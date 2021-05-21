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Номер извещения
ГП176987
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Предоставление неисключительного права на использование ПО и обновлений для ПО электротехнического проектирования Eplan
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
30.04.2021 16:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115162, Российская Федерация, Москва, Лестева, 8, корпус 1, оф. 125
Почтовый адрес
117246, Российская Федерация, Москва, Херсонская, 43, корпус 3
Контактный телефон
+7 916 086-80-86
Адрес электронной почты
Tselovalnikov.PA@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Целовальников Павел Алексеевич
Место рассмотрения заявок
Москва
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Предоставление неисключительного права на использование ПО и обновлений для ПО электротехнического проектирования Eplan
Дата и время окончания срока приема заявок
21.05.2021 12:00 GMT +321.05.2021 12:0021.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176987Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление неисключительного права на использование ПО и обновлений для ПО электротехнического проектирования EplanМосква
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Предоставление неисключительного права на использование ПО и обновлений для ПО электротехнического проектирования Eplan
Официальный сайт, на котором размещена документация
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