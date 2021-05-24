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    Главная / Торги / Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора на выполнение предпроектных, проектно-изыскательских работ и разработки проектной документации на реконструкцию канализационных очистных сооружений, рабочей документации по 1 этапу площадки КОС для нужд ООО "Нижневартовские коммунальные системы" РКСМ-1200

    Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора на выполнение предпроектных, проектно-изыскательских работ и разработки проектной документации на реконструкцию канализационных очистных сооружений, рабочей документации по 1 этапу площадки КОС для нужд ООО "Нижневартовские коммунальные системы" РКСМ-1200

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.05.2021 12:0024.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110258517Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проектно-изыскательских работ и разработка проектной документации на реконструкцию канализационных очистных сооружений, рабочей документации по 1 этапу площадки КОС (здание решеток 1-й очереди, песколовки 1-й очереди, первичные отстойники 1-й очереди, аэротенк 1-й очереди, вторичные отстойники 1-й очереди, иловые площадки) МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110258517

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора на выполнение предпроектных, проектно-изыскательских работ и разработки проектной документации на реконструкцию канализационных очистных сооружений, рабочей документации по 1 этапу площадки КОС для нужд ООО "Нижневартовские коммунальные системы" РКСМ-1200

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Дата публикации

    30.04.2021 16:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    32110258517_Изменение_1_14.05.2021

    Извещение_об_изменении_РКСМ_1200.pdf

    КД_1200_изм.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РКС-ХОЛДИНГ
    Все закупки и тендеры РКС-ХОЛДИНГ

    Юридический адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Малая Полянка, д.2, этаж 2, помещение I, комната 23

    Почтовый адрес

    115054, Российская Федерация, Москва, Бахрушина, дом 18, стр. 3

    Контактный телефон

    +7 495 974-32-32

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    amutafyan@roscomsys.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мутафян Аида Араевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги в виде научно-технических консультаций

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение проектно-изыскательских работ и разработка проектной документации на реконструкцию канализационных очистных сооружений, рабочей документации по 1 этапу площадки КОС (здание решеток 1-й очереди, песколовки 1-й очереди, первичные отстойники 1-й очереди, аэротенк 1-й очереди, вторичные отстойники 1-й очереди, иловые площадки)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.05.2021 12:00 GMT +324.05.2021 12:0024.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110258517Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проектно-изыскательских работ и разработка проектной документации на реконструкцию канализационных очистных сооружений, рабочей документации по 1 этапу площадки КОС (здание решеток 1-й очереди, песколовки 1-й очереди, первичные отстойники 1-й очереди, аэротенк 1-й очереди, вторичные отстойники 1-й очереди, иловые площадки) Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    24.05.2021 12:00GMT +324.05.2021 12:0024.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110258517Дата и время вскрытия заявок Выполнение проектно-изыскательских работ и разработка проектной документации на реконструкцию канализационных очистных сооружений, рабочей документации по 1 этапу площадки КОС (здание решеток 1-й очереди, песколовки 1-й очереди, первичные отстойники 1-й очереди, аэротенк 1-й очереди, вторичные отстойники 1-й очереди, иловые площадки) Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    31.05.202131.05.2021 20:0031.05.2021 20:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110258517Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение проектно-изыскательских работ и разработка проектной документации на реконструкцию канализационных очистных сооружений, рабочей документации по 1 этапу площадки КОС (здание решеток 1-й очереди, песколовки 1-й очереди, первичные отстойники 1-й очереди, аэротенк 1-й очереди, вторичные отстойники 1-й очереди, иловые площадки) Москва

    Подведение итогов не позднее

    31.05.2021 20:0031.05.2021 20:0031.05.2021 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110258517Подведение итогов не позднее Выполнение проектно-изыскательских работ и разработка проектной документации на реконструкцию канализационных очистных сооружений, рабочей документации по 1 этапу площадки КОС (здание решеток 1-й очереди, песколовки 1-й очереди, первичные отстойники 1-й очереди, аэротенк 1-й очереди, вторичные отстойники 1-й очереди, иловые площадки) Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.05.202131.05.2021 20:0031.05.2021 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110258517Подведение итогов не позднее Выполнение проектно-изыскательских работ и разработка проектной документации на реконструкцию канализационных очистных сооружений, рабочей документации по 1 этапу площадки КОС (здание решеток 1-й очереди, песколовки 1-й очереди, первичные отстойники 1-й очереди, аэротенк 1-й очереди, вторичные отстойники 1-й очереди, иловые площадки) Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение проектно-изыскательских работ и разработка проектной документации на реконструкцию канализационных очистных сооружений, рабочей документации по 1 этапу площадки КОС (здание решеток 1-й очереди, песколовки 1-й очереди, первичные отстойники 1-й очереди, аэротенк 1-й очереди, вторичные отстойники 1-й очереди, иловые площадки)

    Начальная цена

    104 027 280,13

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НИЖНЕВАРТОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
    Все закупки и тендеры НИЖНЕВАРТОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

    Адрес местонахождения

    628600, Российская Федерация, Тюменская область, Нижневартовск, 2П-2, Юго-Западный промышленный узел, д.83, кабинет № 19

    Классификатор ОКПД2

    71.12.11

    Услуги в виде научно-технических консультаций

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12.11

    Разработка проектов тепло-, водо-, газоснабжения

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разработка проектов тепло-, водо-, газоснабжения"

    Кол-во: 1.00000

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