Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / КО №262/КО - Поставка химреагентов для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Волгоград»

    КО №262/КО - Поставка химреагентов для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Волгоград»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.05.2021 10:0031.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110257980Дата и время окончания срока приема заявок КО №262/КО - Поставка химреагентов для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Волгоград»-Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110257980

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    КО №262/КО - Поставка химреагентов для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Волгоград»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    30.04.2021 15:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    262_КО_1_3_ГТ_Влг_КО_09.06.2021.zip

    ko262_о_переносе_даты_вскрытия_и_ДПИ.zip

    ko262_о_внесении_изменений_в_ТЗ.zip

    ko262_перенос_ДВ_на_31.05.zip

    ko262korr.zip

    262_ko_О_продлении_срокаподачи_заявки.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Закупки»
    Все закупки и тендеры ГЭХ Закупки

    Юридический адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17

    Контактный телефон

    +7 495 646-80-27 доб. 483

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    ldemina@geh-zakupki.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Демина Лолита Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    -

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Продукты химические прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    КО №262/КО - Поставка химреагентов для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Волгоград»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    30.06.202130.06.2021 23:5930.06.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110257980Подведение итогов не позднее КО №262/КО - Поставка химреагентов для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Волгоград»-

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    КО №262/КО - Поставка химреагентов для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Волгоград»

    Начальная цена

    2 848 874,38

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания и Проекта Договора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ВОЛГОГРАД
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ВОЛГОГРАД

    Адрес местонахождения

    400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, город Волгоград, Пугачевская, 20пом. 1001

    Классификатор ОКПД2

    20.59.52.194

    Реактивы химические общелабораторного назначения

    Классификатор ОКВЭД2

    20.59.5

    Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/956341/name/60c8bb36241d39.59787691

    15.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КО №262/КО - Поставка химреагентов для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Волгоград»"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО КАРЕЛГАЗ
    Запрос предложений № 32111014791
    Поставка стальных труб
    Поставка стальных труб
    583384
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    1 594 319
    Лоты:
    1
    Регион:
    Карелия республика
    ПАО МОЭК
    Конкурентный отбор № 32211087100
    Поставка дизельного топлива наливом для нужд ПАО "МОЭК" ( 22VP0741)
    Поставка дизельного топлива наливом для нужд ПАО "МОЭК" ( 22VP0741)
    594557
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Обеспечение заявки: 2300000,00 ₽
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    56 231 290
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО КАРЕЛГАЗ
    Запрос предложений № 32211087265
    Поставка технических газов
    Поставка технических газов
    594591
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    15.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    248 103
    Лоты:
    1
    Регион:
    Карелия республика
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ИКС ЮЖНО-САХАЛИНСК
    Попозиционная № 32211087274
    Оказание услуг по предоставлению спецтехники в аренду для ООО «ИКС Южно-Сахалинск».
    Оказание услуг по предоставлению спецтехники в аренду для ООО «ИКС Южно-Сахалинск».
    594592
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    15.02.2022 23:59(GMT+03:00)
    1 905 552
    Лоты:
    1
    Регион:
    Сахалинская область
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП014436
    Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция МГ на участке Северо-Ставропольское ПХГ – Октябрьская – Сохрановка» в составе стройки Реконструкция МГ на участке Северо-Ставропольское ПХГ – Октябрьская – Сохрановка» (051-2002080)
    Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция МГ на участке...
    594589
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    2 373 529 134
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Уралмашзавод
    Попозиционная № АП014437
    Крепеж для АЭС (Аккую, Куданкулам)
    Крепеж для АЭС (Аккую, Куданкулам)
    594590
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    ИКС ЮЖНО-САХАЛИНСК
    Попозиционная № 32211087245
    Оказание услуг по предоставлению спецтехники в аренду (фронтальный погрузчик) для ООО «ИКС Южно-Сахалинск»
    Оказание услуг по предоставлению спецтехники в аренду (фронтальный погрузчик) для ООО «ИКС...
    594588
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    15.02.2022 23:59(GMT+03:00)
    2 750 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Сахалинская область
    «ГНП сеть»
    Запрос (ценовых) котировок № ГП237465
    Поставка автоаксессуаров
    Поставка автоаксессуаров
    594587
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    15.03.2022 11:00(GMT+03:00)
    41 475 429
    Лоты:
    3
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить