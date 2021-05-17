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    Главная / Торги / Поставка горюче-смазочных материалов и охлаждающих жидкостей

    Поставка горюче-смазочных материалов и охлаждающих жидкостей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 10:0017.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110258635Дата и время окончания срока приема заявок Поставка горюче-смазочных материалов и охлаждающих жидкостей 390039, г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 11 ГПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110258635

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка горюче-смазочных материалов и охлаждающих жидкостей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Дата публикации

    30.04.2021 16:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_о_закупке.docx

    Приложение__4__Сведения_о_начальной__максимальной__цене_каждой_единицы_товара__.docx

    Приложение__1_Форма_заявки.docx

    Приложение__2_техническое_задание.docx

    Приложение__3_проект_Договора.docx

    Документация_о_закупке.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РЯЗАНСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГРАНИТ
    Все закупки и тендеры АО РПТП ГРАНИТ

    Юридический адрес

    390039, Российская Федерация, Рязанская область, Рязань, Интернациональная, 1Г

    Почтовый адрес

    390039, Российская Федерация, Рязанская область, Рязань, Интернациональная, 1Г

    Контактный телефон

    +7 4912 30-41-32

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki-office@rptp.org

    Ф.И.О. контактного лица

    Кубенина Анастасия Валентиновна

    Место рассмотрения предложений

    390039, г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 11 Г

    Закупки и тендеры Рязанская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка горюче-смазочных материалов и охлаждающих жидкостей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.05.2021 10:00 GMT +317.05.2021 10:0017.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110258635Дата и время окончания срока приема заявок Поставка горюче-смазочных материалов и охлаждающих жидкостей 390039, г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 11 Г

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    20.05.2021 14:0020.05.2021 14:0020.05.2021 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110258635Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка горюче-смазочных материалов и охлаждающих жидкостей 390039, г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 11 Г

    Дата и время проведения

    21.05.2021 11:0021.05.2021 11:0021.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время проведения 32110258635Дата и время проведения Поставка горюче-смазочных материалов и охлаждающих жидкостей 390039, г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 11 Г

    Подведение итогов не позднее

    21.05.2021 17:0021.05.2021 17:0021.05.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110258635Подведение итогов не позднее Поставка горюче-смазочных материалов и охлаждающих жидкостей 390039, г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 11 Г

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.05.202121.05.2021 17:0021.05.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110258635Подведение итогов не позднее Поставка горюче-смазочных материалов и охлаждающих жидкостей 390039, г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 11 Г

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка горюче-смазочных материалов и охлаждающих жидкостей

    Начальная цена

    509 399,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    390029, Рязанская область, г. Рязань, ул. Строителей, 14.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РПТП ГРАНИТ
    Все закупки и тендеры АО РПТП ГРАНИТ

    Адрес местонахождения

    390039, Российская Федерация, Рязанская область, Рязань, Интернациональная, 1Г

    Классификатор ОКПД2

    19.20.29.130

    Масла гидравлические

    Классификатор ОКВЭД2

    19.20

    Производство нефтепродуктов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство нефтепродуктов"

    Кол-во: 900.00000

    "Позиция 2"

    "Производство нефтепродуктов"

    Кол-во: 60.00000

    "Позиция 3"

    "Производство нефтепродуктов"

    Кол-во: 40.00000

    "Позиция 4"

    "Производство нефтепродуктов"

    Кол-во: 40.00000

    "Позиция 5"

    "Производство нефтепродуктов"

    Кол-во: 360.00000

    "Позиция 6"

    "Производство нефтепродуктов"

    Кол-во: 600.00000

    "Позиция 7"

    "Производство нефтепродуктов"

    Кол-во: 440.00000

    "Позиция 8"

    "Производство нефтепродуктов"

    Кол-во: 100.00000

    "Позиция 9"

    "Производство нефтепродуктов"

    Кол-во: 300.00000

    "Позиция 10"

    "Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки"

    Кол-во: 200.00000

    "Позиция 11"

    "Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки"

    Кол-во: 800.00000

    "Позиция 12"

    "Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки"

    Кол-во: 20.02000

    "Позиция 13"

    "Производство нефтепродуктов"

    Кол-во: 100.00000

    "Позиция 14"

    "Производство электрического и электронного оборудования для автотранспортных средств"

    Кол-во: 400.00000

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