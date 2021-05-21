Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / 686/ТЭР - Аттестация специалистов для нужд Киришского филиала ООО "ТЭР" для нужд ООО "ТЭР" (2.75.УС.2021)

    686/ТЭР - Аттестация специалистов для нужд Киришского филиала ООО "ТЭР" для нужд ООО "ТЭР" (2.75.УС.2021)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.05.2021 10:0021.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176947Дата и время окончания срока приема заявок 686/ТЭР - Аттестация специалистов для нужд Киришского филиала ООО "ТЭР" для нужд ООО "ТЭР" (2.75.УС.2021)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д.101, корп.3Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176947

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    686/ТЭР - Аттестация специалистов для нужд Киришского филиала ООО "ТЭР" для нужд ООО "ТЭР" (2.75.УС.2021)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    30.04.2021 15:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация и извещение

    686_перенос_ДВ_на_21.05.zip

    686_перенос_ДПИ_на_29.06.zip

    686_ТЭР_1_384_ТЭР_18.06.2021.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Закупки»
    Все закупки и тендеры ГЭХ Закупки

    Юридический адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17

    Контактный телефон

    +7 495 646-80-27 доб. 510

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    vvasilkova@geh-zakupki.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Василькова Владлена Олеговна

    Место рассмотрения предложений

    119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д.101, корп.3

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    686/ТЭР - Аттестация специалистов для нужд Киришского филиала ООО "ТЭР" для нужд ООО "ТЭР" (2.75.УС.2021)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.05.2021 10:00 GMT +321.05.2021 10:0021.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176947Дата и время окончания срока приема заявок 686/ТЭР - Аттестация специалистов для нужд Киришского филиала ООО "ТЭР" для нужд ООО "ТЭР" (2.75.УС.2021)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д.101, корп.3

    Дата и время вскрытия заявок

    21.05.2021 10:0021.05.2021 10:0021.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176947Дата и время вскрытия заявок 686/ТЭР - Аттестация специалистов для нужд Киришского филиала ООО "ТЭР" для нужд ООО "ТЭР" (2.75.УС.2021)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д.101, корп.3

    Подведение итогов не позднее

    29.06.2021 23:5929.06.2021 23:5929.06.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176947Подведение итогов не позднее 686/ТЭР - Аттестация специалистов для нужд Киришского филиала ООО "ТЭР" для нужд ООО "ТЭР" (2.75.УС.2021)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д.101, корп.3

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    29.06.202129.06.2021 23:5929.06.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176947Подведение итогов не позднее 686/ТЭР - Аттестация специалистов для нужд Киришского филиала ООО "ТЭР" для нужд ООО "ТЭР" (2.75.УС.2021)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д.101, корп.3

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    686/ТЭР - Аттестация специалистов для нужд Киришского филиала ООО "ТЭР" для нужд ООО "ТЭР" (2.75.УС.2021)

    Начальная цена

    367 105,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания и Проекта Договора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТЭР
    Все закупки и тендеры ТЭР

    Адрес местонахождения

    117246, Г МОСКВА, УЛ ХЕРСОНСКАЯ, ДОМ 43, КОРПУС 3, ЭТ/ПОМ/КОМ 7/XVI/3

    Классификатор ОКПД2

    85.42.19

    Услуги по дополнительному профессиональному образованию прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    85.42

    Образование профессиональное дополнительное

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/968190/name/60d9bd79707497.20124375

    28.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "686/ТЭР - Аттестация специалистов для нужд Киришского филиала ООО "ТЭР" для нужд ООО "ТЭР" (2.75.УС.2021)"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АОСТНГ
    Попозиционная № АП013728
    Оказание услуг по обучению (монтаж ГПА-16 «Волга») в г. Казань для нужд АО СТНГ (КС-1 Салдыкельская; ЧНГКМ)
    Оказание услуг по обучению (монтаж ГПА-16 «Волга») в г. Казань для нужд АО СТНГ (КС-1...
    591337
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    4 800 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АОСТНГ
    Попозиционная № АП013731
    Оказание услуг по обучению (монтаж ГПА-16А-НК, ГПА-Ц-25НК) в г. Рыбинск для нужд АО СТНГ (Обустройство КГКМ. Этап 5. Объекты УКПГ-2.)
    Оказание услуг по обучению (монтаж ГПА-16А-НК, ГПА-Ц-25НК) в г. Рыбинск для нужд АО СТНГ...
    591345
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    2 400 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР АО МАКР
    Запрос предложений № 32211059414
    Оказание услуг по аттестации сотрудников сил обеспечения транспортной безопасности.
    Оказание услуг по аттестации сотрудников сил обеспечения транспортной безопасности.
    586976
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    4 429 500
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить