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Номер извещения
ГП176996
Уникальный номер закупки
01-0072292-387-2021
Наименование закупки
Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на оказание услуги «Оформление горного отвода» (10149) для ООО "Меретояханефтегаз" в 2021 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
30.04.2021 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629733, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Надым, Комсомольская, д. 16, кв. 36
Почтовый адрес
629600, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Муравленко, Ямальская, д. 32, а/я 75
Контактный телефон
+7 3452 52-19-69 доб. 4732
Адрес электронной почты
RC_NSU@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Думанская Екатерина Петровна
Место рассмотрения предложений
г. Тюмень
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оформление горного отвода для Тазовского, Меретояхинского, Северо-Самбургского ЛУ в 2021г.
Предмет договора
Оформление горного отвода для Тазовского, Меретояхинского, Северо-Самбургского ЛУ в 2021г.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
МЕРЕТОЯХАНЕФТЕГАЗ
Все закупки и тендеры МЕРЕТОЯХАНЕФТЕГАЗ
Адрес местонахождения
629733, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Надым, Комсомольская, д. 16, кв. 36
629600, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Муравленко, Ямальская, д. 32, а/я 75
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