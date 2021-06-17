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Номер извещения
ГП176962
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по техническому перевооружению АЗС № 409, Смоленская область, д. Мурыгино, а/д «Орёл-Брянск-Смоленск» км 331 (слева) (Замена резервуаров)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
30.04.2021 16:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Большой Сампсониевский, дом 64, литер Е, помещение 2-Н, этаж 4, кабинет 103, офис 401
Почтовый адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Большой Сампсониевский, дом 64, литер Е, помещение 2-Н, этаж 4, кабинет 103, офис 401
Контактный телефон
+7 812 244-80-80 доб. 2793
Факс
+7 86361 9-20-35
Адрес электронной почты
n.lisitsinskaya@retail.gazpromlpg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лисицинская Надежда Андреевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Выполнение работ по техническому перевооружению АЗС № 409, Смоленская область, д. Мурыгино, а/д «Орёл-Брянск-Смоленск» км 331 (слева) (Замена резервуаров).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.06.2021 12:00 GMT +317.06.2021 12:0017.06.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176962Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по техническому перевооружению АЗС № 409, Смоленская область, д. Мурыгино, а/д «Орёл-Брянск-Смоленск» км 331 (слева) (Замена резервуаров).Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
17.06.2021 12:0017.06.2021 12:0017.06.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176962Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по техническому перевооружению АЗС № 409, Смоленская область, д. Мурыгино, а/д «Орёл-Брянск-Смоленск» км 331 (слева) (Замена резервуаров).Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
15.07.2021 18:0015.07.2021 18:0015.07.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176962Подведение итогов не позднее Выполнение работ по техническому перевооружению АЗС № 409, Смоленская область, д. Мурыгино, а/д «Орёл-Брянск-Смоленск» км 331 (слева) (Замена резервуаров).Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.07.202115.07.2021 18:0015.07.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176962Подведение итогов не позднее Выполнение работ по техническому перевооружению АЗС № 409, Смоленская область, д. Мурыгино, а/д «Орёл-Брянск-Смоленск» км 331 (слева) (Замена резервуаров).Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по техническому перевооружению АЗС № 409, Смоленская область, д. Мурыгино, а/д «Орёл-Брянск-Смоленск» км 331 (слева) (Замена резервуаров).
Начальная цена
8 100 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«ГНП сеть»
Все закупки и тендеры «ГНП сеть»
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Большой Сампсониевский, дом 64, литер Е, помещение 2-Н, этаж 4, кабинет 103, офис 401
43.99
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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