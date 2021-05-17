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    Главная / Торги / Поставка инструмента

    Поставка инструмента

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 09:0017.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110258662Дата и время окончания срока приема заявок Поставка инструмента 390039, область Рязанская, город Рязань, улица Интернациональная, д. 1 Г.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110258662

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка инструмента

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    30.04.2021 16:38

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Приложение__5__Сведения_о_начальной__максимальной__цене_каждой_единицы_товара__.docx

    Приложение__2_Форма_коммерческого_предложения.docx

    Приложение__3_техническое_задание.docx

    Приложение__4_проект_договора.doc

    Приложение__1_Форма_первой_части_заявки.docx

    Извещение_о_закупке.doc

    Итоговый_протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РЯЗАНСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГРАНИТ
    Все закупки и тендеры АО РПТП ГРАНИТ

    Юридический адрес

    390039, Российская Федерация, Рязанская область, Рязань, Интернациональная, 1Г

    Почтовый адрес

    390039, Российская Федерация, Рязанская область, Рязань, Интернациональная, 1Г

    Контактный телефон

    +7 4912 30-41-83

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki-office@rptp.org

    Ф.И.О. контактного лица

    Кубенина Анастасия Валентиновна

    Место рассмотрения предложений

    390039, область Рязанская, город Рязань, улица Интернациональная, д. 1 Г.

    Закупки и тендеры Рязанская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка инструмента

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.05.202121.05.2021 14:0021.05.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110258662Подведение итогов не позднее Поставка инструмента 390039, область Рязанская, город Рязань, улица Интернациональная, д. 1 Г.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка инструмента

    Начальная цена

    577 367,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    390039, область Рязанская, город Рязань, улица Интернациональная, д. 1 Г.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РПТП ГРАНИТ
    Все закупки и тендеры АО РПТП ГРАНИТ

    Адрес местонахождения

    390039, Российская Федерация, Рязанская область, Рязань, Интернациональная, 1Г

    Классификатор ОКПД2

    25.73

    Инструмент

    Классификатор ОКВЭД2

    25.73

    Производство инструмента

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/933359/name/60a7a3b33b72a1.13880531

    21.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 11.00000

    "Позиция 2"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 17.00000

    "Позиция 3"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 4"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 20.00000

    "Позиция 5"

    "Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки"

    Кол-во: 4.00000

    "Позиция 6"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 8.00000

    "Позиция 7"

    "Производство прочей неметаллической минеральной продукции, не включенной в другие группировки"

    Кол-во: 8.00000

    "Позиция 8"

    "Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки"

    Кол-во: 3.00000

    "Позиция 9"

    "Производство прочей неметаллической минеральной продукции, не включенной в другие группировки"

    Кол-во: 15.00000

    "Позиция 10"

    "Производство прочей неметаллической минеральной продукции, не включенной в другие группировки"

    Кол-во: 45.00000

    "Позиция 11"

    "Производство прочей неметаллической минеральной продукции, не включенной в другие группировки"

    Кол-во: 8.00000

    "Позиция 12"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 13"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 8.00000

    "Позиция 14"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 15"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 16"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 17"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 18"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 19"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 20"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 21"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 22"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 23"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 24"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 4.00000

    "Позиция 25"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 5.00000

    "Позиция 26"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 4.00000

    "Позиция 27"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 5.00000

    "Позиция 28"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 29"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 30"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 31"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 8.00000

    "Позиция 32"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 33"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 6.00000

    "Позиция 34"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 35"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 5.00000

    "Позиция 36"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 5.00000

    "Позиция 37"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 38"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 39"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 40"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 41"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 42"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 43"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 44"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 45"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 46"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 4.00000

    "Позиция 47"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 4.00000

    "Позиция 48"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 49"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 3.00000

    "Позиция 50"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 3.00000

    "Позиция 51"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 4.00000

    "Позиция 52"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 5.00000

    "Позиция 53"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 4.00000

    "Позиция 54"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 5.00000

    "Позиция 55"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 5.00000

    "Позиция 56"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 57"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 5.00000

    "Позиция 58"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 5.00000

    "Позиция 59"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 12.00000

    "Позиция 60"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 7.00000

    "Позиция 61"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 62"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 63"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 64"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 65"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 66"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 67"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 68"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 69"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 13.00000

    "Позиция 70"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 71"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 50.00000

    "Позиция 72"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 5.00000

    "Позиция 73"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 3.00000

    "Позиция 74"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 75"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 20.00000

    "Позиция 76"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 24.00000

    "Позиция 77"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 78"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 79"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 80"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 81"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 82"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 83"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 84"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 85"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 3.00000

    "Позиция 86"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 87"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 7.00000

    "Позиция 88"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 5.00000

    "Позиция 89"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 6.00000

    "Позиция 90"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 4.00000

    "Позиция 91"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 3.00000

    "Позиция 92"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 2.00000

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