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Номер извещения
ГП176929
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка трубы 273х7-К56, 1ЭП-Т ППУ для ООО "НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
30.04.2021 15:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629850, Российская Федерация, Москва, Тарко-Сале, Победы, 22-А
Почтовый адрес
119415, Российская Федерация, Москва, ул. Удальцова, 2
Контактный телефон
+7 495 730-60-00 доб. 11117
Факс
+7 495 730-60-00
Адрес электронной почты
oleg.cherepanov@novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Черепанов Олег Владимирович
Место рассмотрения предложений
Москва
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273х7-К56, 1ЭП-Т, ППУ СтПЭ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.05.2021 17:00 GMT +320.05.2021 17:0020.05.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176929Дата и время окончания срока приема заявок 273х7-К56, 1ЭП-Т, ППУ СтПЭ Москва
Дата и время вскрытия заявок
20.05.2021 17:0020.05.2021 17:0020.05.2021 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176929Дата и время вскрытия заявок 273х7-К56, 1ЭП-Т, ППУ СтПЭ Москва
Подведение итогов не позднее
31.07.2021 17:0031.07.2021 17:0031.07.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176929Подведение итогов не позднее 273х7-К56, 1ЭП-Т, ППУ СтПЭ Москва
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
273х7-К56, 1ЭП-Т, ППУ СтПЭ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НОВАТЭК
Все закупки и тендеры ПАО НОВАТЭК
Адрес местонахождения
629850, Российская Федерация, Москва, Тарко-Сале, Победы, 22-А
119415, Российская Федерация, Москва, ул. Удальцова, 2
24.20.31.000
24.20.11.000
Документация лота
Кол-во: 1915.2
273х7-К56, 1ЭП-Т, ППУ ОЦ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.05.2021 17:00 GMT +320.05.2021 17:0020.05.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176929Дата и время окончания срока приема заявок 273х7-К56, 1ЭП-Т, ППУ ОЦМосква
Дата и время вскрытия заявок
20.05.2021 17:0020.05.2021 17:0020.05.2021 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176929Дата и время вскрытия заявок 273х7-К56, 1ЭП-Т, ППУ ОЦМосква
Подведение итогов не позднее
31.07.2021 17:0031.07.2021 17:0031.07.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176929Подведение итогов не позднее 273х7-К56, 1ЭП-Т, ППУ ОЦМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
273х7-К56, 1ЭП-Т, ППУ ОЦ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НОВАТЭК
Все закупки и тендеры ПАО НОВАТЭК
Адрес местонахождения
629850, Российская Федерация, Москва, Тарко-Сале, Победы, 22-А
119415, Российская Федерация, Москва, ул. Удальцова, 2
24.20.31.000
24.20.11.000
Документация лота
Кол-во: 638.4
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