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Наименование процедуры
Открытый аукцион на повышение с подачей предложения о цене имущества в электронной форме на электронной торговой площадке (ООО ЭТП ГПБ) на право заключения договора купли - продажи имущества: Автомобильный кран КС 45719-7А на шасси КАМАЗ 43118-15, инв. № 0013100227. Адрес места нахождения: Свердловская область, г. Арамиль, ул. Новая, 21. Обременения отсутствуют. Собственник: ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Свердловская область, г. Арамиль, ул. Новая, 21
Номер извещения
ГП176973
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Автомобильный кран КС 45719-7А на шасси КАМАЗ 43118-15, инв. № 0013100227. Наименование транспортного средства (ТС) – кран автомобильный. Категория ТС – С. Год выпуска – 2005. Находится в эксплуатации с 27.04.2006. VIN-номер: X8945719750AH5054. Модель, № двигателя – 740.31.240, 2311810. Тип двигателя – дизельный. Мощность двигателя, кВт/л.с. – 121,3 / 165. Рабочий объем двигателя, куб.см – 10850. Крановая установка № 054. Цвет кабины – оранжевый. Разрешенная max масса, кг – 21500. Масса без нагрузки, кг – 21220. Наработка с начала эксплуатации, км/ мото-часы – 63535 / 446. ПТС: 32 КУ 388345 от 18.01.2006 г. Гос.№: О580ВА96. Организация – изготовитель: ОАО «Клинцовский автокрановый завод» (Россия). Адрес места нахождения: Свердловская область, г. Арамиль, ул. Новая, 21. Обременения: отсутствуют
Начальная цена
172800.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
20000.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
30-04-2021 16:22 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
31.05.2021 18:00
Дата и время проведения
01.06.2021 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
20000.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 422
Адрес электронной почты
a.kuznecova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Александра Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Залетаев Андрей Николаевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
A.Zaletaev@ekaterinburg-tr.gazprom.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 343 359-72-23
Адрес местонахождения продавца/инициатора
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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