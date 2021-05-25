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Номер извещения
32110258842
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка авиационного топлива
Валюта процедуры
USD
Способ закупки
Конкурентный отбор (АКР)
Дата публикации
30.04.2021 17:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Контактный телефон
+7 495 139-76-00 доб. 7250
Факс
{}
Адрес электронной почты
M.S.Gorshkov@rossiya-airlines.com
Ф.И.О. контактного лица
Горшков Михаил Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом и связанными продуктами
Ключевые слова:
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Поставка авиационного топлива (Пхукет (НКТ), Тайланд)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.05.2021 10:00 GMT +319.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110258842Дата и время окончания срока приема заявок Поставка авиационного топлива (Пхукет (НКТ), Тайланд)Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
19.05.2021 10:0019.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110258842Дата и время вскрытия заявок Поставка авиационного топлива (Пхукет (НКТ), Тайланд)Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
26.05.2021 16:0026.05.2021 16:0026.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110258842Подведение итогов не позднее Поставка авиационного топлива (Пхукет (НКТ), Тайланд)Санкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка авиационного топлива (Пхукет (НКТ), Тайланд)
Начальная цена
4 930 152,00
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
5310
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Пхукет (НКТ), ТайландРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
19.20.25.120
46.71
Документация лота
Кол-во: 5310.00000
Поставка авиационного топлива (Гоа (GOI), Индия)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.05.2021 10:00 GMT +319.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110258842Дата и время окончания срока приема заявок Поставка авиационного топлива (Гоа (GOI), Индия)Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
19.05.2021 10:0019.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110258842Дата и время вскрытия заявок Поставка авиационного топлива (Гоа (GOI), Индия)Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
26.05.2021 16:0026.05.2021 16:0026.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110258842Подведение итогов не позднее Поставка авиационного топлива (Гоа (GOI), Индия)Санкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка авиационного топлива (Гоа (GOI), Индия)
Начальная цена
1 127 326,80
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 344
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Гоа (GOI), ИндияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
19.20.25.120
46.71
Документация лота
Кол-во: 1344.00000
Поставка авиационного топлива (Варна (VAR), Болгария)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.05.2021 10:00 GMT +319.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110258842Дата и время окончания срока приема заявок Поставка авиационного топлива (Варна (VAR), Болгария)Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
19.05.2021 10:0019.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110258842Дата и время вскрытия заявок Поставка авиационного топлива (Варна (VAR), Болгария)Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
26.05.2021 16:0026.05.2021 16:0026.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110258842Подведение итогов не позднее Поставка авиационного топлива (Варна (VAR), Болгария)Санкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка авиационного топлива (Варна (VAR), Болгария)
Начальная цена
75 789,60
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
80
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Варна (VAR), БолгарияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
19.20.25.120
46.71
Документация лота
Кол-во: 80.00000
Поставка авиационного топлива (Родос (RHO), Греция)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.05.2021 10:00 GMT +319.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110258842Дата и время окончания срока приема заявок Поставка авиационного топлива (Родос (RHO), Греция)Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
19.05.2021 10:0019.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110258842Дата и время вскрытия заявок Поставка авиационного топлива (Родос (RHO), Греция)Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
26.05.2021 16:0026.05.2021 16:0026.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110258842Подведение итогов не позднее Поставка авиационного топлива (Родос (RHO), Греция)Санкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка авиационного топлива (Родос (RHO), Греция)
Начальная цена
699 252,00
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
765
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Родос (RHO), ГрецияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
19.20.25.120
46.71
Документация лота
Кол-во: 765.00000
Поставка авиационного топлива (Кос (KGS), Греция)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.05.2021 10:00 GMT +319.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110258842Дата и время окончания срока приема заявок Поставка авиационного топлива (Кос (KGS), Греция)Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
19.05.2021 10:0019.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110258842Дата и время вскрытия заявок Поставка авиационного топлива (Кос (KGS), Греция)Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
26.05.2021 16:0026.05.2021 16:0026.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110258842Подведение итогов не позднее Поставка авиационного топлива (Кос (KGS), Греция)Санкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка авиационного топлива (Кос (KGS), Греция)
Начальная цена
527 710,80
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
544
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Кос (KGS), ГрецияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
19.20.25.120
46.71
Документация лота
Кол-во: 544.00000
Поставка авиационного топлива (Пафос (PFO), Кипр)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.05.2021 10:00 GMT +319.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110258842Дата и время окончания срока приема заявок Поставка авиационного топлива (Пафос (PFO), Кипр)Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
19.05.2021 10:0019.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110258842Дата и время вскрытия заявок Поставка авиационного топлива (Пафос (PFO), Кипр)Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
26.05.2021 16:0026.05.2021 16:0026.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110258842Подведение итогов не позднее Поставка авиационного топлива (Пафос (PFO), Кипр)Санкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка авиационного топлива (Пафос (PFO), Кипр)
Начальная цена
1 087 188,00
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 176
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Пафос (PFO), КипрРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
19.20.25.120
46.71
Документация лота
Кол-во: 1176.00000
