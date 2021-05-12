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Номер извещения
ГП176932
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос на поставку абразивной ленты
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
30.04.2021 15:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н
Контактный телефон
+7 812 322-80-00 доб. 1236
Факс
+7 812 322-80-00
Адрес электронной почты
Kseniya.Volkova@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Волкова Ксения Михайловна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург, Колпино
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запрос на поставку абразивной ленты
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.05.2021 15:00 GMT +312.05.2021 15:0012.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176932Дата и время окончания срока приема заявок Запрос на поставку абразивной лентыСанкт-Петербург, Колпино
Дата и время вскрытия заявок
12.05.2021 15:0012.05.2021 15:0012.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176932Дата и время вскрытия заявок Запрос на поставку абразивной лентыСанкт-Петербург, Колпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос на поставку абразивной ленты
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Запрос на поставку абразивной ленты
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/нРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Ижорские заводы
Все закупки и тендеры ПАО Ижорские заводы
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н
26.81
25.73.60.190
C
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 300
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