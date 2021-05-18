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    Главная / Торги / ЗП №15816/ЗП - Проведение химического анализа трансформаторного масла аккредитованной химической лабораторией (показатели качества: присадка, общее газосодержание) для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Свободненская ТЭС (221P201117)

    ЗП №15816/ЗП - Проведение химического анализа трансформаторного масла аккредитованной химической лабораторией (показатели качества: присадка, общее газосодержание) для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Свободненская ТЭС (221P201117)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 10:0018.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110258255Дата и время окончания срока приема заявок ЗП №15816/ЗП - Проведение химического анализа трансформаторного масла аккредитованной химической лабораторией (показатели качества: присадка, общее газосодержание) для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Свободненская ТЭС (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства) (221P201117)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110258255

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ЗП №15816/ЗП - Проведение химического анализа трансформаторного масла аккредитованной химической лабораторией (показатели качества: присадка, общее газосодержание) для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Свободненская ТЭС (221P201117)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    30.04.2021 15:51

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    15816_ЗП_1_306_ОГК_2_28.06.2021.zip

    Документация и извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Закупки»
    Все закупки и тендеры ГЭХ Закупки

    Юридический адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17

    Контактный телефон

    +7 495 646-80-27 доб. 493

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    pzotov@geh-zakupki.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зотов Павел Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ЗП №15816/ЗП - Проведение химического анализа трансформаторного масла аккредитованной химической лабораторией (показатели качества: присадка, общее газосодержание) для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Свободненская ТЭС (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства) (221P201117)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    29.06.202129.06.2021 23:5929.06.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110258255Подведение итогов не позднее ЗП №15816/ЗП - Проведение химического анализа трансформаторного масла аккредитованной химической лабораторией (показатели качества: присадка, общее газосодержание) для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Свободненская ТЭС (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства) (221P201117)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЗП №15816/ЗП - Проведение химического анализа трансформаторного масла аккредитованной химической лабораторией (показатели качества: присадка, общее газосодержание) для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Свободненская ТЭС (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства) (221P201117)

    Начальная цена

    150 676,42

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания и Проекта Договора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ОГК-2
    Все закупки и тендеры ПАО ОГК-2

    Адрес местонахождения

    356126, Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск, нет, нет

    195140, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д. 66, корпус 1, лит. А

    Классификатор ОКПД2

    71.20.11.190

    Услуги в области испытаний и анализа состава и чистоты прочих веществ

    Классификатор ОКВЭД2

    71.20

    Технические испытания, исследования, анализ и сертификация

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/968324/name/60d9ceb30ca616.43607848

    28.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ЗП №15816/ЗП - Проведение химического анализа трансформаторного масла аккредитованной химической лабораторией (показатели качества: присадка, общее газосодержание) для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Свободненская ТЭС (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства) (221P201117)"

    Кол-во: 1

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