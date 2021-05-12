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Номер извещения
ГП176982
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка электрообогрева нефтегазосборного трубопровода от куста скважин NP-3 до куста скважин WР-1 с разработкой конструкторской документации (КД), проведением шеф-монтажных (ШМР) и пуско-наладочных (ПНР) работ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Предварительный отбор\Квалификационный отбор
Дата публикации
30.04.2021 16:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3
Почтовый адрес
115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3
Контактный телефон
+7 495 739-01-60 доб. 1619
Факс
+7 495 739-01-60
Адрес электронной почты
IKurguz@nestro.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кургуз Игорь Станиславович
Место рассмотрения предложений
115054, г. Москва, Павелецкая пл., д. 2, стр. 3.
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Поставка электрообогрева нефтегазосборного трубопровода от куста скважин NP-3 до куста скважин WР-1 с разработкой конструкторской документации (КД), проведением шеф-монтажных (ШМР) и пуско-наладочных (ПНР) работ
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176982Подведение итогов не позднее Поставка электрообогрева нефтегазосборного трубопровода от куста скважин NP-3 до куста скважин WР-1 с разработкой конструкторской документации (КД), проведением шеф-монтажных (ШМР) и пуско-наладочных (ПНР) работ115054, г. Москва, Павелецкая пл., д. 2, стр. 3.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка электрообогрева нефтегазосборного трубопровода от куста скважин NP-3 до куста скважин WР-1 с разработкой конструкторской документации (КД), проведением шеф-монтажных (ШМР) и пуско-наладочных (ПНР) работ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 комплект.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ООО «Зарнестсервис» 169710, г.Усинск, ул.Магистральная, 19Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3
115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3
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Документация лота
Кол-во: 1
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