндвич-панели огнезащитного экраны площадки МР5А"

    Кол-во: 76.7

    "Позиция 4"

    "Cэндвич-панели огнезащитного экраны площадки МР6А"

    Кол-во: 43.5

    "Позиция 5"

    "Cэндвич-панели огнезащитного экраны площадки МР5B"

    Кол-во: 76.7

    "Позиция 6"

    "Cэндвич-панели огнезащитного экраны площадки МР6В"

    Кол-во: 43.5

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