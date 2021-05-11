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Номер извещения
ГП176928
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
поставка комплекта стеновой опалубки и опалубки перекрытия
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
30.04.2021 15:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
109240, Г МОСКВА, УЛ НИКОЛОЯМСКАЯ, ДОМ 15, ОФИС 208
Почтовый адрес
109240, Г МОСКВА, УЛ НИКОЛОЯМСКАЯ, ДОМ 15, ОФИС 208
Контактный телефон
+7 912 673-59-90
Факс
Адрес электронной почты
a.osnovin@ural.zaorotec.ru
Ф.И.О. контактного лица
Основин Андрей Викторович
Место рассмотрения предложений
г. Екатеринбург
Закупки и тендеры
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка комплекта стеновой опалубки и опалубки перекрытия
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.05.2021 10:30 GMT +311.05.2021 10:3011.05.2021 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176928Дата и время окончания срока приема заявок поставка комплекта стеновой опалубки и опалубки перекрытия г. Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
дата не указанаEurope/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176928Дата и время вскрытия заявок поставка комплекта стеновой опалубки и опалубки перекрытия г. Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
14.05.2021 13:0014.05.2021 13:0014.05.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176928Подведение итогов не позднее поставка комплекта стеновой опалубки и опалубки перекрытия г. Екатеринбург
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка комплекта стеновой опалубки и опалубки перекрытия
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО РОТЕК
Все закупки и тендеры АО РОТЕК
Адрес местонахождения
109240, Г МОСКВА, УЛ НИКОЛОЯМСКАЯ, ДОМ 15, ОФИС 208
42.21.23.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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