Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Закупка сортового проката для комплектации карьерной техники.

    Закупка сортового проката для комплектации карьерной техники.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.05.2021 17:0013.05.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176953Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сортового проката для комплектации карьерной техники. КолпиноПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176953

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка сортового проката для комплектации карьерной техники.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    30.04.2021 16:01

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_о_проведении_закупки_сортовой_прокат__май_2021г._.docx

    Приложение___1_к_Извещению_Заявка_на_участие_в_закупке.docx

    Приложение__2_к_Извещению_Свидетельство_изготовителя.docx

    Приложение__3_к_Извещению_Справка_об_опыте_работы.docx

    Приложение__4_к_Извещению_Договор__закупки.doc

    ГП176953_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-85-54

    Факс

    Адрес электронной почты

    Olga.Sichkovskaya@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Сичковская Ольга Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка сортового проката для комплектации карьерной техники.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.05.2021 17:00 GMT +313.05.2021 17:0013.05.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176953Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сортового проката для комплектации карьерной техники. Колпино

    Подведение итогов не позднее

    19.05.2021 17:0019.05.2021 17:0019.05.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176953Подведение итогов не позднее Поставка сортового проката для комплектации карьерной техники. Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.05.202119.05.2021 17:0019.05.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176953Подведение итогов не позднее Поставка сортового проката для комплектации карьерной техники. Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сортового проката для комплектации карьерной техники.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещения

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    24.10.6

    Прокат сортовой и катанка горячекатаные стальные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/933695/name/60aa476f033c06.97077337

    24.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КРУГ В1-20 ГОСТ 2590-2006 / 20-2ГП-М1-ТВ1 ГОСТ 1050-2013"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 2"

    "КРУГ В1-20 ГОСТ 2590-2006 / 35-2ГП-М1-ТВ1 ГОСТ 1050-2013"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 3"

    "КРУГ В1-26 ГОСТ 2590-2006 / 40Х-2ГП-М1-ТВ1 ГОСТ 4543-2016"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 4"

    "КРУГ В1-30 ГОСТ 2590-2006 / 20-2ГП-М1-ТВ1 ГОСТ 1050-2013"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 5"

    "КРУГ В1-36 ГОСТ 2590-2006 / 20-2ГП-М1-ТВ1 ГОСТ 1050-2013"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 6"

    "КРУГ В1-36 ГОСТ 2590-2006 / 40Х-2ГП-М1-ТВ1 ГОСТ 4543-2016"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "КРУГ В1-40 ГОСТ 2590-2006 / 45-2ГП-М1-ТВ1 ГОСТ 1050-2013"

    Кол-во: 0.4

    "Позиция 8"

    "КРУГ В1-42 ГОСТ 2590-2006 / 20-2ГП-М1-ТВ1 ГОСТ 1050-2013"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 9"

    "КРУГ В1-50 ГОСТ 2590-2006 / 40Х-2ГП-М1-ТВ1 ГОСТ 4543-2016"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "КРУГ В1-60 ГОСТ 2590-2006 / 20-2ГП-М1-ТВ1 ГОСТ 1050-2013"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 11"

    "КРУГ В1-60 ГОСТ 2590-2006 / 3 сп 3 ГОСТ 535-2005"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "КРУГ В1-60 ГОСТ 2590-2006 / 35-2ГП-М1-ТВ1 ГОСТ 1050-2013"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 13"

    "КРУГ В1-60 ГОСТ 2590-2006 / 40Х-2ГП-М1-ТВ1 ГОСТ 4543-2016"

    Кол-во: 5

    "Позиция 14"

    "КРУГ В1-65 ГОСТ 2590-2006 / 40Х-2ГП-М1-ТВ1 ГОСТ 4543-2016"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "КРУГ В1-70 ГОСТ 2590-2006 / 45-2ГП-М1-ТВ1 ГОСТ 1050-2013"

    Кол-во: 0.7

    "Позиция 16"

    "КРУГ В1-70 ГОСТ 2590-2006 / 40Х-2ГП-М1-ТВ1 ГОСТ 4543-2016"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "КРУГ В1-85 ГОСТ 2590-2006 / 35-2ГП-М1-ТВ1 ГОСТ 1050-2013"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "КРУГ В1-90 ГОСТ 2590-2006 / 35-2ГП-М1-ТВ1 ГОСТ 1050-2013"

    Кол-во: 0.7

    "Позиция 19"

    "КРУГ В1-90 ГОСТ 2590-2006 / 40Х-2ГП-М1-ТВ1 ГОСТ 4543-2016"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "КРУГ В1-100 ГОСТ 2590-2006 / 40Х-2ГП-М1-ТВ1 ГОСТ 4543-2016"

    Кол-во: 10

    "Позиция 21"

