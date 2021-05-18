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    Главная / Торги / 262/ТС - Ремонт котельных установок, трубопроводов со снятием и установкой арматуры, а также ремонт вспомогательного энергетического оборудования на ТЭЦ-15 для нужд ООО "ТГК-Сервис" (1000/2.2-839)

    262/ТС - Ремонт котельных установок, трубопроводов со снятием и установкой арматуры, а также ремонт вспомогательного энергетического оборудования на ТЭЦ-15 для нужд ООО "ТГК-Сервис" (1000/2.2-839)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 10:0018.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176918Дата и время окончания срока приема заявок 262/ТС - Ремонт котельных установок, трубопроводов со снятием и установкой арматуры, а также ремонт вспомогательного энергетического оборудования на ТЭЦ-15 для нужд ООО "ТГК-Сервис" (1000/2.2-839)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д.101, корп.3Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176918

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    262/ТС - Ремонт котельных установок, трубопроводов со снятием и установкой арматуры, а также ремонт вспомогательного энергетического оборудования на ТЭЦ-15 для нужд ООО "ТГК-Сервис" (1000/2.2-839)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    30.04.2021 15:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация и извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Закупки»
    Все закупки и тендеры ГЭХ Закупки

    Юридический адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17

    Контактный телефон

    +7 495 646-80-27 доб. 495

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    mmareev@geh-zakupki.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мареев Максим Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д.101, корп.3

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    262/ТС - Ремонт котельных установок, трубопроводов со снятием и установкой арматуры, а также ремонт вспомогательного энергетического оборудования на ТЭЦ-15 для нужд ООО "ТГК-Сервис" (1000/2.2-839)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.05.2021 10:00 GMT +318.05.2021 10:0018.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176918Дата и время окончания срока приема заявок 262/ТС - Ремонт котельных установок, трубопроводов со снятием и установкой арматуры, а также ремонт вспомогательного энергетического оборудования на ТЭЦ-15 для нужд ООО "ТГК-Сервис" (1000/2.2-839)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д.101, корп.3

    Дата и время вскрытия заявок

    18.05.2021 10:0018.05.2021 10:0018.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176918Дата и время вскрытия заявок 262/ТС - Ремонт котельных установок, трубопроводов со снятием и установкой арматуры, а также ремонт вспомогательного энергетического оборудования на ТЭЦ-15 для нужд ООО "ТГК-Сервис" (1000/2.2-839)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д.101, корп.3

    Подведение итогов не позднее

    15.06.2021 23:5915.06.2021 23:5915.06.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176918Подведение итогов не позднее 262/ТС - Ремонт котельных установок, трубопроводов со снятием и установкой арматуры, а также ремонт вспомогательного энергетического оборудования на ТЭЦ-15 для нужд ООО "ТГК-Сервис" (1000/2.2-839)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д.101, корп.3

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.06.202115.06.2021 23:5915.06.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176918Подведение итогов не позднее 262/ТС - Ремонт котельных установок, трубопроводов со снятием и установкой арматуры, а также ремонт вспомогательного энергетического оборудования на ТЭЦ-15 для нужд ООО "ТГК-Сервис" (1000/2.2-839)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д.101, корп.3

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    262/ТС - Ремонт котельных установок, трубопроводов со снятием и установкой арматуры, а также ремонт вспомогательного энергетического оборудования на ТЭЦ-15 для нужд ООО "ТГК-Сервис" (1000/2.2-839)

    Начальная цена

    3 600 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания и Проекта Договора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТГК-СЕРВИС
    Все закупки и тендеры ТГК-СЕРВИС

    Адрес местонахождения

    199106, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛИНИЯ КОСАЯ, ДОМ 16, КОРПУС 2 ЛИТЕР А, ЭТ/ПОМ/КОМ 2/3-Н/206

    196140, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, П ШУШАРЫ, Ш ПЕТЕРБУРГСКОЕ, ДОМ 66, КОРП/ЛИТЕР 2/А

    Классификатор ОКПД2

    33.11

    Услуги по ремонту металлоизделий

    Классификатор ОКВЭД2

    33.11

    Ремонт металлоизделий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "262/ТС - Ремонт котельных установок, трубопроводов со снятием и установкой арматуры, а также ремонт вспомогательного энергетического оборудования на ТЭЦ-15 для нужд ООО "ТГК-Сервис" (1000/2.2-839)"

    Кол-во: 1

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