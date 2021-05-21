Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Обучение работников ОПГСО

    Обучение работников ОПГСО

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.05.2021 16:0021.05.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176977Дата и время окончания срока приема заявок Обучение работников ОПГСО КрасноперекопскПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176977

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Обучение работников ОПГСО

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    30.04.2021 16:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Обязательные требования к участникам закупочных процедур

    сканирование0023.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРЫМСКИЙ СОДОВЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО СЗ

    Юридический адрес

    296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1

    Почтовый адрес

    296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1

    Контактный телефон

    +7 365 652-85-08

    Факс

    +7 978 857-18-85

    Адрес электронной почты

    lyusinnn@sodaplant.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Люсин Николай Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Красноперекопск

    Закупки и тендеры Крым Республика

    Закупки и тендеры Услуги по профессиональному обучению

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Обучение работников ОПГСО

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.05.2021 16:00 GMT +321.05.2021 16:0021.05.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176977Дата и время окончания срока приема заявок Обучение работников ОПГСО Красноперекопск

    Дата и время вскрытия заявок

    21.05.2021 16:0021.05.2021 16:0021.05.2021 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176977Дата и время вскрытия заявок Обучение работников ОПГСО Красноперекопск

    Подведение итогов не позднее

    16.06.2021 16:0016.06.2021 16:0016.06.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176977Подведение итогов не позднее Обучение работников ОПГСО Красноперекопск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.06.202116.06.2021 16:0016.06.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176977Подведение итогов не позднее Обучение работников ОПГСО Красноперекопск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Обучение работников ОПГСО

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Обучение работников ОПГСО

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% по факту обучения работников в течение 14 банковских дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРЫМСКИЙ СОДОВЫЙ ЗАВОД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СЗ
    Все закупки и тендеры АО СЗ

    Адрес местонахождения

    296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1

    Классификатор ОКПД2

    85.31.11.000

    Услуги по профессиональному обучению

    Классификатор ОКВЭД2

    85.3

    Обучение профессиональное

    Документация лота

    Обязательные требования к участникам закупочных процедур

    02.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Обучение работников ОПГСО "

    Кол-во: 25

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП014441
    Закупка кабельной продукции
    Закупка кабельной продукции
    594597
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП014440
    Закупка КНС и прочего (муфты, наконечники и т.д.)
    Закупка КНС и прочего (муфты, наконечники и т.д.)
    594596
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 16:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП014435
    Закупка концевых муфт
    Закупка концевых муфт
    594586
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211076266
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ (3)
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и...
    592855
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    51 308 893
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211076231
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ (4)
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и...
    592848
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    49 916 323
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211076275
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ (2)
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и...
    592861
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    30 136 668
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211076201
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ (5)
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и...
    592839
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    40 149 926
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211076155
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ (6)
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и...
    592826
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    36 906 799
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить