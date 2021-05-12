Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Запрос на поставку абразивной ленты

    Запрос на поставку абразивной ленты

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.05.2021 15:0012.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176932Дата и время окончания срока приема заявок Запрос на поставку абразивной лентыСанкт-Петербург, КолпиноПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176932

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос на поставку абразивной ленты

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    30.04.2021 15:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Копия_Запрос_на_абразивные_ленты_ЭТП.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Ижорские заводы
    Все закупки и тендеры ПАО Ижорские заводы

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-80-00 доб. 1236

    Факс

    +7 812 322-80-00

    Адрес электронной почты

    Kseniya.Volkova@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Волкова Ксения Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург, Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Продукция обрабатывающих производств

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос на поставку абразивной ленты

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.05.2021 15:00 GMT +312.05.2021 15:0012.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176932Дата и время окончания срока приема заявок Запрос на поставку абразивной лентыСанкт-Петербург, Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    12.05.2021 15:0012.05.2021 15:0012.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176932Дата и время вскрытия заявок Запрос на поставку абразивной лентыСанкт-Петербург, Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.05.202124.05.2021 14:0024.05.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176932Подведение итогов не позднее Запрос на поставку абразивной лентыСанкт-Петербург, Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос на поставку абразивной ленты

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Запрос на поставку абразивной ленты

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/нРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Желаемая отсрочка платежа 60 дней, доставка на склад покупателя
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Ижорские заводы»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Ижорские заводы
    Все закупки и тендеры ПАО Ижорские заводы

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н

    Классификатор ОКПД2

    26.81

    Изделия абразивные

    25.73.60.190

    Инструмент прочий, не включенный в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    C

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Абразивная лента"

    Кол-во: 300

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО КАРЕЛГАЗ
    Запрос предложений № 32111014791
    Поставка стальных труб
    Поставка стальных труб
    583384
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    1 594 319
    Лоты:
    1
    Регион:
    Карелия республика
    ПАО МОЭК
    Конкурентный отбор № 32211087100
    Поставка дизельного топлива наливом для нужд ПАО "МОЭК" ( 22VP0741)
    Поставка дизельного топлива наливом для нужд ПАО "МОЭК" ( 22VP0741)
    594557
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Обеспечение заявки: 2300000,00 ₽
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    56 231 290
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО КАРЕЛГАЗ
    Запрос предложений № 32211087265
    Поставка технических газов
    Поставка технических газов
    594591
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    15.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    248 103
    Лоты:
    1
    Регион:
    Карелия республика
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ИКС ЮЖНО-САХАЛИНСК
    Попозиционная № 32211087274
    Оказание услуг по предоставлению спецтехники в аренду для ООО «ИКС Южно-Сахалинск».
    Оказание услуг по предоставлению спецтехники в аренду для ООО «ИКС Южно-Сахалинск».
    594592
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    15.02.2022 23:59(GMT+03:00)
    1 905 552
    Лоты:
    1
    Регион:
    Сахалинская область
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП014436
    Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция МГ на участке Северо-Ставропольское ПХГ – Октябрьская – Сохрановка» в составе стройки Реконструкция МГ на участке Северо-Ставропольское ПХГ – Октябрьская – Сохрановка» (051-2002080)
    Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция МГ на участке...
    594589
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    2 373 529 134
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Уралмашзавод
    Попозиционная № АП014437
    Крепеж для АЭС (Аккую, Куданкулам)
    Крепеж для АЭС (Аккую, Куданкулам)
    594590
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    ИКС ЮЖНО-САХАЛИНСК
    Попозиционная № 32211087245
    Оказание услуг по предоставлению спецтехники в аренду (фронтальный погрузчик) для ООО «ИКС Южно-Сахалинск»
    Оказание услуг по предоставлению спецтехники в аренду (фронтальный погрузчик) для ООО «ИКС...
    594588
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    15.02.2022 23:59(GMT+03:00)
    2 750 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Сахалинская область
    «ГНП сеть»
    Запрос (ценовых) котировок № ГП237465
    Поставка автоаксессуаров
    Поставка автоаксессуаров
    594587
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    15.03.2022 11:00(GMT+03:00)
    41 475 429
    Лоты:
    3
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить