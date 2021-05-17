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Номер извещения
32110258635
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка горюче-смазочных материалов и охлаждающих жидкостей
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Дата публикации
30.04.2021 16:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
390039, Российская Федерация, Рязанская область, Рязань, Интернациональная, 1Г
Почтовый адрес
390039, Российская Федерация, Рязанская область, Рязань, Интернациональная, 1Г
Контактный телефон
+7 4912 30-41-32
Факс
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Адрес электронной почты
zakupki-office@rptp.org
Ф.И.О. контактного лица
Кубенина Анастасия Валентиновна
Место рассмотрения предложений
390039, г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 11 Г
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка горюче-смазочных материалов и охлаждающих жидкостей
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.05.2021 10:00 GMT +317.05.2021 10:0017.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110258635Дата и время окончания срока приема заявок Поставка горюче-смазочных материалов и охлаждающих жидкостей 390039, г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 11 Г
Дата окончания срока рассмотрения заявок
20.05.2021 14:0020.05.2021 14:0020.05.2021 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110258635Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка горюче-смазочных материалов и охлаждающих жидкостей 390039, г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 11 Г
Дата и время проведения
21.05.2021 11:0021.05.2021 11:0021.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время проведения 32110258635Дата и время проведения Поставка горюче-смазочных материалов и охлаждающих жидкостей 390039, г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 11 Г
Подведение итогов не позднее
21.05.2021 17:0021.05.2021 17:0021.05.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110258635Подведение итогов не позднее Поставка горюче-смазочных материалов и охлаждающих жидкостей 390039, г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 11 Г
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка горюче-смазочных материалов и охлаждающих жидкостей
Начальная цена
509 399,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
390029, Рязанская область, г. Рязань, ул. Строителей, 14.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО РПТП ГРАНИТ
Все закупки и тендеры АО РПТП ГРАНИТ
Адрес местонахождения
390039, Российская Федерация, Рязанская область, Рязань, Интернациональная, 1Г
19.20.29.130
19.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 900.00000
Кол-во: 60.00000
Кол-во: 40.00000
Кол-во: 40.00000
Кол-во: 360.00000
Кол-во: 600.00000
Кол-во: 440.00000
Кол-во: 100.00000
Кол-во: 300.00000
Кол-во: 200.00000
Кол-во: 800.00000
Кол-во: 20.02000
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