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    Главная / Торги / Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на оказание услуги «Ревизия и диагностика, продление сроков безопасной эксплуатации трубопроводов» (10702) ДЛЯ АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» в 2021-2023гг..

    Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на оказание услуги «Ревизия и диагностика, продление сроков безопасной эксплуатации трубопроводов» (10702) ДЛЯ АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» в 2021-2023гг..

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.05.2021 09:0020.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176983Дата и время окончания срока приема заявок Техническая диагностика трубопроводовг. ТюменьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    ГП176983

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0056148-301-2021

    Наименование закупки

    Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на оказание услуги «Ревизия и диагностика, продление сроков безопасной эксплуатации трубопроводов» (10702) ДЛЯ АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» в 2021-2023гг..

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    30.04.2021 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМНЕФТЬ-НОЯБРЬСКНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМНЕФТЬ-ННГ

    Юридический адрес

    629807, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Ленина, д.59/87

    Почтовый адрес

    629807, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Ленина, д.59/87

    Контактный телефон

    +7 3452 52-19-69 доб. 4732

    Адрес электронной почты

    RC_NSU@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Думанская Екатерина Петровна

    Место рассмотрения заявок

    г. Тюмень

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Техническая диагностика трубопроводов

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.05.2021 09:00 GMT +320.05.2021 09:0020.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176983Дата и время окончания срока приема заявок Техническая диагностика трубопроводовг. Тюмень

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Техническая диагностика трубопроводов

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