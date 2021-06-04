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Номер извещения
ГП176936
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый двухэтапный конкурентный отбор на право заключения договора на оказание услуг строительного контроля за объектами строительства и производственной безопасности инженерных изысканий ООО «Газпромнефть-Восток»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
30.04.2021 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5, ЛИТЕР А, Ч.ПОМ. 1Н КАБ. 2401
Почтовый адрес
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5
Контактный телефон
+7 812 448-00-51 доб. 24783
Адрес электронной почты
DZKS@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Арнст Кристина Андреевна
Место рассмотрения заявок
г. Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Строительный контроль за объектами строительства и ПБ инж. изысканий 87 ЛУ, Шингиское м.р. и ЮЗЧ Крапивинского м.р.
Дата и время окончания срока приема заявок
04.06.2021 11:00 GMT +304.06.2021 11:0004.06.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176936Дата и время окончания срока приема заявок Строительный контроль за объектами строительства и ПБ инж. изысканий 87 ЛУ, Шингиское м.р. и ЮЗЧ Крапивинского м.р.г. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Строительный контроль за объектами строительства и ПБ инж. изысканий 87 ЛУ, Шингиское м.р. и ЮЗЧ Крапивинского м.р.
Официальный сайт, на котором размещена документация
Строительный контроль за объектами строительства строительства и ПБ инж. изысканий УАГ, ЮТ м.р., Кулгинское, ЮП ЛУ, 105 ЛУ
Дата и время окончания срока приема заявок
04.06.2021 11:00 GMT +304.06.2021 11:0004.06.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176936Дата и время окончания срока приема заявок Строительный контроль за объектами строительства строительства и ПБ инж. изысканий УАГ, ЮТ м.р., Кулгинское, ЮП ЛУ, 105 ЛУг. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Строительный контроль за объектами строительства строительства и ПБ инж. изысканий УАГ, ЮТ м.р., Кулгинское, ЮП ЛУ, 105 ЛУ
Официальный сайт, на котором размещена документация
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