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    Главная / Торги / Выполнение работ по техническому перевооружению АЗС № 409, Смоленская область, д. Мурыгино, а/д «Орёл-Брянск-Смоленск» км 331 (слева) (Замена резервуаров)

    Выполнение работ по техническому перевооружению АЗС № 409, Смоленская область, д. Мурыгино, а/д «Орёл-Брянск-Смоленск» км 331 (слева) (Замена резервуаров)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.06.2021 12:0017.06.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176962Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по техническому перевооружению АЗС № 409, Смоленская область, д. Мурыгино, а/д «Орёл-Брянск-Смоленск» км 331 (слева) (Замена резервуаров).Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176962

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    059/ГНП сеть/30.04.2021/ОЗПэ

    Наименование закупки

    Выполнение работ по техническому перевооружению АЗС № 409, Смоленская область, д. Мурыгино, а/д «Орёл-Брянск-Смоленск» км 331 (слева) (Замена резервуаров)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    30.04.2021 16:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение__2_к_Документации_Техническое_задание_059.docx

    Проектная_документация__ГР2329_2019_1.pdf

    Проектная_документация__ГР2329_2019_23.pdf

    Проектная_документация__ГР2329_2019_51.pdf

    ВО_1.pdf

    ВО_2.pdf

    ВО_4.pdf

    Извещение_059__08.06.2021.doc

    Документация_59.doc

    Приложение__1_к_Документации_Проект_договора_059.7z

    ВО_3.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газонефтепродукт сеть»
    Все закупки и тендеры «ГНП сеть»

    Юридический адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Большой Сампсониевский, дом 64, литер Е, помещение 2-Н, этаж 4, кабинет 103, офис 401

    Почтовый адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Большой Сампсониевский, дом 64, литер Е, помещение 2-Н, этаж 4, кабинет 103, офис 401

    Контактный телефон

    +7 812 244-80-80 доб. 2793

    Факс

    +7 86361 9-20-35

    Адрес электронной почты

    n.lisitsinskaya@retail.gazpromlpg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лисицинская Надежда Андреевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по техническому перевооружению АЗС № 409, Смоленская область, д. Мурыгино, а/д «Орёл-Брянск-Смоленск» км 331 (слева) (Замена резервуаров).

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.06.2021 12:00 GMT +317.06.2021 12:0017.06.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176962Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по техническому перевооружению АЗС № 409, Смоленская область, д. Мурыгино, а/д «Орёл-Брянск-Смоленск» км 331 (слева) (Замена резервуаров).Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    17.06.2021 12:0017.06.2021 12:0017.06.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176962Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по техническому перевооружению АЗС № 409, Смоленская область, д. Мурыгино, а/д «Орёл-Брянск-Смоленск» км 331 (слева) (Замена резервуаров).Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    15.07.2021 18:0015.07.2021 18:0015.07.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176962Подведение итогов не позднее Выполнение работ по техническому перевооружению АЗС № 409, Смоленская область, д. Мурыгино, а/д «Орёл-Брянск-Смоленск» км 331 (слева) (Замена резервуаров).Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.07.202115.07.2021 18:0015.07.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176962Подведение итогов не позднее Выполнение работ по техническому перевооружению АЗС № 409, Смоленская область, д. Мурыгино, а/д «Орёл-Брянск-Смоленск» км 331 (слева) (Замена резервуаров).Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по техническому перевооружению АЗС № 409, Смоленская область, д. Мурыгино, а/д «Орёл-Брянск-Смоленск» км 331 (слева) (Замена резервуаров).

    Начальная цена

    8 100 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью «Газонефтепродукт сеть»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «ГНП сеть»
    Все закупки и тендеры «ГНП сеть»

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Большой Сампсониевский, дом 64, литер Е, помещение 2-Н, этаж 4, кабинет 103, офис 401

    Классификатор ОКПД2

    43.99

    Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по техническому перевооружению АЗС № 409, Смоленская область, д. Мурыгино, а/д «Орёл-Брянск-Смоленск» км 331 (слева) (Замена резервуаров)."

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