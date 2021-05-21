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Номер извещения
ГП176947
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
686/ТЭР - Аттестация специалистов для нужд Киришского филиала ООО "ТЭР" для нужд ООО "ТЭР" (2.75.УС.2021)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
30.04.2021 15:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17
Контактный телефон
+7 495 646-80-27 доб. 510
Факс
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Адрес электронной почты
vvasilkova@geh-zakupki.ru
Ф.И.О. контактного лица
Василькова Владлена Олеговна
Место рассмотрения предложений
119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д.101, корп.3
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
686/ТЭР - Аттестация специалистов для нужд Киришского филиала ООО "ТЭР" для нужд ООО "ТЭР" (2.75.УС.2021)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.05.2021 10:00 GMT +321.05.2021 10:0021.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176947Дата и время окончания срока приема заявок 686/ТЭР - Аттестация специалистов для нужд Киришского филиала ООО "ТЭР" для нужд ООО "ТЭР" (2.75.УС.2021)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д.101, корп.3
Дата и время вскрытия заявок
21.05.2021 10:0021.05.2021 10:0021.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176947Дата и время вскрытия заявок 686/ТЭР - Аттестация специалистов для нужд Киришского филиала ООО "ТЭР" для нужд ООО "ТЭР" (2.75.УС.2021)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д.101, корп.3
Подведение итогов не позднее
29.06.2021 23:5929.06.2021 23:5929.06.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176947Подведение итогов не позднее 686/ТЭР - Аттестация специалистов для нужд Киришского филиала ООО "ТЭР" для нужд ООО "ТЭР" (2.75.УС.2021)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д.101, корп.3
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
29.06.202129.06.2021 23:5929.06.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176947Подведение итогов не позднее 686/ТЭР - Аттестация специалистов для нужд Киришского филиала ООО "ТЭР" для нужд ООО "ТЭР" (2.75.УС.2021)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д.101, корп.3
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
686/ТЭР - Аттестация специалистов для нужд Киришского филиала ООО "ТЭР" для нужд ООО "ТЭР" (2.75.УС.2021)
Начальная цена
367 105,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно технического задания.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
117246, Г МОСКВА, УЛ ХЕРСОНСКАЯ, ДОМ 43, КОРПУС 3, ЭТ/ПОМ/КОМ 7/XVI/3
85.42.19
85.42
Документация лота
Кол-во: 1
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