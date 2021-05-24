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Номер извещения
32110258517
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора на выполнение предпроектных, проектно-изыскательских работ и разработки проектной документации на реконструкцию канализационных очистных сооружений, рабочей документации по 1 этапу площадки КОС для нужд ООО "Нижневартовские коммунальные системы" РКСМ-1200
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Дата публикации
30.04.2021 16:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119180, Российская Федерация, Москва, Малая Полянка, д.2, этаж 2, помещение I, комната 23
Почтовый адрес
115054, Российская Федерация, Москва, Бахрушина, дом 18, стр. 3
Контактный телефон
+7 495 974-32-32
Факс
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Адрес электронной почты
amutafyan@roscomsys.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мутафян Аида Араевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Выполнение проектно-изыскательских работ и разработка проектной документации на реконструкцию канализационных очистных сооружений, рабочей документации по 1 этапу площадки КОС (здание решеток 1-й очереди, песколовки 1-й очереди, первичные отстойники 1-й очереди, аэротенк 1-й очереди, вторичные отстойники 1-й очереди, иловые площадки)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.05.2021 12:00 GMT +324.05.2021 12:0024.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110258517Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проектно-изыскательских работ и разработка проектной документации на реконструкцию канализационных очистных сооружений, рабочей документации по 1 этапу площадки КОС (здание решеток 1-й очереди, песколовки 1-й очереди, первичные отстойники 1-й очереди, аэротенк 1-й очереди, вторичные отстойники 1-й очереди, иловые площадки) Москва
Дата и время вскрытия заявок
24.05.2021 12:00GMT +324.05.2021 12:0024.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110258517Дата и время вскрытия заявок Выполнение проектно-изыскательских работ и разработка проектной документации на реконструкцию канализационных очистных сооружений, рабочей документации по 1 этапу площадки КОС (здание решеток 1-й очереди, песколовки 1-й очереди, первичные отстойники 1-й очереди, аэротенк 1-й очереди, вторичные отстойники 1-й очереди, иловые площадки) Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
31.05.202131.05.2021 20:0031.05.2021 20:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110258517Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение проектно-изыскательских работ и разработка проектной документации на реконструкцию канализационных очистных сооружений, рабочей документации по 1 этапу площадки КОС (здание решеток 1-й очереди, песколовки 1-й очереди, первичные отстойники 1-й очереди, аэротенк 1-й очереди, вторичные отстойники 1-й очереди, иловые площадки) Москва
Подведение итогов не позднее
31.05.2021 20:0031.05.2021 20:0031.05.2021 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110258517Подведение итогов не позднее Выполнение проектно-изыскательских работ и разработка проектной документации на реконструкцию канализационных очистных сооружений, рабочей документации по 1 этапу площадки КОС (здание решеток 1-й очереди, песколовки 1-й очереди, первичные отстойники 1-й очереди, аэротенк 1-й очереди, вторичные отстойники 1-й очереди, иловые площадки) Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.05.202131.05.2021 20:0031.05.2021 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110258517Подведение итогов не позднее Выполнение проектно-изыскательских работ и разработка проектной документации на реконструкцию канализационных очистных сооружений, рабочей документации по 1 этапу площадки КОС (здание решеток 1-й очереди, песколовки 1-й очереди, первичные отстойники 1-й очереди, аэротенк 1-й очереди, вторичные отстойники 1-й очереди, иловые площадки) Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение проектно-изыскательских работ и разработка проектной документации на реконструкцию канализационных очистных сооружений, рабочей документации по 1 этапу площадки КОС (здание решеток 1-й очереди, песколовки 1-й очереди, первичные отстойники 1-й очереди, аэротенк 1-й очереди, вторичные отстойники 1-й очереди, иловые площадки)
Начальная цена
104 027 280,13
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НИЖНЕВАРТОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
Все закупки и тендеры НИЖНЕВАРТОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
Адрес местонахождения
628600, Российская Федерация, Тюменская область, Нижневартовск, 2П-2, Юго-Западный промышленный узел, д.83, кабинет № 19
71.12.11
71.12.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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