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    Главная / Торги / Поставка авиационного топлива

    Поставка авиационного топлива

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110258842Дата и время окончания срока приема заявок Поставка авиационного топлива (Ираклион (HER), Греция)Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110258842

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка авиационного топлива

    Валюта процедуры

    USD

    Способ закупки

    Конкурентный отбор (АКР)

    Дата публикации

    30.04.2021 17:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ПКК__208_21.pdf

    ПКК__208_21.pdf

    ПКК__208_21.pdf

    ПКК__208_21.pdf

    ПКК__208_21.pdf

    ПКК__208_21.pdf

    ПКК__208_21.pdf

    ПКК__208_21.pdf

    ПКК__208_21.pdf

    ПКК__208_21.pdf

    ПКК__208_21.pdf

    ПКК__208_21.pdf

    ПКК__208_21.pdf

    ПКК__208_21.pdf

    ПКК__208_21.pdf

    Извещение об изменении

    Извещение_об_изменении_от_25.05.2021__топливо_.pdf

    Извещение_КО_Поставка_авиационного_топлива_RUS.docx

    Извещение_КО_Поставка_авиационного_топлива_ENG.docx

    ДЗ_КО_Поставка_авиационного_топлива_RUS.docx

    ДЗ_КО_Поставка_авиационного_топлива_ENG.docx

    Извещение_об_изменении_от_21.05.2021__топливо_.pdf

    Извещение_об_изменении_от_24.05.2021__топливо_.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Контактный телефон

    +7 495 139-76-00 доб. 7250

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    M.S.Gorshkov@rossiya-airlines.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Горшков Михаил Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом и связанными продуктами

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка авиационного топлива (Пхукет (НКТ), Тайланд)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.05.2021 10:00 GMT +319.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110258842Дата и время окончания срока приема заявок Поставка авиационного топлива (Пхукет (НКТ), Тайланд)Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    19.05.2021 10:0019.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110258842Дата и время вскрытия заявок Поставка авиационного топлива (Пхукет (НКТ), Тайланд)Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    26.05.2021 16:0026.05.2021 16:0026.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110258842Подведение итогов не позднее Поставка авиационного топлива (Пхукет (НКТ), Тайланд)Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    26.05.202126.05.2021 16:0026.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110258842Подведение итогов не позднее Поставка авиационного топлива (Пхукет (НКТ), Тайланд)Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка авиационного топлива (Пхукет (НКТ), Тайланд)

    Начальная цена

    4 930 152,00

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    5310

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Пхукет (НКТ), ТайландРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок предоставления счетов по факту оказанных услуг не позднее 5 (пяти) календарных дней после окончания периода оказания услуг. Срок оплаты счетов 10 (десять) рабочих дней с даты выставления счета.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Классификатор ОКПД2

    19.20.25.120

    Топливо для реактивных двигателей летательных аппаратов со сверхзвуковой скоростью полета

    Классификатор ОКВЭД2

    46.71

    Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/950858/name/60bf7ab728f9e2.66795971

    08.06.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/952207/name/60c0d8214bc812.06508261

    09.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами"

    Кол-во: 5310.00000

    Лот 2

    Поставка авиационного топлива (Гоа (GOI), Индия)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.05.2021 10:00 GMT +319.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110258842Дата и время окончания срока приема заявок Поставка авиационного топлива (Гоа (GOI), Индия)Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    19.05.2021 10:0019.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110258842Дата и время вскрытия заявок Поставка авиационного топлива (Гоа (GOI), Индия)Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    26.05.2021 16:0026.05.2021 16:0026.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110258842Подведение итогов не позднее Поставка авиационного топлива (Гоа (GOI), Индия)Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    26.05.202126.05.2021 16:0026.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110258842Подведение итогов не позднее Поставка авиационного топлива (Гоа (GOI), Индия)Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка авиационного топлива (Гоа (GOI), Индия)

