262/ТС - Ремонт котельных установок, трубопроводов со снятием и установкой арматуры, а также ремонт вспомогательного энергетического оборудования на ТЭЦ-15 для нужд ООО "ТГК-Сервис" (1000/2.2-839)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП176918 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки 262/ТС - Ремонт котельных установок, трубопроводов со снятием и установкой арматуры, а также ремонт вспомогательного энергетического оборудования на ТЭЦ-15 для нужд ООО "ТГК-Сервис" (1000/2.2-839) Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Документация и извещение

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Закупки»

Все закупки и тендеры ГЭХ Закупки Юридический адрес 121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17 Почтовый адрес 121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17 Контактный телефон +7 495 646-80-27 доб. 495 Факс {} Адрес электронной почты mmareev@geh-zakupki.ru Ф.И.О. контактного лица Мареев Максим Михайлович Место рассмотрения предложений 119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д.101, корп.3 Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru