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Номер извещения
ГП176965
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка листового проката АЭС Аккуя бл 1-4 (н 112903-112910)
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
30.04.2021 16:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н
Контактный телефон
+7 812 322-80-00 доб. 1331
Факс
+7 812 322-80-00
Адрес электронной почты
Tatyana.Nazarova@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Назарова Татьяна Александровна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург, Колпино
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Закупка листового проката АЭС Аккуя бл 1-4 (н 112903-112910)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.05.2021 12:00 GMT +311.05.2021 12:0011.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176965Дата и время окончания срока приема заявок Закупка листового проката АЭС Аккуя бл 1-4 (н 112903-112910)Санкт-Петербург, Колпино
Дата и время вскрытия заявок
14.05.2021 10:0014.05.2021 10:0014.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176965Дата и время вскрытия заявок Закупка листового проката АЭС Аккуя бл 1-4 (н 112903-112910)Санкт-Петербург, Колпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка листового проката АЭС Аккуя бл 1-4 (н 112903-112910)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Закупка листового проката АЭС Аккуя бл 1-4 (н 112903-112910)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/нРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Ижорские заводы
Все закупки и тендеры ПАО Ижорские заводы
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н
28.29.99.000
DJ
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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