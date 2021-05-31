Наименование процедуры Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества лот № 293: Автомобиль тягач мод. 442621 на шасси КамАЗ-43118-10 с прицепом-роспуском модели 900910, расположенный по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Вуктыльская, д. 1. Собственник имущества: ООО «Газпром трансгаз Ухта»

Категория Аукцион

Адрес местонахождения имущества (объекта) Республика Коми, г. Ухта, ул. Вуктыльская, д. 1.

Номер извещения ГП176975

Способ реализации Продажа

Продавец / инициатор продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

Предмет договора Лот № 293 Наименование лота: Автомобиль тягач мод. 442621 на шасси КамАЗ-43118-10 с прицепом-роспуском модели 900910; Инвентарный номер по бухгалтерскому учету – 150000002176; Год выпуска – 2008; Цвет – оранжевый; VIN автомобиля (завод. №): ХОР44262180000358; VIN прицепа-роспуска (завод. №): ХОР90091080000358; Пробег – 177 397 км. Местонахождение лота: Республика Коми, г. Ухта, ул. Вуктыльская, д. 1.

Начальная цена 644400.0

Валюта RUB

Размер обеспечения задатка (в рублях) 26850.00

Подавать заявки без использования электронной подписи Торги с ЭП

Этапы процедуры продажи имущества:

Дата и время начала срока подачи заявок

Дата окончания срока рассмотрения заявок