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    Главная / Торги / КО №268/КО - Поставка преобразователя частоты для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Казань»

    КО №268/КО - Поставка преобразователя частоты для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Казань»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 10:0018.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110258155Дата и время окончания срока приема заявок КО №268/КО - Поставка преобразователя частоты для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Казань»-Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110258155

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    КО №268/КО - Поставка преобразователя частоты для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Казань»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    30.04.2021 15:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    268_КО_1_2_ГТ_КЗН_КО_09.06.2021.zip

    Документация и извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Закупки»
    Все закупки и тендеры ГЭХ Закупки

    Юридический адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17

    Контактный телефон

    +7 495 646-80-27 доб. 516

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    ehohlova@geh-zakupki.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хохлова Екатерина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    -

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    КО №268/КО - Поставка преобразователя частоты для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Казань»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.06.202116.06.2021 23:5916.06.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110258155Подведение итогов не позднее КО №268/КО - Поставка преобразователя частоты для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Казань»-

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    КО №268/КО - Поставка преобразователя частоты для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Казань»

    Начальная цена

    1 201 111,32

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания и Проекта Договора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО КАЗАНЬ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО КАЗАНЬ

    Адрес местонахождения

    423650, РЕСП ТАТАРСТАН, Г МЕНДЕЛЕЕВСК, УЛ ГАГАРИНА, ДОМ 2

    Классификатор ОКПД2

    27.11.50.120

    Преобразователи электрические статические

    Классификатор ОКВЭД2

    27.11

    Производство электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/956278/name/60c8b7c3b6a8a5.38389600

    15.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КО №268/КО - Поставка преобразователя частоты для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Казань»"

    Кол-во: 1

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