    "КРУГ В1-100 ГОСТ 2590-2006 / 35-2ГП-М1-ТВ1 ГОСТ 1050-2013"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 22"

    "КРУГ В1-110 ГОСТ 2590-2006 / 45-2ГП-М1-ТВ1 ГОСТ 1050-2013"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 23"

    "КРУГ В1-110 ГОСТ 2590-2006 / 40Х-2ГП-М1-ТВ1 ГОСТ 4543-2016"

    Кол-во: 0.6

    "Позиция 24"

    "КРУГ В1-130 ГОСТ 2590-2006 / 35-2ГП-М1-ТВ1 ГОСТ 1050-2013"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "КРУГ В1-130 ГОСТ 2590-2006 / 20-2ГП-М1-ТВ1 ГОСТ 1050-2013"

    Кол-во: 0.8

    "Позиция 26"

    "КРУГ В1-140 ГОСТ 2590-2006 / 45-2ГП-М1-ТВ1 ГОСТ 1050-2013"

    Кол-во: 0.6

    "Позиция 27"

    "КРУГ В1-140 ГОСТ 2590-2006 / 40Х-2ГП-М1-ТВ1 ГОСТ 4543-2016"

    Кол-во: 1.1

    "Позиция 28"

    "КРУГ В1-160 ГОСТ 2590-2006 / 40Х-2ГП-М1-ТВ1 ГОСТ 4543-2016"

    Кол-во: 0.9

    "Позиция 29"

    "КРУГ В1-170 ГОСТ 2590-2006 / 20-2ГП-М1-ТВ1 ГОСТ 1050-2013"

    Кол-во: 0.9

    "Позиция 30"

    "КРУГ В1-220 ГОСТ 2590-2006 / 40Х-2ГП-М1-ТВ1 ГОСТ 4543-2016"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "КРУГ В1-240 ГОСТ 2590-2006 / 20-2ГП-М1-ТВ1 ГОСТ 1050-2013"

    Кол-во: 0.7

    "Позиция 32"

    "КРУГ В1-250 ГОСТ 2590-2006 / 20-2ГП-М1-ТВ1 ГОСТ 1050-2013"

    Кол-во: 5.2

    "Позиция 33"

    "КРУГ В1-280 ГОСТ 2590-2006 / 40Х-2ГП-М1-ТВ1 ГОСТ 4543-2016"

    Кол-во: 1.2

    "Позиция 34"

    "КРУГ 36-h11 ГОСТ 7417-75 / 20-В-М2-ТВ1-НГ ГОСТ 1050-2013"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 35"

    "КРУГ 56.0-h11 ГОСТ 7417-75 / 35-В ГОСТ 1050-2013"

    Кол-во: 3

    "Позиция 36"

    "ШЕСТИГРАННИК Н11-22 ГОСТ 8560-78 / 35-В-М2-ТВ1-НГ ГОСТ 1050-2013"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 37"

    "ШЕСТИГРАННИК Н11-24 ГОСТ 8560-78 / 45-В-М2-ТВ1-НГ ГОСТ 1050-2013"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 38"

    "ШЕСТИГРАННИК Н11-27 ГОСТ 8560-78 / 20-В-М2-ТВ1-НГ ГОСТ 1050-2013"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 39"

    "ШЕСТИГРАННИК h11-27 ГОСТ 8560-78 / 35-В-М2-ТВ1-НГ ГОСТ 1050-2013"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 40"

    "ШЕСТИГРАННИК Н11-30 ГОСТ 8560-78 / 45-В-М2-ТВ1-НГ ГОСТ 1050-2013"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 41"

    "ШЕСТИГРАННИК Н11-36 ГОСТ 8560-78 / 45-В-М2-ТВ1-НГ ГОСТ 1050-2013"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 42"

    "ШЕСТИГРАННИК Н11-41 ГОСТ 8560-78 / 45-В-М2-ТВ1-НГ ГОСТ 1050-2013"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 43"

    "КВАДРАТ В-100 ГОСТ 2591-2006 / 45-2ГП-М1-ТВ1 ГОСТ 1050-2013"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АРКТИК СПГ 2
    Запрос предложений № ГП213958
    Поставка сортового металлопроката для объектов Салмановского (Утреннего) НГКМ
    Поставка сортового металлопроката для объектов Салмановского (Утреннего) НГКМ
    589819
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ
    Запрос предложений № 32211051323
    Прокат стальной
    Прокат стальной
    589080
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    1 163 250
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ярославская область
    АОСТНГ
    Попозиционная № ГП032518
    Продажа имущества находящегося в Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым
    Продажа имущества находящегося в Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым
    382790
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2021 17:00(GMT+03:00)
    3 608 057
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить