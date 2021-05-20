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Номер извещения
32110257888
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка подшипников для нужд ООО «БКК»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
30.04.2021 15:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
606400, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г БАЛАХНА, ПР-КТ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 45, ПОМЕЩЕНИЕ П 1
Почтовый адрес
606400, Нижегородская область, г. Балахна, пр. Революции, д.45, пом. П1
Контактный телефон
+7 831 265-37-71 доб. 1225
Факс
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Адрес электронной почты
amorozov@nokk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Морозов Александр Александрович
Место рассмотрения предложений
Нижний Новгород
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка подшипников для нужд ООО «БКК»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.05.2021 10:00 GMT +320.05.2021 10:0020.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110257888Дата и время окончания срока приема заявок Поставка подшипников для нужд ООО «БКК»Нижний Новгород
Дата и время вскрытия заявок
20.05.2021 10:0020.05.2021 10:0020.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110257888Дата и время вскрытия заявок Поставка подшипников для нужд ООО «БКК»Нижний Новгород
Подведение итогов не позднее
27.05.2021 11:3027.05.2021 11:3027.05.2021 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110257888Подведение итогов не позднее Поставка подшипников для нужд ООО «БКК»Нижний Новгород
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка подшипников для нужд ООО «БКК»
Начальная цена
130 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
606400, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г БАЛАХНА, ПР-КТ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 45, ПОМЕЩЕНИЕ П 1
606400, Нижегородская область, г. Балахна, пр. Революции, д.45, пом. П1
28.15
28.15
Документация лота
Кол-во: 138.00000
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