Поставка авиационного топлива (Энфида (NBE), Тунис)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.05.2021 10:00 GMT +319.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110258842Дата и время окончания срока приема заявок Поставка авиационного топлива (Энфида (NBE), Тунис)Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
19.05.2021 10:0019.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110258842Дата и время вскрытия заявок Поставка авиационного топлива (Энфида (NBE), Тунис)Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
26.05.2021 16:0026.05.2021 16:0026.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110258842Подведение итогов не позднее Поставка авиационного топлива (Энфида (NBE), Тунис)Санкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка авиационного топлива (Энфида (NBE), Тунис)
Начальная цена
1 145 908,80
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 177
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Энфида (NBE), ТунисРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
19.20.25.120
46.71
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1177.00000
Поставка авиационного топлива (Подгорица (TGD), Черногория)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.05.2021 10:00 GMT +319.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110258842Дата и время окончания срока приема заявок Поставка авиационного топлива (Подгорица (TGD), Черногория)Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
19.05.2021 10:0019.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110258842Дата и время вскрытия заявок Поставка авиационного топлива (Подгорица (TGD), Черногория)Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
26.05.2021 16:0026.05.2021 16:0026.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110258842Подведение итогов не позднее Поставка авиационного топлива (Подгорица (TGD), Черногория)Санкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка авиационного топлива (Подгорица (TGD), Черногория)
Начальная цена
341 590,80
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
350
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Подгорица (TGD), ЧерногорияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
19.20.25.120
46.71
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 350.00000
Поставка авиационного топлива (Тиват (TIV), Черногория)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.05.2021 10:00 GMT +319.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110258842Дата и время окончания срока приема заявок Поставка авиационного топлива (Тиват (TIV), Черногория)Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
19.05.2021 10:0019.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110258842Дата и время вскрытия заявок Поставка авиационного топлива (Тиват (TIV), Черногория)Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
26.05.2021 16:0026.05.2021 16:0026.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110258842Подведение итогов не позднее Поставка авиационного топлива (Тиват (TIV), Черногория)Санкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка авиационного топлива (Тиват (TIV), Черногория)
Начальная цена
1 187 498,40
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 210
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Тиват (TIV), ЧерногорияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
19.20.25.120
46.71
Документация лота
Кол-во: 1210.00000
Поставка авиационного топлива (Ларнака (LCA), Кипр)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.05.2021 10:00 GMT +319.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110258842Дата и время окончания срока приема заявок Поставка авиационного топлива (Ларнака (LCA), Кипр)Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
19.05.2021 10:0019.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110258842Дата и время вскрытия заявок Поставка авиационного топлива (Ларнака (LCA), Кипр)Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
26.05.2021 16:0026.05.2021 16:0026.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110258842Подведение итогов не позднее Поставка авиационного топлива (Ларнака (LCA), Кипр)Санкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка авиационного топлива (Ларнака (LCA), Кипр)
Начальная цена
10 480 897,20
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
11 322
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Ларнака (LCA), КипрРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
19.20.25.120
46.71
Документация лота
Кол-во: 11322.00000
Поставка авиационного топлива (Барселона (BCN), Испания)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.05.2021 10:00 GMT +319.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110258842Дата и время окончания срока приема заявок Поставка авиационного топлива (Барселона (BCN), Испания)Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
19.05.2021 10:0019.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110258842Дата и время вскрытия заявок Поставка авиационного топлива (Барселона (BCN), Испания)Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
26.05.2021 16:0026.05.2021 16:0026.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110258842Подведение итогов не позднее Поставка авиационного топлива (Барселона (BCN), Испания)Санкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка авиационного топлива (Барселона (BCN), Испания)
Начальная цена
277 425,60
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
340
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Барселона (BCN), ИспанияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
19.20.25.120
46.71
Документация лота
Кол-во: 340.00000
Поставка авиационного топлива (Бангкок (BKK), Тайланд)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.05.2021 10:00 GMT +319.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110258842Дата и время окончания срока приема заявок Поставка авиационного топлива (Бангкок (BKK), Тайланд)Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
19.05.2021 10:0019.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110258842Дата и время вскрытия заявок Поставка авиационного топлива (Бангкок (BKK), Тайланд)Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
26.05.2021 16:0026.05.2021 16:0026.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110258842Подведение итогов не позднее Поставка авиационного топлива (Бангкок (BKK), Тайланд)Санкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка авиационного топлива (Бангкок (BKK), Тайланд)
Начальная цена
776 282,40
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
990
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Бангкок (BKK), ТайландРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
19.20.25.120
46.71
Документация лота
Кол-во: 990.00000
Поставка авиационного топлива (Мале (MLE), Мальдивы)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.05.2021 10:00 GMT +319.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110258842Дата и время окончания срока приема заявок Поставка авиационного топлива (Мале (MLE), Мальдивы)Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
19.05.2021 10:0019.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110258842Дата и время вскрытия заявок Поставка авиационного топлива (Мале (MLE), Мальдивы)Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
