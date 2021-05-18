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    Главная / Торги / КО №182/КО - Металлоизделия для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Воронеж»

    КО №182/КО - Металлоизделия для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Воронеж»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 10:0018.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110258549Дата и время окончания срока приема заявок КО №182/КО - Металлоизделия для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Воронеж»196140, г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корпус 1, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110258549

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    КО №182/КО - Металлоизделия для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Воронеж»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    30.04.2021 16:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация и извещение

    182_КО_О_переносе_ДВ_и_ДПИ.zip

    Подведение_итогов_182_КО.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Закупки»
    Все закупки и тендеры ГЭХ Закупки

    Юридический адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17

    Контактный телефон

    +7 495 646-80-27 доб. 474

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    aantropova@geh-zakupki.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Антропова Анна Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    196140, г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корпус 1, лит. А

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    КО №182/КО - Металлоизделия для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Воронеж»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.06.202130.06.2021 23:5930.06.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110258549Подведение итогов не позднее КО №182/КО - Металлоизделия для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Воронеж»196140, г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корпус 1, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    КО №182/КО - Металлоизделия для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Воронеж»

    Начальная цена

    439 642,02

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания и Проекта Договора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394007, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, НАБ СПОРТИВНАЯ, 4, --, --

    394026, г. Воронеж, проспект Труда, д.91

    Классификатор ОКПД2

    25.99.2

    Изделия металлические прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    25.99

    Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/932810/name/60a7672a9eff57.21316296

    21.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КО №182/КО - Металлоизделия для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Воронеж»"

    Кол-во: 1

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    Прием заявок:
    23.04.2021 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
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