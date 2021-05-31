Открытый аукцион по комбинированной схеме - сначала на понижение начальной цены, а затем на повышение цены, проводимый в электронной форме на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ на право заключения договора купли-продажи имущества: по продаже мультифазной насосной станции производства Rosscor Holding B.V. (Голландия) с объектами технологического оборудования, которые расположены по адресу: Томская область, Парабельский р-н, Болтное нефтяное месторождение. Собственник: АО «Газпром добыча Томск».