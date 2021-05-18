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    Главная / Торги / ЗП №15819/ЗП - Экспертиза промышленной безопасности эстакады газопровода Ду 1200 для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Новочеркасская ГРЭС (221P201110)

    ЗП №15819/ЗП - Экспертиза промышленной безопасности эстакады газопровода Ду 1200 для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Новочеркасская ГРЭС (221P201110)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 10:0018.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110258003Дата и время окончания срока приема заявок ЗП №15819/ЗП - Экспертиза промышленной безопасности эстакады газопровода Ду 1200 для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Новочеркасская ГРЭС (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства) (221P201110)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110258003

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ЗП №15819/ЗП - Экспертиза промышленной безопасности эстакады газопровода Ду 1200 для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Новочеркасская ГРЭС (221P201110)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    30.04.2021 15:24

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Документация и извещение

    15819_ЗП_1_316_ОГК_2_22.07.2021.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Закупки»
    Все закупки и тендеры ГЭХ Закупки

    Юридический адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17

    Контактный телефон

    +7 495 646-80-27 доб. 492

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    rprokopenko@geh-zakupki.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Прокопенко Роман Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ЗП №15819/ЗП - Экспертиза промышленной безопасности эстакады газопровода Ду 1200 для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Новочеркасская ГРЭС (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства) (221P201110)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.07.202129.07.2021 23:5929.07.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110258003Подведение итогов не позднее ЗП №15819/ЗП - Экспертиза промышленной безопасности эстакады газопровода Ду 1200 для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Новочеркасская ГРЭС (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства) (221P201110)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЗП №15819/ЗП - Экспертиза промышленной безопасности эстакады газопровода Ду 1200 для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Новочеркасская ГРЭС (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства) (221P201110)

    Начальная цена

    578 208,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания и Проекта Договора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ОГК-2
    Все закупки и тендеры ПАО ОГК-2

    Адрес местонахождения

    356126, Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск, нет, нет

    195140, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д. 66, корпус 1, лит. А

    Классификатор ОКПД2

    71.20.13.110

    Услуги в области испытаний и анализа механических и электрических характеристик машин, двигателей, автомобилей, станков, приборов, аппаратуры связи и прочего комплектного оборудования, содержащего механические и электрические компоненты

    Классификатор ОКВЭД2

    71.20

    Технические испытания, исследования, анализ и сертификация

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/991915/name/60fabe43c53170.41137428

    23.07.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ЗП №15819/ЗП - Экспертиза промышленной безопасности эстакады газопровода Ду 1200 для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Новочеркасская ГРЭС (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства) (221P201110)"

    Кол-во: 1

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