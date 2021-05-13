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    Главная / Торги / Вискозиметры ТКП 375 (аналоги рассматриваются)

    Вискозиметры ТКП 375 (аналоги рассматриваются)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.05.2021 10:0013.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176969Дата и время окончания срока приема заявок Вискозиметры ТКП 375 (аналоги рассматриваются) на ЭТП ГПБ приложить ТКП на фирменном бланке и подробное техническое предложение город ОктябрьскийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176969

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Вискозиметры ТКП 375 (аналоги рассматриваются)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    30.04.2021 16:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТКП_375_2.06.20_ОЛ25_на_вискозиметр.docx

    ТКП_375_3.06.20_ОЛ25_на_вискозиметр.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ ОЗНА
    Все закупки и тендеры АО АК ОЗНА

    Юридический адрес

    452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60

    Почтовый адрес

    452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60

    Контактный телефон

    +7 347 292-79-13

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    nabieva.at@ozna.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Набиева Альбина Тависовна

    Место рассмотрения предложений

    город Октябрьский

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Вискозиметры ТКП 375 (аналоги рассматриваются) на ЭТП ГПБ приложить ТКП на фирменном бланке и подробное техническое предложение

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.05.2021 10:00 GMT +313.05.2021 10:0013.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176969Дата и время окончания срока приема заявок Вискозиметры ТКП 375 (аналоги рассматриваются) на ЭТП ГПБ приложить ТКП на фирменном бланке и подробное техническое предложение город Октябрьский

    Подведение итогов не позднее

    30.05.2021 05:0030.05.2021 05:0030.05.2021 05:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176969Подведение итогов не позднее Вискозиметры ТКП 375 (аналоги рассматриваются) на ЭТП ГПБ приложить ТКП на фирменном бланке и подробное техническое предложение город Октябрьский

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    30.05.202130.05.2021 05:0030.05.2021 05:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176969Подведение итогов не позднее Вискозиметры ТКП 375 (аналоги рассматриваются) на ЭТП ГПБ приложить ТКП на фирменном бланке и подробное техническое предложение город Октябрьский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Вискозиметры ТКП 375 (аналоги рассматриваются) на ЭТП ГПБ приложить ТКП на фирменном бланке и подробное техническое предложение

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещения
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ ОЗНА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО АК ОЗНА
    Все закупки и тендеры АО АК ОЗНА

    Адрес местонахождения

    452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60

    Классификатор ОКПД2

    26.51

    Оборудование для измерения, испытаний и навигации

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вискозиметр согласно ОЛ ТКП 375-2.06.20 ОЛ25 "

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Вискозиметр согласно ОЛ ТКП 375-3.06.20 ОЛ25 "

    Кол-во: 2

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