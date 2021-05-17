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    Главная / Торги / Запрос котировок № 40 в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на поставку гидрантов пожарных со штоком из нержавеющей стали в 2021г, для нужд ООО «Волжские коммунальные системы».

    Запрос котировок № 40 в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на поставку гидрантов пожарных со штоком из нержавеющей стали в 2021г, для нужд ООО «Волжские коммунальные системы».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 09:0017.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110257854Дата и время окончания срока приема заявок Поставка гидрантов пожарных со штоком из нержавеющей сталиТольяттиПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110257854

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    40

    Наименование закупки

    Запрос котировок № 40 в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на поставку гидрантов пожарных со штоком из нержавеющей стали в 2021г, для нужд ООО «Волжские коммунальные системы».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    30.04.2021 15:10

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    ЗД.7z

    Протокол__170.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Волжские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Волжские коммунальные системы

    Юридический адрес

    445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50

    Почтовый адрес

    445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50

    Контактный телефон

    +7 8482 55-13-76

    Факс

    +7 8482 55-13-67

    Адрес электронной почты

    juravleva_nn@volcomsys.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Журавлева Наталья Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Тольятти

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка гидрантов пожарных со штоком из нержавеющей стали

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.05.202121.05.2021 11:3021.05.2021 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110257854Подведение итогов не позднее Поставка гидрантов пожарных со штоком из нержавеющей сталиТольятти

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка гидрантов пожарных со штоком из нержавеющей стали

    Начальная цена

    946 024,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно условиям конкурентной закупки.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условиям конкурентной закупки.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условиям конкурентной закупки.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Волжские коммунальные системы»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Волжские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Волжские коммунальные системы

    Адрес местонахождения

    445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50

    Классификатор ОКПД2

    28.29.22.190

    Устройства механические для разбрызгивания, рассеивания или распыления прочие, кроме сельскохозяйственных

    Классификатор ОКВЭД2

    28.29

    Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/933236/name/60a795d7e58a75.28223417

    21.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки"

    Кол-во: 24.00000

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