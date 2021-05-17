Запрос котировок № 40 в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на поставку гидрантов пожарных со штоком из нержавеющей стали в 2021г, для нужд ООО «Волжские коммунальные системы».

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32110257854 Уникальный номер закупки Номер закупки 40 Наименование закупки Запрос котировок № 40 в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на поставку гидрантов пожарных со штоком из нержавеющей стали в 2021г, для нужд ООО «Волжские коммунальные системы». Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок в электронной форме для СМСП Дата публикации

Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью Волжские коммунальные системы

Все закупки и тендеры Волжские коммунальные системы Юридический адрес 445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50 Почтовый адрес 445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50 Контактный телефон +7 8482 55-13-76 Факс +7 8482 55-13-67 Адрес электронной почты juravleva_nn@volcomsys.ru Ф.И.О. контактного лица Журавлева Наталья Николаевна Место рассмотрения предложений Тольятти Закупки и тендеры Самарская область Ключевые слова:

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