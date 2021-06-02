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    Главная / Торги / Конкурс №59/К - Заготовки запасных частей для ГПА для нужд Акционерное общество "Газэнергосервис"

    Конкурс №59/К - Заготовки запасных частей для ГПА для нужд Акционерное общество "Газэнергосервис"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.06.2021 10:0002.06.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110258130Дата и время окончания срока приема заявок Конкурс №59/К - Заготовки запасных частей для ГПА для нужд Акционерное общество "Газэнергосервис" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)196140, г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корпус 1, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110258130

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Конкурс №59/К - Заготовки запасных частей для ГПА для нужд Акционерное общество "Газэнергосервис"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    30.04.2021 15:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Перенос_ДВ_РПЧ_РВЧ_ДПИ_k_59.zip

    Документация и извещение

    Перенос_ДВ_k_59_25.05.zip

    59_К_1_32_ГЭС_30.07.2021.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Закупки»
    Все закупки и тендеры ГЭХ Закупки

    Юридический адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17

    Контактный телефон

    +7 495 646-80-27 доб. 406

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    nantipina@geh-zakupki.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Антипина Наталья Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    196140, г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корпус 1, лит. А

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Оборудование для измерения, испытаний и навигации

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Конкурс №59/К - Заготовки запасных частей для ГПА для нужд Акционерное общество "Газэнергосервис" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.08.202106.08.2021 23:5906.08.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110258130Подведение итогов не позднее Конкурс №59/К - Заготовки запасных частей для ГПА для нужд Акционерное общество "Газэнергосервис" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)196140, г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корпус 1, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Конкурс №59/К - Заготовки запасных частей для ГПА для нужд Акционерное общество "Газэнергосервис" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Начальная цена

    49 955 635,08

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания и Проекта Договора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "Газэнергосервис"
    Все закупки и тендеры АО "Газэнергосервис"

    Адрес местонахождения

    109240, Российская Федерация, Москва, Верхняя Радищевская, д. 17/2, стр.2

    Классификатор ОКПД2

    26.51.82.190

    Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группировки, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51

    Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/998092/name/610401ea7decd5.53377184

    30.07.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Конкурс №59/К - Заготовки запасных частей для ГПА для нужд Акционерное общество "Газэнергосервис" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)"

    Кол-во: 1

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