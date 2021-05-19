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Номер извещения
ГП176927
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурентный отбор на право заключения договора на поставку программного продукта CISCO (обновление и поддержка)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
30.04.2021 15:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр. Невский,, дом 38/4, литер А, часть пом. 2-Н помещение 104
Почтовый адрес
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр. Невский,, дом 38/4, литер А, часть пом. 2-Н помещение 104
Контактный телефон
+7 812 403-08-88 доб. 755254
Адрес электронной почты
shelf.ooz@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Китник Ксения Михайловна
Место рассмотрения заявок
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение программного обеспечения CISCO (обновление и поддержка)
Дата и время окончания срока приема заявок
19.05.2021 15:30 GMT +319.05.2021 15:3019.05.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176927Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение программного обеспечения CISCO (обновление и поддержка)Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Приобретение программного обеспечения CISCO (обновление и поддержка)
Официальный сайт, на котором размещена документация
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