Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на оказание услуги «Ревизия и диагностика, продление сроков безопасной эксплуатации трубопроводов» (10702) ДЛЯ АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» в 2021-2023гг..

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть" Номер извещения ГП176983 Уникальный номер закупки Номер закупки 01-0056148-301-2021 Наименование закупки Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на оказание услуги «Ревизия и диагностика, продление сроков безопасной эксплуатации трубопроводов» (10702) ДЛЯ АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» в 2021-2023гг.. Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМНЕФТЬ-НОЯБРЬСКНЕФТЕГАЗ

Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМНЕФТЬ-ННГ Юридический адрес 629807, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Ленина, д.59/87 Почтовый адрес 629807, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Ленина, д.59/87 Контактный телефон +7 3452 52-19-69 доб. 4732 Адрес электронной почты RC_NSU@gazprom-neft.ru Ф.И.О. контактного лица Думанская Екатерина Петровна Место рассмотрения заявок г. Тюмень Закупки и тендеры Тюменская область Ключевые слова:

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Список лотов Лот 1 Техническая диагностика трубопроводов Дата и время окончания срока приема заявок 20.05.2021 09:00 GMT +3 Europe/Moscow Дата и время окончания срока приема заявок ГП176983 Дата и время окончания срока приема заявок Техническая диагностика трубопроводов г. Тюмень Текущий статус Архив Предмет договора Техническая диагностика трубопроводов Официальный сайт, на котором размещена документация Перейти на сайт