Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Открытый аукцион на повышение с подачей предложения о цене имущества в электронной форме на электронной торговой площадке (ООО ЭТП ГПБ) на право заключения договора купли - продажи имущества: Автомобильный кран КС 45719-7А на шасси КАМАЗ 43118-15, инв. № 0013100227. Адрес места нахождения: Свердловская область, г. Арамиль, ул. Новая, 21. Обременения отсутствуют. Собственник: ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Открытый аукцион на повышение с подачей предложения о цене имущества в электронной форме на электронной торговой площадке (ООО ЭТП ГПБ) на право заключения договора купли - продажи имущества: Автомобильный кран КС 45719-7А на шасси КАМАЗ 43118-15, инв. № 0013100227. Адрес места нахождения: Свердловская область, г. Арамиль, ул. Новая, 21. Обременения отсутствуют. Собственник: ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.05.2021 12:0031.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176973Дата и время окончания срока приема заявок Автомобильный кран КС 45719-7А на шасси КАМАЗ 43118-15, инв. № 0013100227. Наименование транспортного средства (ТС) – кран автомобильный. Категория ТС – С. Год выпуска – 2005. Находится в эксплуатации с 27.04.2006. VIN-номер: X8945719750AH5054. Модель, № двигателя – 740.31.240, 2311810. Тип двигателя – дизельный. Мощность двигателя, кВт/л.с. – 121,3 / 165. Рабочий объем двигателя, куб.см – 10850. Крановая установка № 054. Цвет кабины – оранжевый. Разрешенная max масса, кг – 21500. Масса без нагрузки, кг – 21220. Наработка с начала эксплуатации, км/ мото-часы – 63535 / 446. ПТС: 32 КУ 388345 от 18.01.2006 г. Гос.№: О580ВА96. Организация – изготовитель: ОАО «Клинцовский автокрановый завод» (Россия). Адрес места нахождения: Свердловская область, г. Арамиль, ул. Новая, 21. Обременения: отсутствуют МоскваПечать
    Поделиться
    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион на повышение с подачей предложения о цене имущества в электронной форме на электронной торговой площадке (ООО ЭТП ГПБ) на право заключения договора купли - продажи имущества: Автомобильный кран КС 45719-7А на шасси КАМАЗ 43118-15, инв. № 0013100227. Адрес места нахождения: Свердловская область, г. Арамиль, ул. Новая, 21. Обременения отсутствуют. Собственник: ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Свердловская область, г. Арамиль, ул. Новая, 21

    Номер извещения

    ГП176973

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    Автомобильный кран КС 45719-7А на шасси КАМАЗ 43118-15, инв. № 0013100227. Наименование транспортного средства (ТС) – кран автомобильный. Категория ТС – С. Год выпуска – 2005. Находится в эксплуатации с 27.04.2006. VIN-номер: X8945719750AH5054. Модель, № двигателя – 740.31.240, 2311810. Тип двигателя – дизельный. Мощность двигателя, кВт/л.с. – 121,3 / 165. Рабочий объем двигателя, куб.см – 10850. Крановая установка № 054. Цвет кабины – оранжевый. Разрешенная max масса, кг – 21500. Масса без нагрузки, кг – 21220. Наработка с начала эксплуатации, км/ мото-часы – 63535 / 446. ПТС: 32 КУ 388345 от 18.01.2006 г. Гос.№: О580ВА96. Организация – изготовитель: ОАО «Клинцовский автокрановый завод» (Россия). Адрес места нахождения: Свердловская область, г. Арамиль, ул. Новая, 21. Обременения: отсутствуют

    Начальная цена

    172800.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    20000.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    30-04-2021 16:22 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    31.05.2021 18:00

    Дата и время проведения

    01.06.2021 11:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    9

    7

    1

    2

    3

    6

    8

    10

    4

    5

    11

    12

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    ИС_ГТЕ_Аукцион_Автокран_публик_30.04.2021.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    недвижимость

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    20000.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 422

    Адрес электронной почты

    a.kuznecova@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецова Александра Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Залетаев Андрей Николаевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    A.Zaletaev@ekaterinburg-tr.gazprom.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 343 359-72-23

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор № ГП237437
    Агломерированный гранулированный активированный уголь на каменноугольной основе марки SGL 8х30 (или аналог)
    Агломерированный гранулированный активированный уголь на каменноугольной основе марки SGL...
    594513
    Закупки корпоративных заказчиков
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.03.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор № ГП237435
    Бутен-1
    Бутен-1
    594501
    Закупки корпоративных заказчиков
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.03.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    УК КОЛМАР
    Попозиционная № ГП225812
    Поставка подвесного монорельсового транспорта для АО "ГОК "Денисовский" (40284)
    Поставка подвесного монорельсового транспорта для АО "ГОК "Денисовский" (40284)
    592427
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регионы 2:
    Саха /Якутия/ республика
    Все регионы
    Саха /Якутия/ республика, Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО БАЗ
    Аукцион № ГП112850
    Аукцион на право заключения договора купли - продажи оборудования, бывшего в употреблении, не пригодного к использованию по назначению - питатель электро - вибрационный ПТН - 200 (инв.№57.0063).
    Аукцион на право заключения договора купли - продажи оборудования, бывшего в употреблении, не...
    570218
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    14.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    7 024
    Лоты:
    1
    Регион:
    Брянская область
    Начало приема заявок:
    08.12.2021 г., 00:00
    Дата аукциона:
    21.02.2022 г., 09:00
    АО БАЗ
    Аукцион № ГП112848
    Аукцион на право заключения договора купли - продажи оборудования, бывшего в употреблении, не пригодного к использованию по назначению - Сито полигонное 173М1 (инв.№57.0082).
    Аукцион на право заключения договора купли - продажи оборудования, бывшего в употреблении, не...
    570221
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    14.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    3 511
    Лоты:
    1
    Регион:
    Брянская область
    Начало приема заявок:
    08.12.2021 г., 00:00
    Дата аукциона:
    21.02.2022 г., 09:00
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП148570
    3240/28.12.21/КО/Э Поставка заглушек
    3240/28.12.21/КО/Э Поставка заглушек
    582211
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    666 204
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    АО БАЗ
    Аукцион № ГП112840
    Аукцион на право заключения договора купли - продажи оборудования, бывшего в употреблении, не пригодного к использованию по назначению - Смеситель литейный с дозатором (инв.№58.0503).
    Аукцион на право заключения договора купли - продажи оборудования, бывшего в употреблении, не...
    572088
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    14.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    61 450
    Лоты:
    1
    Регион:
    Брянская область
    Начало приема заявок:
    08.12.2021 г., 00:00
    Дата аукциона:
    21.02.2022 г., 09:00
    АО БАЗ
    Аукцион № ГП112839
    Аукцион на право заключения договора купли - продажи оборудования, бывшего в употреблении, не пригодного к использованию по назначению - Консоль поворотная для шланга 036-9972-2665 (инв.№60.1085).
    Аукцион на право заключения договора купли - продажи оборудования, бывшего в употреблении, не...
    572093
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    14.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    3 511
    Лоты:
    1
    Регион:
    Брянская область
    Начало приема заявок:
    08.12.2021 г., 00:00
    Дата аукциона:
    21.02.2022 г., 09:00
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить