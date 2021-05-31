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Номер извещения
32110257980
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
КО №262/КО - Поставка химреагентов для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Волгоград»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
30.04.2021 15:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17
Контактный телефон
+7 495 646-80-27 доб. 483
Факс
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Адрес электронной почты
ldemina@geh-zakupki.ru
Ф.И.О. контактного лица
Демина Лолита Сергеевна
Место рассмотрения предложений
-
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КО №262/КО - Поставка химреагентов для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Волгоград»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
КО №262/КО - Поставка химреагентов для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Волгоград»
Начальная цена
2 848 874,38
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно технического задания.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ВОЛГОГРАД
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ВОЛГОГРАД
Адрес местонахождения
400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, город Волгоград, Пугачевская, 20пом. 1001
20.59.52.194
20.59.5
Документация лота
Кол-во: 1
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