    Начальная цена

    1 127 326,80

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 344

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Гоа (GOI), ИндияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок предоставления счетов по факту оказанных услуг не позднее 5 (пяти) календарных дней после окончания периода оказания услуг. Срок оплаты счетов 10 (десять) рабочих дней с даты выставления счета.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Классификатор ОКПД2

    19.20.25.120

    Топливо для реактивных двигателей летательных аппаратов со сверхзвуковой скоростью полета

    Классификатор ОКВЭД2

    46.71

    Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/950860/name/60bf7bba7865d5.93415592

    08.06.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/952209/name/60c0d86ce2d360.48806714

    09.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами"

    Кол-во: 1344.00000

    Лот 3

    Поставка авиационного топлива (Варна (VAR), Болгария)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.05.2021 10:00 GMT +319.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110258842Дата и время окончания срока приема заявок Поставка авиационного топлива (Варна (VAR), Болгария)Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    19.05.2021 10:0019.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110258842Дата и время вскрытия заявок Поставка авиационного топлива (Варна (VAR), Болгария)Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    26.05.2021 16:0026.05.2021 16:0026.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110258842Подведение итогов не позднее Поставка авиационного топлива (Варна (VAR), Болгария)Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    26.05.202126.05.2021 16:0026.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110258842Подведение итогов не позднее Поставка авиационного топлива (Варна (VAR), Болгария)Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка авиационного топлива (Варна (VAR), Болгария)

    Начальная цена

    75 789,60

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    80

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Варна (VAR), БолгарияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок предоставления счетов по факту оказанных услуг не позднее 5 (пяти) календарных дней после окончания периода оказания услуг. Срок оплаты счетов 10 (десять) рабочих дней с даты выставления счета.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Классификатор ОКПД2

    19.20.25.120

    Топливо для реактивных двигателей летательных аппаратов со сверхзвуковой скоростью полета

    Классификатор ОКВЭД2

    46.71

    Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/952210/name/60c0d8888e5320.00216710

    09.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами"

    Кол-во: 80.00000

    Лот 4

    Поставка авиационного топлива (Родос (RHO), Греция)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.05.2021 10:00 GMT +319.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110258842Дата и время окончания срока приема заявок Поставка авиационного топлива (Родос (RHO), Греция)Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    19.05.2021 10:0019.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110258842Дата и время вскрытия заявок Поставка авиационного топлива (Родос (RHO), Греция)Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    26.05.2021 16:0026.05.2021 16:0026.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110258842Подведение итогов не позднее Поставка авиационного топлива (Родос (RHO), Греция)Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    26.05.202126.05.2021 16:0026.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110258842Подведение итогов не позднее Поставка авиационного топлива (Родос (RHO), Греция)Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка авиационного топлива (Родос (RHO), Греция)

    Начальная цена

    699 252,00

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    765

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Родос (RHO), ГрецияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок предоставления счетов по факту оказанных услуг не позднее 5 (пяти) календарных дней после окончания периода оказания услуг. Срок оплаты счетов 10 (десять) рабочих дней с даты выставления счета.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Классификатор ОКПД2

    19.20.25.120

    Топливо для реактивных двигателей летательных аппаратов со сверхзвуковой скоростью полета

    Классификатор ОКВЭД2

    46.71

    Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/952214/name/60c0d9098c8f68.79076035

    09.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами"

    Кол-во: 765.00000

    Лот 5

    Поставка авиационного топлива (Кос (KGS), Греция)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.05.2021 10:00 GMT +319.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110258842Дата и время окончания срока приема заявок Поставка авиационного топлива (Кос (KGS), Греция)Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    19.05.2021 10:0019.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110258842Дата и время вскрытия заявок Поставка авиационного топлива (Кос (KGS), Греция)Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    26.05.2021 16:0026.05.2021 16:0026.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110258842Подведение итогов не позднее Поставка авиационного топлива (Кос (KGS), Греция)Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    26.05.202126.05.2021 16:0026.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110258842Подведение итогов не позднее Поставка авиационного топлива (Кос (KGS), Греция)Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка авиационного топлива (Кос (KGS), Греция)

    Начальная цена

    527 710,80

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    544

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Кос (KGS), ГрецияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок предоставления счетов по факту оказанных услуг не позднее 5 (пяти) календарных дней после окончания периода оказания услуг. Срок оплаты счетов 10 (десять) рабочих дней с даты выставления счета.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Классификатор ОКПД2

    19.20.25.120

    Топливо для реактивных двигателей летательных аппаратов со сверхзвуковой скоростью полета

    Классификатор ОКВЭД2

    46.71

    Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/952216/name/60c0d977ac20a5.97272174

    09.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами"

    Кол-во: 544.00000

    Лот 6

    Поставка авиационного топлива (Пафос (PFO), Кипр)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.05.2021 10:00 GMT +319.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110258842Дата и время окончания срока приема заявок Поставка авиационного топлива (Пафос (PFO), Кипр)Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    19.05.2021 10:0019.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110258842Дата и время вскрытия заявок Поставка авиационного топлива (Пафос (PFO), Кипр)Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    26.05.2021 16:0026.05.2021 16:0026.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110258842Подведение итогов не позднее Поставка авиационного топлива (Пафос (PFO), Кипр)Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    26.05.202126.05.2021 16:0026.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110258842Подведение итогов не позднее Поставка авиационного топлива (Пафос (PFO), Кипр)Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка авиационного топлива (Пафос (PFO), Кипр)

    Начальная цена

    1 087 188,00

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 176

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Пафос (PFO), КипрРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок предоставления счетов по факту оказанных услуг не позднее 5 (пяти) календарных дней после окончания периода оказания услуг. Срок оплаты счетов 10 (десять) рабочих дней с даты выставления счета.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Классификатор ОКПД2

    19.20.25.120

    Топливо для реактивных двигателей летательных аппаратов со сверхзвуковой скоростью полета

    Классификатор ОКВЭД2

    46.71

    Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/952218/name/60c0d9c8e6f428.55411568

    09.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами"

    Кол-во: 1176.00000

    Лот 7

    Поставка авиационного топлива (Энфида (NBE), Тунис)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.05.2021 10:00 GMT +319.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110258842Дата и время окончания срока приема заявок Поставка авиационного топлива (Энфида (NBE), Тунис)Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    19.05.2021 10:0019.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110258842Дата и время вскрытия заявок Поставка авиационного топлива (Энфида (NBE), Тунис)Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    26.05.2021 16:0026.05.2021 16:0026.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110258842Подведение итогов не позднее Поставка авиационного топлива (Энфида (NBE), Тунис)Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    26.05.202126.05.2021 16:0026.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110258842Подведение итогов не позднее Поставка авиационного топлива (Энфида (NBE), Тунис)Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка авиационного топлива (Энфида (NBE), Тунис)

    Начальная цена

    1 145 908,80

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 177

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Энфида (NBE), ТунисРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок предоставления счетов по факту оказанных услуг не позднее 5 (пяти) календарных дней после окончания периода оказания услуг. Срок оплаты счетов 10 (десять) рабочих дней с даты выставления счета.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Классификатор ОКПД2

    19.20.25.120

    Топливо для реактивных двигателей летательных аппаратов со сверхзвуковой скоростью полета

    Классификатор ОКВЭД2

    46.71

    Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами"

    Кол-во: 1177.00000

    Лот 8

    Поставка авиационного топлива (Подгорица (TGD), Черногория)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.05.2021 10:00 GMT +319.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110258842Дата и время окончания срока приема заявок Поставка авиационного топлива (Подгорица (TGD), Черногория)Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    19.05.2021 10:0019.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110258842Дата и время вскрытия заявок Поставка авиационного топлива (Подгорица (TGD), Черногория)Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    26.05.2021 16:0026.05.2021 16:0026.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110258842Подведение итогов не позднее Поставка авиационного топлива (Подгорица (TGD), Черногория)Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    26.05.202126.05.2021 16:0026.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110258842Подведение итогов не позднее Поставка авиационного топлива (Подгорица (TGD), Черногория)Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка авиационного топлива (Подгорица (TGD), Черногория)

    Начальная цена

    341 590,80

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    350

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Подгорица (TGD), ЧерногорияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок предоставления счетов по факту оказанных услуг не позднее 5 (пяти) календарных дней после окончания периода оказания услуг. Срок оплаты счетов 10 (десять) рабочих дней с даты выставления счета.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Классификатор ОКПД2

    19.20.25.120

    Топливо для реактивных двигателей летательных аппаратов со сверхзвуковой скоростью полета

    Классификатор ОКВЭД2

    46.71

    Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами"

    Кол-во: 350.00000

    Лот 9

    Поставка авиационного топлива (Тиват (TIV), Черногория)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.05.2021 10:00 GMT +319.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110258842Дата и время окончания срока приема заявок Поставка авиационного топлива (Тиват (TIV), Черногория)Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    19.05.2021 10:0019.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110258842Дата и время вскрытия заявок Поставка авиационного топлива (Тиват (TIV), Черногория)Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    26.05.2021 16:0026.05.2021 16:0026.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110258842Подведение итогов не позднее Поставка авиационного топлива (Тиват (TIV), Черногория)Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    26.05.202126.05.2021 16:0026.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110258842Подведение итогов не позднее Поставка авиационного топлива (Тиват (TIV), Черногория)Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка авиационного топлива (Тиват (TIV), Черногория)

    Начальная цена

    1 187 498,40

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 210

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Тиват (TIV), ЧерногорияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок предоставления счетов по факту оказанных услуг не позднее 5 (пяти) календарных дней после окончания периода оказания услуг. Срок оплаты счетов 10 (десять) рабочих дней с даты выставления счета.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Классификатор ОКПД2

    19.20.25.120

    Топливо для реактивных двигателей летательных аппаратов со сверхзвуковой скоростью полета

    Классификатор ОКВЭД2

    46.71

    Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/952225/name/60c0dbddde2ca3.67142651

    09.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами"

    Кол-во: 1210.00000

    Лот 10

    Поставка авиационного топлива (Ларнака (LCA), Кипр)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.05.2021 10:00 GMT +319.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110258842Дата и время окончания срока приема заявок Поставка авиационного топлива (Ларнака (LCA), Кипр)Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    19.05.2021 10:0019.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110258842Дата и время вскрытия заявок Поставка авиационного топлива (Ларнака (LCA), Кипр)Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    26.05.2021 16:0026.05.2021 16:0026.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110258842Подведение итогов не позднее Поставка авиационного топлива (Ларнака (LCA), Кипр)Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    26.05.202126.05.2021 16:0026.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110258842Подведение итогов не позднее Поставка авиационного топлива (Ларнака (LCA), Кипр)Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка авиационного топлива (Ларнака (LCA), Кипр)

    Начальная цена

    10 480 897,20

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    11 322

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Ларнака (LCA), КипрРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок предоставления счетов по факту оказанных услуг не позднее 5 (пяти) календарных дней после окончания периода оказания услуг. Срок оплаты счетов 10 (десять) рабочих дней с даты выставления счета.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Классификатор ОКПД2

    19.20.25.120

    Топливо для реактивных двигателей летательных аппаратов со сверхзвуковой скоростью полета

    Классификатор ОКВЭД2

    46.71

    Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/952228/name/60c0dc6195c780.23730657

    09.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами"

    Кол-во: 11322.00000

    Лот 11

    Поставка авиационного топлива (Барселона (BCN), Испания)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.05.2021 10:00 GMT +319.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110258842Дата и время окончания срока приема заявок Поставка авиационного топлива (Барселона (BCN), Испания)Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    19.05.2021 10:0019.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110258842Дата и время вскрытия заявок Поставка авиационного топлива (Барселона (BCN), Испания)Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    26.05.2021 16:0026.05.2021 16:0026.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110258842Подведение итогов не позднее Поставка авиационного топлива (Барселона (BCN), Испания)Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    26.05.202126.05.2021 16:0026.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110258842Подведение итогов не позднее Поставка авиационного топлива (Барселона (BCN), Испания)Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка авиационного топлива (Барселона (BCN), Испания)

    Начальная цена

    277 425,60

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    340

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Барселона (BCN), ИспанияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок предоставления счетов по факту оказанных услуг не позднее 5 (пяти) календарных дней после окончания периода оказания услуг. Срок оплаты счетов 10 (десять) рабочих дней с даты выставления счета.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Классификатор ОКПД2

    19.20.25.120

    Топливо для реактивных двигателей летательных аппаратов со сверхзвуковой скоростью полета

    Классификатор ОКВЭД2

    46.71

    Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/952230/name/60c0dd208ae967.80823562

    09.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Барселона (BCN), Испания"

    Кол-во: 340.00000

    Лот 12

    Поставка авиационного топлива (Бангкок (BKK), Тайланд)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.05.2021 10:00 GMT +319.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110258842Дата и время окончания срока приема заявок Поставка авиационного топлива (Бангкок (BKK), Тайланд)Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    19.05.2021 10:0019.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110258842Дата и время вскрытия заявок Поставка авиационного топлива (Бангкок (BKK), Тайланд)Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    26.05.2021 16:0026.05.2021 16:0026.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110258842Подведение итогов не позднее Поставка авиационного топлива (Бангкок (BKK), Тайланд)Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    26.05.202126.05.2021 16:0026.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110258842Подведение итогов не позднее Поставка авиационного топлива (Бангкок (BKK), Тайланд)Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка авиационного топлива (Бангкок (BKK), Тайланд)

    Начальная цена

    776 282,40

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    990

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Бангкок (BKK), ТайландРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок предоставления счетов по факту оказанных услуг не позднее 5 (пяти) календарных дней после окончания периода оказания услуг. Срок оплаты счетов 10 (десять) рабочих дней с даты выставления счета.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Классификатор ОКПД2

    19.20.25.120

    Топливо для реактивных двигателей летательных аппаратов со сверхзвуковой скоростью полета

    Классификатор ОКВЭД2

    46.71

    Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/952231/name/60c0dd833a19a4.50743100

    09.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бангкок (BKK), Тайланд"

    Кол-во: 990.00000

    Лот 13

    Поставка авиационного топлива (Мале (MLE), Мальдивы)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.05.2021 10:00 GMT +319.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110258842Дата и время окончания срока приема заявок Поставка авиационного топлива (Мале (MLE), Мальдивы)Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    19.05.2021 10:0019.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110258842Дата и время вскрытия заявок Поставка авиационного топлива (Мале (MLE), Мальдивы)Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    26.05.2021 16:0026.05.2021 16:0026.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110258842Подведение итогов не позднее Поставка авиационного топлива (Мале (MLE), Мальдивы)Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    26.05.202126.05.2021 16:0026.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110258842Подведение итогов не позднее Поставка авиационного топлива (Мале (MLE), Мальдивы)Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка авиационного топлива (Мале (MLE), Мальдивы)

    Начальная цена

    4 630 555,20

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    2 900

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Мале (MLE), МальдивыРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок предоставления счетов по факту оказанных услуг не позднее 5 (пяти) календарных дней после окончания периода оказания услуг. Срок оплаты счетов 10 (десять) рабочих дней с даты выставления счета.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Классификатор ОКПД2

    19.20.25.120

    Топливо для реактивных двигателей летательных аппаратов со сверхзвуковой скоростью полета

    Классификатор ОКВЭД2

    46.71

    Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/952233/name/60c0ddde080606.26349859

    09.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Мале (MLE), Мальдивы"

    Кол-во: 2900.00000

    Лот 14

    Поставка авиационного топлива (Бодрум (BJV), Турция)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.05.2021 10:00 GMT +319.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110258842Дата и время окончания срока приема заявок Поставка авиационного топлива (Бодрум (BJV), Турция)Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    19.05.2021 10:0019.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110258842Дата и время вскрытия заявок Поставка авиационного топлива (Бодрум (BJV), Турция)Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    26.05.2021 16:0026.05.2021 16:0026.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110258842Подведение итогов не позднее Поставка авиационного топлива (Бодрум (BJV), Турция)Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    26.05.202126.05.2021 16:0026.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110258842Подведение итогов не позднее Поставка авиационного топлива (Бодрум (BJV), Турция)Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка авиационного топлива (Бодрум (BJV), Турция)

    Начальная цена

    774 259,20

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    940

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Бодрум (BJV), ТурцияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок предоставления счетов по факту оказанных услуг не позднее 5 (пяти) календарных дней после окончания периода оказания услуг. Срок оплаты счетов 10 (десять) рабочих дней с даты выставления счета.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Классификатор ОКПД2

    19.20.25.120

    Топливо для реактивных двигателей летательных аппаратов со сверхзвуковой скоростью полета

    Классификатор ОКВЭД2

    46.71

    Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бодрум (BJV), Турция"

    Кол-во: 9400.00000

    Лот 15

    Поставка авиационного топлива (Монастир (MIR), Тунис)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.05.2021 10:00 GMT +319.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110258842Дата и время окончания срока приема заявок Поставка авиационного топлива (Монастир (MIR), Тунис)Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    19.05.2021 10:0019.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110258842Дата и время вскрытия заявок Поставка авиационного топлива (Монастир (MIR), Тунис)Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    26.05.2021 16:0026.05.2021 16:0026.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110258842Подведение итогов не позднее Поставка авиационного топлива (Монастир (MIR), Тунис)Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    26.05.202126.05.2021 16:0026.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110258842Подведение итогов не позднее Поставка авиационного топлива (Монастир (MIR), Тунис)Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка авиационного топлива (Монастир (MIR), Тунис)

    Начальная цена

    257 690,40

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    264

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Монастир (MIR), ТунисРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок предоставления счетов по факту оказанных услуг не позднее 5 (пяти) календарных дней после окончания периода оказания услуг. Срок оплаты счетов 10 (десять) рабочих дней с даты выставления счета.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Классификатор ОКПД2

    19.20.25.120

    Топливо для реактивных двигателей летательных аппаратов со сверхзвуковой скоростью полета

    Классификатор ОКВЭД2

    46.71

    Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Монастир (MIR), Тунис"

    Кол-во: 264.00000

    Лот 16

    Поставка авиационного топлива (Хургада (HRG), Египет)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.05.2021 10:00 GMT +319.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110258842Дата и время окончания срока приема заявок Поставка авиационного топлива (Хургада (HRG), Египет)Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    19.05.2021 10:0019.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110258842Дата и время вскрытия заявок Поставка авиационного топлива (Хургада (HRG), Египет)Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    26.05.2021 16:0026.05.2021 16:0026.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110258842Подведение итогов не позднее Поставка авиационного топлива (Хургада (HRG), Египет)Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    26.05.202126.05.2021 16:0026.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110258842Подведение итогов не позднее Поставка авиационного топлива (Хургада (HRG), Египет)Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка авиационного топлива (Хургада (HRG), Египет)

    Начальная цена

    134 795 926,80

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    132 720

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Хургада (HRG), ЕгипетРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок предоставления счетов по факту оказанных услуг не позднее 5 (пяти) календарных дней после окончания периода оказания услуг. Срок оплаты счетов 10 (десять) рабочих дней с даты выставления счета.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Классификатор ОКПД2

    19.20.25.120

    Топливо для реактивных двигателей летательных аппаратов со сверхзвуковой скоростью полета

    Классификатор ОКВЭД2

    46.71

    Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Хургада (HRG), Египет"