26.05.2021 16:0026.05.2021 16:0026.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110258842Подведение итогов не позднее Поставка авиационного топлива (Мале (MLE), Мальдивы)Санкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка авиационного топлива (Мале (MLE), Мальдивы)
Начальная цена
4 630 555,20
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
2 900
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Мале (MLE), МальдивыРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
19.20.25.120
46.71
Документация лота
Кол-во: 2900.00000
Поставка авиационного топлива (Бодрум (BJV), Турция)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.05.2021 10:00 GMT +319.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110258842Дата и время окончания срока приема заявок Поставка авиационного топлива (Бодрум (BJV), Турция)Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
19.05.2021 10:0019.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110258842Дата и время вскрытия заявок Поставка авиационного топлива (Бодрум (BJV), Турция)Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
26.05.2021 16:0026.05.2021 16:0026.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110258842Подведение итогов не позднее Поставка авиационного топлива (Бодрум (BJV), Турция)Санкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка авиационного топлива (Бодрум (BJV), Турция)
Начальная цена
774 259,20
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
940
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Бодрум (BJV), ТурцияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
19.20.25.120
46.71
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 9400.00000
Поставка авиационного топлива (Монастир (MIR), Тунис)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.05.2021 10:00 GMT +319.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110258842Дата и время окончания срока приема заявок Поставка авиационного топлива (Монастир (MIR), Тунис)Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
19.05.2021 10:0019.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110258842Дата и время вскрытия заявок Поставка авиационного топлива (Монастир (MIR), Тунис)Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
26.05.2021 16:0026.05.2021 16:0026.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110258842Подведение итогов не позднее Поставка авиационного топлива (Монастир (MIR), Тунис)Санкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка авиационного топлива (Монастир (MIR), Тунис)
Начальная цена
257 690,40
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
264
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Монастир (MIR), ТунисРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
19.20.25.120
46.71
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 264.00000
Поставка авиационного топлива (Хургада (HRG), Египет)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.05.2021 10:00 GMT +319.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110258842Дата и время окончания срока приема заявок Поставка авиационного топлива (Хургада (HRG), Египет)Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
19.05.2021 10:0019.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110258842Дата и время вскрытия заявок Поставка авиационного топлива (Хургада (HRG), Египет)Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
26.05.2021 16:0026.05.2021 16:0026.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110258842Подведение итогов не позднее Поставка авиационного топлива (Хургада (HRG), Египет)Санкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка авиационного топлива (Хургада (HRG), Египет)
Начальная цена
134 795 926,80
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
132 720
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Хургада (HRG), ЕгипетРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
19.20.25.120
46.71
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 132720.00000
Поставка авиационного топлива (Шарм-эль-Шейх (SSH), Египет)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.05.2021 10:00 GMT +319.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110258842Дата и время окончания срока приема заявок Поставка авиационного топлива (Шарм-эль-Шейх (SSH), Египет)Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
19.05.2021 10:0019.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110258842Дата и время вскрытия заявок Поставка авиационного топлива (Шарм-эль-Шейх (SSH), Египет)Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
26.05.2021 16:0026.05.2021 16:0026.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110258842Подведение итогов не позднее Поставка авиационного топлива (Шарм-эль-Шейх (SSH), Египет)Санкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка авиационного топлива (Шарм-эль-Шейх (SSH), Египет)
Начальная цена
124 179 514,80
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
129 360
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Шарм-эль-Шейх (SSH), ЕгипетРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
19.20.25.120
46.71
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 129360.00000
Поставка авиационного топлива ( Бургас (BOJ), Болгария)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.05.2021 10:00 GMT +319.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110258842Дата и время окончания срока приема заявок Поставка авиационного топлива ( Бургас (BOJ), Болгария)Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
19.05.2021 10:0019.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110258842Дата и время вскрытия заявок Поставка авиационного топлива ( Бургас (BOJ), Болгария)Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
26.05.2021 16:0026.05.2021 16:0026.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110258842Подведение итогов не позднее Поставка авиационного топлива ( Бургас (BOJ), Болгария)Санкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка авиационного топлива ( Бургас (BOJ), Болгария)
Начальная цена
73 341,60
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
80
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Бургас (BOJ), БолгарияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
19.20.25.120
46.71
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 80.00000
Поставка авиационного топлива (Ираклион (HER), Греция)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.05.2021 10:00 GMT +319.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110258842Дата и время окончания срока приема заявок Поставка авиационного топлива (Ираклион (HER), Греция)Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
19.05.2021 10:0019.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110258842Дата и время вскрытия заявок Поставка авиационного топлива (Ираклион (HER), Греция)Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
26.05.2021 16:0026.05.2021 16:0026.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110258842Подведение итогов не позднее Поставка авиационного топлива (Ираклион (HER), Греция)Санкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка авиационного топлива (Ираклион (HER), Греция)
Начальная цена
702 741,60
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
765
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Ираклион (HER), ГрецияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
19.20.25.120
46.71
Документация лота
Кол-во: 765.00000
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