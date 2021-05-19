Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услуги 10703 "Внутритрубная диагностика трубопроводов" для нужд АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» на 2021-2022 гг.

    Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услуги 10703 "Внутритрубная диагностика трубопроводов" для нужд АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» на 2021-2022 гг.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 13:0019.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176935Дата и время окончания срока приема заявок Внутритрубная диагностика трубопроводов месторождений региона "Запад"ТюменьПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    ГП176935

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0056143-301-2021

    Наименование закупки

    Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услуги 10703 "Внутритрубная диагностика трубопроводов" для нужд АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» на 2021-2022 гг.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    30.04.2021 15:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМНЕФТЬ-НОЯБРЬСКНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМНЕФТЬ-ННГ

    Юридический адрес

    629807, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Ленина, д.59/87

    Почтовый адрес

    629807, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Ленина, д.59/87

    Контактный телефон

    +7 3452 52-19-69 доб. 4674

    Адрес электронной почты

    RC_NSU@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бек Евгений Вольдемарович

    Место рассмотрения заявок

    Тюмень

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Внутритрубная диагностика трубопроводов месторождений региона "Восток"

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.05.2021 13:00 GMT +319.05.2021 13:0019.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176935Дата и время окончания срока приема заявок Внутритрубная диагностика трубопроводов месторождений региона "Восток"Тюмень

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Внутритрубная диагностика трубопроводов месторождений региона "Восток"

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Лот 2

    Внутритрубная диагностика трубопроводов месторождений региона "Запад"

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.05.2021 13:00 GMT +319.05.2021 13:0019.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176935Дата и время окончания срока приема заявок Внутритрубная диагностика трубопроводов месторождений региона "Запад"Тюмень

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Внутритрубная диагностика трубопроводов месторождений региона "Запад"

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО КАРЕЛГАЗ
    Запрос предложений № 32111014791
    Поставка стальных труб
    Поставка стальных труб
    583384
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    1 594 319
    Лоты:
    1
    Регион:
    Карелия республика
    ПАО МОЭК
    Конкурентный отбор № 32211087100
    Поставка дизельного топлива наливом для нужд ПАО "МОЭК" ( 22VP0741)
    Поставка дизельного топлива наливом для нужд ПАО "МОЭК" ( 22VP0741)
    594557
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Обеспечение заявки: 2300000,00 ₽
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    56 231 290
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО КАРЕЛГАЗ
    Запрос предложений № 32211087265
    Поставка технических газов
    Поставка технических газов
    594591
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    15.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    248 103
    Лоты:
    1
    Регион:
    Карелия республика
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ИКС ЮЖНО-САХАЛИНСК
    Попозиционная № 32211087274
    Оказание услуг по предоставлению спецтехники в аренду для ООО «ИКС Южно-Сахалинск».
    Оказание услуг по предоставлению спецтехники в аренду для ООО «ИКС Южно-Сахалинск».
    594592
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    15.02.2022 23:59(GMT+03:00)
    1 905 552
    Лоты:
    1
    Регион:
    Сахалинская область
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП014436
    Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция МГ на участке Северо-Ставропольское ПХГ – Октябрьская – Сохрановка» в составе стройки Реконструкция МГ на участке Северо-Ставропольское ПХГ – Октябрьская – Сохрановка» (051-2002080)
    Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция МГ на участке...
    594589
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    2 373 529 134
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Уралмашзавод
    Попозиционная № АП014437
    Крепеж для АЭС (Аккую, Куданкулам)
    Крепеж для АЭС (Аккую, Куданкулам)
    594590
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    ИКС ЮЖНО-САХАЛИНСК
    Попозиционная № 32211087245
    Оказание услуг по предоставлению спецтехники в аренду (фронтальный погрузчик) для ООО «ИКС Южно-Сахалинск»
    Оказание услуг по предоставлению спецтехники в аренду (фронтальный погрузчик) для ООО «ИКС...
    594588
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    15.02.2022 23:59(GMT+03:00)
    2 750 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Сахалинская область
    «ГНП сеть»
    Запрос (ценовых) котировок № ГП237465
    Поставка автоаксессуаров
    Поставка автоаксессуаров
    594587
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    15.03.2022 11:00(GMT+03:00)
    41 475 429
    Лоты:
    3
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить