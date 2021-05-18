Цена договора и требования к обеспечению

в соответствии с Извещением о закупке

РОССИЯ, Москва, Ленинские горы, д.1. Дополнительная информация: Заказчик вправе отменить закупку по одному и более предмету закупки до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Решение об отмене закупки размещается в ЕИС в день принятия этого решения. По истечении срока отмены закупки и до заключения договора Заказчик вправе отменить процедуру закупки только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Порядок подачи заявки: в соответствии с регламентом электронной площадки и порядком установленным в Извещении о закупке. Подведения итогов: в порядке установленном в Извещении о закупке. Подробная и полная информация о закупке содержится в файлах Извещения о закупке. Рассчитать логистику >

в соответствии с Извещением о закупке

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ Все закупки и тендеры МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 589.00000

"Позиция 2" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 103.00000

"Позиция 3" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 7.00000

"Позиция 4" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 9.00000

"Позиция 5" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 2708.00000

"Позиция 6" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 1937.00000

"Позиция 7" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 1887.00000

"Позиция 8" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 1566.00000

"Позиция 9" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 1486.00000

"Позиция 10" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 54.00000

"Позиция 11" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 2297.00000

"Позиция 12" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 143.00000

"Позиция 13" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 763.00000

"Позиция 14" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 72.00000

"Позиция 15" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 46.00000

"Позиция 16" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 31.00000

"Позиция 17" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 26.00000

"Позиция 18" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 1.00000

"Позиция 19" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 106.00000

"Позиция 20" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 601.00000

"Позиция 21" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 773.00000

"Позиция 22" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 133.00000

"Позиция 23" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 811.00000

"Позиция 24" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 1314.00000

"Позиция 25" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 195.00000

"Позиция 26" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 137.00000

"Позиция 27" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 27.00000

"Позиция 28" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 2045.00000

"Позиция 29" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 1424.00000

"Позиция 30" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 607.00000

"Позиция 31" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 50.00000

"Позиция 32" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 2042.00000

"Позиция 33" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 141.00000

"Позиция 34" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 98.00000

"Позиция 35" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 203.00000

"Позиция 36" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 252.00000

"Позиция 37" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 228.00000

"Позиция 38" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 927.00000

"Позиция 39" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 331.00000

"Позиция 40" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 75.00000

"Позиция 41" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 10.00000

"Позиция 42" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 9.00000

"Позиция 43" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 140.00000

"Позиция 44" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 12.00000

"Позиция 45" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 163.00000

"Позиция 46" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 35.00000

"Позиция 47" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 28.00000

"Позиция 48" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 88.00000

"Позиция 49" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 911.00000

"Позиция 50" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 2559.00000

"Позиция 51" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 410.00000

"Позиция 52" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 128.00000

"Позиция 53" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 323.00000

"Позиция 54" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 2108.00000

"Позиция 55" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 617.00000

"Позиция 56" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 926.00000

"Позиция 57" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 175.00000

"Позиция 58" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 114.00000

"Позиция 59" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 203.00000

"Позиция 60" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 851.00000

"Позиция 61" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 469.00000

"Позиция 62" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 418.00000

"Позиция 63" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 4.00000

"Позиция 64" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 120.00000

"Позиция 65" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 1027.00000

"Позиция 66" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 352.00000

"Позиция 67" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 148.00000

"Позиция 68" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 984.00000

"Позиция 69" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 416.00000

"Позиция 70" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 635.00000

"Позиция 71" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 312.00000

"Позиция 72" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 107.00000

"Позиция 73" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 31.00000

"Позиция 74" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 190.00000

"Позиция 75" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 203.00000

"Позиция 76" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 1294.00000

"Позиция 77" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 122.00000

"Позиция 78" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 239.00000

"Позиция 79" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 290.00000

"Позиция 80" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 73.00000

"Позиция 81" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 331.00000

"Позиция 82" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 616.00000

"Позиция 83" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 298.00000

"Позиция 84" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 189.00000

"Позиция 85" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 241.00000

"Позиция 86" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 277.00000

"Позиция 87" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 515.00000

"Позиция 88" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 486.00000

"Позиция 89" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 913.00000

"Позиция 90" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 1300.00000

"Позиция 91" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 318.00000

"Позиция 92" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 164.00000

"Позиция 93" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 1465.00000

"Позиция 94" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 14548.00000

"Позиция 95" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 746.00000

"Позиция 96" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 935.00000

"Позиция 97" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 1316.00000

"Позиция 98" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 1056.00000

"Позиция 99" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 473.00000

"Позиция 100" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 3111.00000

"Позиция 101" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 315.00000

"Позиция 102" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 1263.00000

"Позиция 103" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 965.00000

"Позиция 104" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 42.00000

"Позиция 105" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 86.00000

"Позиция 106" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 2.00000

"Позиция 107" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 174.00000

"Позиция 108" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 34.00000

"Позиция 109" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 14.00000

"Позиция 110" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 51.00000

"Позиция 111" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 191.00000

"Позиция 112" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 573.00000

"Позиция 113" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 937.00000

"Позиция 114" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 1796.00000

"Позиция 115" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 6405.00000

"Позиция 116" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 1553.00000

"Позиция 117" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 1383.00000

"Позиция 118" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 126.00000

"Позиция 119" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 247.00000

"Позиция 120" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 251.00000

"Позиция 121" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 19.00000

"Позиция 122" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 25.00000

"Позиция 123" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 72.00000

"Позиция 124" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 285.00000

"Позиция 125" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 450.00000

"Позиция 126" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 62.00000

"Позиция 127" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 41.00000

"Позиция 128" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 14.00000

"Позиция 129" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 37.00000

"Позиция 130" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 19.00000