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390039, область Рязанская, город Рязань, улица Интернациональная, д. 1 Г. Рассчитать логистику >

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Требования к документации

АО РПТП ГРАНИТ Все закупки и тендеры АО РПТП ГРАНИТ

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Производство инструмента" Кол-во: 11.00000

"Позиция 2" "Производство инструмента" Кол-во: 17.00000

"Позиция 3" "Производство инструмента" Кол-во: 10.00000

"Позиция 4" "Производство инструмента" Кол-во: 20.00000

"Позиция 5" "Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки" Кол-во: 4.00000

"Позиция 6" "Производство инструмента" Кол-во: 8.00000

"Позиция 7" "Производство прочей неметаллической минеральной продукции, не включенной в другие группировки" Кол-во: 8.00000

"Позиция 8" "Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки" Кол-во: 3.00000

"Позиция 9" "Производство прочей неметаллической минеральной продукции, не включенной в другие группировки" Кол-во: 15.00000

"Позиция 10" "Производство прочей неметаллической минеральной продукции, не включенной в другие группировки" Кол-во: 45.00000

"Позиция 11" "Производство прочей неметаллической минеральной продукции, не включенной в другие группировки" Кол-во: 8.00000

"Позиция 12" "Производство инструмента" Кол-во: 2.00000

"Позиция 13" "Производство инструмента" Кол-во: 8.00000

"Позиция 14" "Производство инструмента" Кол-во: 1.00000

"Позиция 15" "Производство инструмента" Кол-во: 1.00000

"Позиция 16" "Производство инструмента" Кол-во: 1.00000

"Позиция 17" "Производство инструмента" Кол-во: 1.00000

"Позиция 18" "Производство инструмента" Кол-во: 1.00000

"Позиция 19" "Производство инструмента" Кол-во: 1.00000

"Позиция 20" "Производство инструмента" Кол-во: 1.00000

"Позиция 21" "Производство инструмента" Кол-во: 1.00000

"Позиция 22" "Производство инструмента" Кол-во: 2.00000

"Позиция 23" "Производство инструмента" Кол-во: 1.00000

"Позиция 24" "Производство инструмента" Кол-во: 4.00000

"Позиция 25" "Производство инструмента" Кол-во: 5.00000

"Позиция 26" "Производство инструмента" Кол-во: 4.00000

"Позиция 27" "Производство инструмента" Кол-во: 5.00000

"Позиция 28" "Производство инструмента" Кол-во: 1.00000

"Позиция 29" "Производство инструмента" Кол-во: 1.00000

"Позиция 30" "Производство инструмента" Кол-во: 1.00000

"Позиция 31" "Производство инструмента" Кол-во: 8.00000

"Позиция 32" "Производство инструмента" Кол-во: 2.00000

"Позиция 33" "Производство инструмента" Кол-во: 6.00000

"Позиция 34" "Производство инструмента" Кол-во: 2.00000

"Позиция 35" "Производство инструмента" Кол-во: 5.00000

"Позиция 36" "Производство инструмента" Кол-во: 5.00000

"Позиция 37" "Производство инструмента" Кол-во: 1.00000

"Позиция 38" "Производство инструмента" Кол-во: 1.00000

"Позиция 39" "Производство инструмента" Кол-во: 1.00000

"Позиция 40" "Производство инструмента" Кол-во: 1.00000

"Позиция 41" "Производство инструмента" Кол-во: 1.00000

"Позиция 42" "Производство инструмента" Кол-во: 1.00000

"Позиция 43" "Производство инструмента" Кол-во: 2.00000

"Позиция 44" "Производство инструмента" Кол-во: 2.00000

"Позиция 45" "Производство инструмента" Кол-во: 2.00000

"Позиция 46" "Производство инструмента" Кол-во: 4.00000

"Позиция 47" "Производство инструмента" Кол-во: 4.00000

"Позиция 48" "Производство инструмента" Кол-во: 10.00000

"Позиция 49" "Производство инструмента" Кол-во: 3.00000

"Позиция 50" "Производство инструмента" Кол-во: 3.00000

"Позиция 51" "Производство инструмента" Кол-во: 4.00000

"Позиция 52" "Производство инструмента" Кол-во: 5.00000

"Позиция 53" "Производство инструмента" Кол-во: 4.00000

"Позиция 54" "Производство инструмента" Кол-во: 5.00000

"Позиция 55" "Производство инструмента" Кол-во: 5.00000

"Позиция 56" "Производство инструмента" Кол-во: 10.00000

"Позиция 57" "Производство инструмента" Кол-во: 5.00000

"Позиция 58" "Производство инструмента" Кол-во: 5.00000

"Позиция 59" "Производство инструмента" Кол-во: 12.00000

"Позиция 60" "Производство инструмента" Кол-во: 7.00000

"Позиция 61" "Производство инструмента" Кол-во: 2.00000

"Позиция 62" "Производство инструмента" Кол-во: 1.00000

"Позиция 63" "Производство инструмента" Кол-во: 1.00000

"Позиция 64" "Производство инструмента" Кол-во: 1.00000

"Позиция 65" "Производство инструмента" Кол-во: 1.00000

"Позиция 66" "Производство инструмента" Кол-во: 1.00000

"Позиция 67" "Производство инструмента" Кол-во: 1.00000

"Позиция 68" "Производство инструмента" Кол-во: 1.00000

"Позиция 69" "Производство инструмента" Кол-во: 13.00000

"Позиция 70" "Производство инструмента" Кол-во: 10.00000

"Позиция 71" "Производство инструмента" Кол-во: 50.00000

"Позиция 72" "Производство инструмента" Кол-во: 5.00000

"Позиция 73" "Производство инструмента" Кол-во: 3.00000

"Позиция 74" "Производство инструмента" Кол-во: 2.00000

"Позиция 75" "Производство инструмента" Кол-во: 20.00000

"Позиция 76" "Производство инструмента" Кол-во: 24.00000

"Позиция 77" "Производство инструмента" Кол-во: 1.00000

"Позиция 78" "Производство инструмента" Кол-во: 1.00000

"Позиция 79" "Производство инструмента" Кол-во: 1.00000

"Позиция 80" "Производство инструмента" Кол-во: 1.00000

"Позиция 81" "Производство инструмента" Кол-во: 2.00000

"Позиция 82" "Производство инструмента" Кол-во: 2.00000

"Позиция 83" "Производство инструмента" Кол-во: 2.00000

"Позиция 84" "Производство инструмента" Кол-во: 2.00000

"Позиция 85" "Производство инструмента" Кол-во: 3.00000

"Позиция 86" "Производство инструмента" Кол-во: 1.00000

"Позиция 87" "Производство инструмента" Кол-во: 7.00000

"Позиция 88" "Производство инструмента" Кол-во: 5.00000

"Позиция 89" "Производство инструмента" Кол-во: 6.00000

"Позиция 90" "Производство инструмента" Кол-во: 4.00000

"Позиция 91" "Производство инструмента" Кол-во: 3.00000