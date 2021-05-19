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Номер извещения
ГП176935
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услуги 10703 "Внутритрубная диагностика трубопроводов" для нужд АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» на 2021-2022 гг.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
30.04.2021 15:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629807, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Ленина, д.59/87
Почтовый адрес
629807, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Ленина, д.59/87
Контактный телефон
+7 3452 52-19-69 доб. 4674
Адрес электронной почты
RC_NSU@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бек Евгений Вольдемарович
Место рассмотрения заявок
Тюмень
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Внутритрубная диагностика трубопроводов месторождений региона "Восток"
Дата и время окончания срока приема заявок
19.05.2021 13:00 GMT +319.05.2021 13:0019.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176935Дата и время окончания срока приема заявок Внутритрубная диагностика трубопроводов месторождений региона "Восток"Тюмень
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Внутритрубная диагностика трубопроводов месторождений региона "Восток"
Официальный сайт, на котором размещена документация
Внутритрубная диагностика трубопроводов месторождений региона "Запад"
Дата и время окончания срока приема заявок
19.05.2021 13:00 GMT +319.05.2021 13:0019.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176935Дата и время окончания срока приема заявок Внутритрубная диагностика трубопроводов месторождений региона "Запад"Тюмень
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Внутритрубная диагностика трубопроводов месторождений региона "Запад"
Официальный сайт, на котором размещена документация
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