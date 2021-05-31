Наименование процедуры Открытый аукцион на повышение с подачей предложения о цене имущества в электронной форме на электронной торговой площадке (ООО ЭТП ГПБ) на право заключения договора купли - продажи имущества: Автомобильный кран КС 45719-7А на шасси КАМАЗ 43118-15, инв. № 0013100227. Адрес места нахождения: Свердловская область, г. Арамиль, ул. Новая, 21. Обременения отсутствуют. Собственник: ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

Категория Аукцион

Адрес местонахождения имущества (объекта) Свердловская область, г. Арамиль, ул. Новая, 21

Номер извещения ГП176973

Способ реализации Продажа

Продавец / инициатор продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

Предмет договора Автомобильный кран КС 45719-7А на шасси КАМАЗ 43118-15, инв. № 0013100227. Наименование транспортного средства (ТС) – кран автомобильный. Категория ТС – С. Год выпуска – 2005. Находится в эксплуатации с 27.04.2006. VIN-номер: X8945719750AH5054. Модель, № двигателя – 740.31.240, 2311810. Тип двигателя – дизельный. Мощность двигателя, кВт/л.с. – 121,3 / 165. Рабочий объем двигателя, куб.см – 10850. Крановая установка № 054. Цвет кабины – оранжевый. Разрешенная max масса, кг – 21500. Масса без нагрузки, кг – 21220. Наработка с начала эксплуатации, км/ мото-часы – 63535 / 446. ПТС: 32 КУ 388345 от 18.01.2006 г. Гос.№: О580ВА96. Организация – изготовитель: ОАО «Клинцовский автокрановый завод» (Россия). Адрес места нахождения: Свердловская область, г. Арамиль, ул. Новая, 21. Обременения: отсутствуют

Начальная цена 172800.0

Валюта RUB

Размер обеспечения задатка (в рублях) 20000.00

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Этапы процедуры продажи имущества:

Дата и время начала срока подачи заявок

Дата окончания срока рассмотрения заявок