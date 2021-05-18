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Номер извещения
32110259067
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка канцелярских товаров для нужд подразделений МГУ имени М.В.Ломоносова (ЦЗ_95) (66020 шт., 692 набор, 23537 упак.) (223.ЗК.1709; Id41381)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
30.04.2021 18:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1,
Почтовый адрес
119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1
Контактный телефон
+7 495 939-43-13
Факс
--
Адрес электронной почты
tender@rector.msu.ru
Ф.И.О. контактного лица
УМ Р З
Место рассмотрения предложений
Москва
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Закупка канцелярских товаров для нужд подразделений МГУ имени М.В.Ломоносова (ЦЗ_95) (66020 шт., 692 набор, 23537 упак.)(Id41381)
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
20.05.202120.05.2021 16:0020.05.2021 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110259067Дата окончания срока рассмотрения заявок Закупка канцелярских товаров для нужд подразделений МГУ имени М.В.Ломоносова (ЦЗ_95) (66020 шт., 692 набор, 23537 упак.)(Id41381)Москва
Подведение итогов не позднее
20.05.2021 16:0020.05.2021 16:0020.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110259067Подведение итогов не позднее Закупка канцелярских товаров для нужд подразделений МГУ имени М.В.Ломоносова (ЦЗ_95) (66020 шт., 692 набор, 23537 упак.)(Id41381)Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка канцелярских товаров для нужд подразделений МГУ имени М.В.Ломоносова (ЦЗ_95) (66020 шт., 692 набор, 23537 упак.)(Id41381)
Начальная цена
3 917 626,01
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с Извещением о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
РОССИЯ, Москва, Ленинские горы, д.1. Дополнительная информация: Заказчик вправе отменить закупку по одному и более предмету закупки до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Решение об отмене закупки размещается в ЕИС в день принятия этого решения. По истечении срока отмены закупки и до заключения договора Заказчик вправе отменить процедуру закупки только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Порядок подачи заявки: в соответствии с регламентом электронной площадки и порядком установленным в Извещении о закупке. Подведения итогов: в порядке установленном в Извещении о закупке. Подробная и полная информация о закупке содержится в файлах Извещения о закупке.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ
Все закупки и тендеры МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ
Адрес местонахождения
119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1,
119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1
22.29.25.000
22.29.2
Документация лота
Кол-во: 589.00000
Кол-во: 103.00000
Кол-во: 7.00000
Кол-во: 9.00000
Кол-во: 2708.00000
Кол-во: 1937.00000
Кол-во: 1887.00000
Кол-во: 1566.00000
Кол-во: 1486.00000
Кол-во: 54.00000
Кол-во: 2297.00000
Кол-во: 143.00000
Кол-во: 763.00000
Кол-во: 72.00000
Кол-во: 46.00000
Кол-во: 31.00000
Кол-во: 26.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 106.00000
Кол-во: 601.00000
Кол-во: 773.00000
Кол-во: 133.00000
Кол-во: 811.00000
Кол-во: 1314.00000
Кол-во: 195.00000
Кол-во: 137.00000
Кол-во: 27.00000
Кол-во: 2045.00000
Кол-во: 1424.00000
Кол-во: 607.00000
Кол-во: 50.00000
Кол-во: 2042.00000
Кол-во: 141.00000
Кол-во: 98.00000
Кол-во: 203.00000
Кол-во: 252.00000
Кол-во: 228.00000
Кол-во: 927.00000
Кол-во: 331.00000
Кол-во: 75.00000
Кол-во: 10.00000
Кол-во: 9.00000
Кол-во: 140.00000
Кол-во: 12.00000
Кол-во: 163.00000
Кол-во: 35.00000
Кол-во: 28.00000
Кол-во: 88.00000
Кол-во: 911.00000
Кол-во: 2559.00000
Кол-во: 410.00000
Кол-во: 128.00000
Кол-во: 323.00000
Кол-во: 2108.00000
Кол-во: 617.00000
Кол-во: 926.00000
Кол-во: 175.00000
Кол-во: 114.00000
Кол-во: 203.00000
Кол-во: 851.00000
Кол-во: 469.00000
Кол-во: 418.00000
Кол-во: 4.00000
Кол-во: 120.00000
Кол-во: 1027.00000
Кол-во: 352.00000
Кол-во: 148.00000
Кол-во: 984.00000
Кол-во: 416.00000
Кол-во: 635.00000
Кол-во: 312.00000
Кол-во: 107.00000
Кол-во: 31.00000
Кол-во: 190.00000
Кол-во: 203.00000
Кол-во: 1294.00000
Кол-во: 122.00000
Кол-во: 239.00000
Кол-во: 290.00000
Кол-во: 73.00000
Кол-во: 331.00000
Кол-во: 616.00000
Кол-во: 298.00000
Кол-во: 189.00000
Кол-во: 241.00000
Кол-во: 277.00000
Кол-во: 515.00000
Кол-во: 486.00000
Кол-во: 913.00000
Кол-во: 1300.00000
Кол-во: 318.00000
Кол-во: 164.00000
Кол-во: 1465.00000
Кол-во: 14548.00000
Кол-во: 746.00000
Кол-во: 935.00000
Кол-во: 1316.00000
Кол-во: 1056.00000
Кол-во: 473.00000
Кол-во: 3111.00000
Кол-во: 315.00000
Кол-во: 1263.00000
Кол-во: 965.00000
Кол-во: 42.00000
Кол-во: 86.00000
Кол-во: 2.00000
Кол-во: 174.00000
Кол-во: 34.00000
Кол-во: 14.00000
Кол-во: 51.00000
Кол-во: 191.00000
Кол-во: 573.00000
Кол-во: 937.00000
Кол-во: 1796.00000
Кол-во: 6405.00000
Кол-во: 1553.00000
Кол-во: 1383.00000
Кол-во: 126.00000
Кол-во: 247.00000
Кол-во: 251.00000
Кол-во: 19.00000
Кол-во: 25.00000
Кол-во: 72.00000
Кол-во: 285.00000
Кол-во: 450.00000
Кол-во: 62.00000
Кол-во: 41.00000
Кол-во: 14.00000
Кол-во: 37.00000
Кол-во: 19.00000
Кол-во: 30.00000
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