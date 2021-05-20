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    Главная / Торги / Поставка трубы 273х7-К56, 1ЭП-Т ППУ для ООО "НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ"

    Поставка трубы 273х7-К56, 1ЭП-Т ППУ для ООО "НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.05.2021 17:0020.05.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176929Дата и время окончания срока приема заявок 273х7-К56, 1ЭП-Т, ППУ ОЦМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176929

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка трубы 273х7-К56, 1ЭП-Т ППУ для ООО "НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    30.04.2021 15:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    _указать_наимен_участника__Оферта_ТСНГ___лот_1.xlsx

    Тех.требования_273_ТСНГ_Харбей____лот_1_v2.xlsx

    Тех.требования_273_ТСНГ_Харбей___лот_2_v2.xlsx

    Договор_поставки__426766427_v1_.RAR

    _указать_наимен_участника__Оферта_ТСНГ___лот_2.xlsx

    87031_С201_ЛТ.ОЛ4_Скин_система.pdf

    Инструкция_претенденту_ТСНГ.doc

    Необходимые_документы_для_ЮрЛ__ЧЕК_ЛИСТ_.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НОВАТЭК
    Все закупки и тендеры ПАО НОВАТЭК

    Юридический адрес

    629850, Российская Федерация, Москва, Тарко-Сале, Победы, 22-А

    Почтовый адрес

    119415, Российская Федерация, Москва, ул. Удальцова, 2

    Контактный телефон

    +7 495 730-60-00 доб. 11117

    Факс

    +7 495 730-60-00

    Адрес электронной почты

    oleg.cherepanov@novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Черепанов Олег Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    273х7-К56, 1ЭП-Т, ППУ СтПЭ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.05.2021 17:00 GMT +320.05.2021 17:0020.05.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176929Дата и время окончания срока приема заявок 273х7-К56, 1ЭП-Т, ППУ СтПЭ Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    20.05.2021 17:0020.05.2021 17:0020.05.2021 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176929Дата и время вскрытия заявок 273х7-К56, 1ЭП-Т, ППУ СтПЭ Москва

    Подведение итогов не позднее

    31.07.2021 17:0031.07.2021 17:0031.07.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176929Подведение итогов не позднее 273х7-К56, 1ЭП-Т, ППУ СтПЭ Москва

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    31.07.202131.07.2021 17:0031.07.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176929Подведение итогов не позднее 273х7-К56, 1ЭП-Т, ППУ СтПЭ Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    273х7-К56, 1ЭП-Т, ППУ СтПЭ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НОВАТЭК»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НОВАТЭК
    Все закупки и тендеры ПАО НОВАТЭК

    Адрес местонахождения

    629850, Российская Федерация, Москва, Тарко-Сале, Победы, 22-А

    119415, Российская Федерация, Москва, ул. Удальцова, 2

    Классификатор ОКПД2

    24.20.31.000

    Трубы сварные для нефте- и газопроводов, наружным диаметром не более 406,4 мм, стальные

    24.20.11.000

    Трубы стальные для нефте- и газопроводов бесшовные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    02.06.2021

    02.06.2021

    02.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "273х7-К56, 1ЭП-Т, ППУ СтПЭ "

    Кол-во: 1915.2

    Лот 2

    273х7-К56, 1ЭП-Т, ППУ ОЦ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.05.2021 17:00 GMT +320.05.2021 17:0020.05.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176929Дата и время окончания срока приема заявок 273х7-К56, 1ЭП-Т, ППУ ОЦМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    20.05.2021 17:0020.05.2021 17:0020.05.2021 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176929Дата и время вскрытия заявок 273х7-К56, 1ЭП-Т, ППУ ОЦМосква

    Подведение итогов не позднее

    31.07.2021 17:0031.07.2021 17:0031.07.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176929Подведение итогов не позднее 273х7-К56, 1ЭП-Т, ППУ ОЦМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.07.202131.07.2021 17:0031.07.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176929Подведение итогов не позднее 273х7-К56, 1ЭП-Т, ППУ ОЦМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    273х7-К56, 1ЭП-Т, ППУ ОЦ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НОВАТЭК»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НОВАТЭК
    Все закупки и тендеры ПАО НОВАТЭК

    Адрес местонахождения

    629850, Российская Федерация, Москва, Тарко-Сале, Победы, 22-А

    119415, Российская Федерация, Москва, ул. Удальцова, 2

    Классификатор ОКПД2

    24.20.31.000

    Трубы сварные для нефте- и газопроводов, наружным диаметром не более 406,4 мм, стальные

    24.20.11.000

    Трубы стальные для нефте- и газопроводов бесшовные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    02.06.2021

    02.06.2021

    02.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "273х7-К56, 1ЭП-Т, ППУ ОЦ"

    Кол-во: 638.4

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