    Кол-во: 132720.00000

    Лот 17

    Поставка авиационного топлива (Шарм-эль-Шейх (SSH), Египет)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.05.2021 10:00 GMT +319.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110258842Дата и время окончания срока приема заявок Поставка авиационного топлива (Шарм-эль-Шейх (SSH), Египет)Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    19.05.2021 10:0019.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110258842Дата и время вскрытия заявок Поставка авиационного топлива (Шарм-эль-Шейх (SSH), Египет)Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    26.05.2021 16:0026.05.2021 16:0026.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110258842Подведение итогов не позднее Поставка авиационного топлива (Шарм-эль-Шейх (SSH), Египет)Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    26.05.202126.05.2021 16:0026.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110258842Подведение итогов не позднее Поставка авиационного топлива (Шарм-эль-Шейх (SSH), Египет)Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка авиационного топлива (Шарм-эль-Шейх (SSH), Египет)

    Начальная цена

    124 179 514,80

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    129 360

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Шарм-эль-Шейх (SSH), ЕгипетРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок предоставления счетов по факту оказанных услуг не позднее 5 (пяти) календарных дней после окончания периода оказания услуг. Срок оплаты счетов 10 (десять) рабочих дней с даты выставления счета.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Классификатор ОКПД2

    19.20.25.120

    Топливо для реактивных двигателей летательных аппаратов со сверхзвуковой скоростью полета

    Классификатор ОКВЭД2

    46.71

    Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шарм-эль-Шейх (SSH), Египет"

    Кол-во: 129360.00000

    Лот 18

    Поставка авиационного топлива ( Бургас (BOJ), Болгария)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.05.2021 10:00 GMT +319.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110258842Дата и время окончания срока приема заявок Поставка авиационного топлива ( Бургас (BOJ), Болгария)Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    19.05.2021 10:0019.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110258842Дата и время вскрытия заявок Поставка авиационного топлива ( Бургас (BOJ), Болгария)Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    26.05.2021 16:0026.05.2021 16:0026.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110258842Подведение итогов не позднее Поставка авиационного топлива ( Бургас (BOJ), Болгария)Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    26.05.202126.05.2021 16:0026.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110258842Подведение итогов не позднее Поставка авиационного топлива ( Бургас (BOJ), Болгария)Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка авиационного топлива ( Бургас (BOJ), Болгария)

    Начальная цена

    73 341,60

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    80

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Бургас (BOJ), БолгарияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок предоставления счетов по факту оказанных услуг не позднее 5 (пяти) календарных дней после окончания периода оказания услуг. Срок оплаты счетов 10 (десять) рабочих дней с даты выставления счета.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Классификатор ОКПД2

    19.20.25.120

    Топливо для реактивных двигателей летательных аппаратов со сверхзвуковой скоростью полета

    Классификатор ОКВЭД2

    46.71

    Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    " Бургас (BOJ), Болгария"

    Кол-во: 80.00000

    Лот 19

    Поставка авиационного топлива (Ираклион (HER), Греция)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.05.2021 10:00 GMT +319.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110258842Дата и время окончания срока приема заявок Поставка авиационного топлива (Ираклион (HER), Греция)Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    19.05.2021 10:0019.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110258842Дата и время вскрытия заявок Поставка авиационного топлива (Ираклион (HER), Греция)Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    26.05.2021 16:0026.05.2021 16:0026.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110258842Подведение итогов не позднее Поставка авиационного топлива (Ираклион (HER), Греция)Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    26.05.202126.05.2021 16:0026.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110258842Подведение итогов не позднее Поставка авиационного топлива (Ираклион (HER), Греция)Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка авиационного топлива (Ираклион (HER), Греция)

    Начальная цена

    702 741,60

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    765

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Ираклион (HER), ГрецияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок предоставления счетов по факту оказанных услуг не позднее 5 (пяти) календарных дней после окончания периода оказания услуг. Срок оплаты счетов 10 (десять) рабочих дней с даты выставления счета.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Классификатор ОКПД2

    19.20.25.120

    Топливо для реактивных двигателей летательных аппаратов со сверхзвуковой скоростью полета

    Классификатор ОКВЭД2

    46.71

    Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/950850/name/60bf79d70486d4.10086028

    08.06.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/952251/name/60c0e1b84f5282.41656065

    09.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами"

    Кол-во: 765.00000

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