Предоставление неисключительного права на использование ПО и обновлений для ПО электротехнического проектирования Eplan

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть" Номер извещения ГП176987 Уникальный номер закупки Номер закупки 01-0066865-373-2021 Наименование закупки Предоставление неисключительного права на использование ПО и обновлений для ПО электротехнического проектирования Eplan Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МОРНЕФТЕГАЗПРОЕКТ

Все закупки и тендеры АО МОРНЕФТЕГАЗПРОЕКТ Юридический адрес 115162, Российская Федерация, Москва, Лестева, 8, корпус 1, оф. 125 Почтовый адрес 117246, Российская Федерация, Москва, Херсонская, 43, корпус 3 Контактный телефон +7 916 086-80-86 Адрес электронной почты Tselovalnikov.PA@gazprom-neft.ru Ф.И.О. контактного лица Целовальников Павел Алексеевич Место рассмотрения заявок Москва Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

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Список лотов Лот 1 Предоставление неисключительного права на использование ПО и обновлений для ПО электротехнического проектирования Eplan Дата и время окончания срока приема заявок 21.05.2021 12:00 GMT +3 Europe/Moscow Дата и время окончания срока приема заявок ГП176987 Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление неисключительного права на использование ПО и обновлений для ПО электротехнического проектирования Eplan Москва Текущий статус Архив Предмет договора Предоставление неисключительного права на использование ПО и обновлений для ПО электротехнического проектирования Eplan Официальный сайт, на котором размещена документация Перейти на сайт