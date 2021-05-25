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Номер извещения
ГП176974
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг авиации с использованием самолетов (Тюмень-Новый Уренгой-Тюмень) для нужд Дивизиона "Север" ООО "Газпромнефть-Снабжение".
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
30.04.2021 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, Доковская улица, д. 23
Почтовый адрес
190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Малая Морская 23, БЦ "Белые Ночи", оф.527, д. 23
Контактный телефон
+7 3452 52-19-69 доб. 46880544688
Адрес электронной почты
select-gpns@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кожевников Иван Александрович
Место рассмотрения заявок
Тюмень
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг авиации с использованием самолетов (Тюмень-Новый Уренгой-Тюмень) для нужд Дивизиона "Север" ООО "Газпромнефть-Снабжен
Дата и время окончания срока приема заявок
25.05.2021 13:00 GMT +325.05.2021 13:0025.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176974Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг авиации с использованием самолетов (Тюмень-Новый Уренгой-Тюмень) для нужд Дивизиона "Север" ООО "Газпромнефть-СнабженТюмень
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Оказание услуг авиации с использованием самолетов (Тюмень-Новый Уренгой-Тюмень) для нужд Дивизиона "Север" ООО "Газпромнефть-Снабжен
Официальный сайт, на котором размещена документация
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