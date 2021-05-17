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    Главная / Торги / Поставка, установка, монтаж и ввод в эксплуатацию кондиционеров для нужд АО "РПТП "Гранит"

    Поставка, установка, монтаж и ввод в эксплуатацию кондиционеров для нужд АО "РПТП "Гранит"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 09:0017.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110258672Дата и время окончания срока приема заявок Поставка, установка, монтаж и ввод в эксплуатацию кондиционеров для нужд АО "РПТП "Гранит" 390039, г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 1 ГПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110258672

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка, установка, монтаж и ввод в эксплуатацию кондиционеров для нужд АО "РПТП "Гранит"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    30.04.2021 16:40

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Приложение__3_техническое_задание.doc

    Приложение__1_Форма_первой_части_заявки_на_участие_в_аукционе.docx

    Документация.docx

    Приложение__4_проект_договора.rtf

    Извещение.docx

    Приложение__2_Форма_второй_части_завки_на_участие_в_аукционе.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РЯЗАНСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГРАНИТ
    Все закупки и тендеры АО РПТП ГРАНИТ

    Юридический адрес

    390039, Российская Федерация, Рязанская область, Рязань, Интернациональная, 1Г

    Почтовый адрес

    390039, Российская Федерация, Рязанская область, Рязань, Интернациональная, 1Г

    Контактный телефон

    +7 4912 30-41-83

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki-office@rptp.org

    Ф.И.О. контактного лица

    Кубенина Анастасия Валентиновна

    Место рассмотрения предложений

    390039, г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 1 Г

    Закупки и тендеры Рязанская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка, установка, монтаж и ввод в эксплуатацию кондиционеров для нужд АО "РПТП "Гранит"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.05.202125.05.2021 15:3025.05.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110258672Подведение итогов не позднее Поставка, установка, монтаж и ввод в эксплуатацию кондиционеров для нужд АО "РПТП "Гранит" 390039, г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 1 Г

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка, установка, монтаж и ввод в эксплуатацию кондиционеров для нужд АО "РПТП "Гранит"

    Начальная цена

    285 140,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    390039, Рязанская область, город Рязань, улица Интернациональная, д. 1 Г.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РПТП ГРАНИТ
    Все закупки и тендеры АО РПТП ГРАНИТ

    Адрес местонахождения

    390039, Российская Федерация, Рязанская область, Рязань, Интернациональная, 1Г

    Классификатор ОКПД2

    28.25.12.130

    Кондиционеры бытовые

    Классификатор ОКВЭД2

    28.25

    Производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования"

    Кол-во: 2.00000

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