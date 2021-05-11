Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / поставка комплекта стеновой опалубки и опалубки перекрытия

    поставка комплекта стеновой опалубки и опалубки перекрытия

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.05.2021 10:3011.05.2021 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176928Дата и время окончания срока приема заявок поставка комплекта стеновой опалубки и опалубки перекрытия г. ЕкатеринбургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176928

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    поставка комплекта стеновой опалубки и опалубки перекрытия

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    30.04.2021 15:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Прил.1___Техническое_задание_на_приобретение_инвентарной_опалубки.pdf

    Прил.2___Раздел_ПД___4_Том_4.2_335_КР.2_изм.1.pdf

    Исх._письмо_для_Руководителю_предприятия_.__2306_14_21_от_30.04.2021__Приглашени.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РОТЕК
    Все закупки и тендеры АО РОТЕК

    Юридический адрес

    109240, Г МОСКВА, УЛ НИКОЛОЯМСКАЯ, ДОМ 15, ОФИС 208

    Почтовый адрес

    109240, Г МОСКВА, УЛ НИКОЛОЯМСКАЯ, ДОМ 15, ОФИС 208

    Контактный телефон

    +7 912 673-59-90

    Факс

    Адрес электронной почты

    a.osnovin@ural.zaorotec.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Основин Андрей Викторович

    Место рассмотрения предложений

    г. Екатеринбург

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка комплекта стеновой опалубки и опалубки перекрытия

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.05.2021 10:30 GMT +311.05.2021 10:3011.05.2021 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176928Дата и время окончания срока приема заявок поставка комплекта стеновой опалубки и опалубки перекрытия г. Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    дата не указанаEurope/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176928Дата и время вскрытия заявок поставка комплекта стеновой опалубки и опалубки перекрытия г. Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    14.05.2021 13:0014.05.2021 13:0014.05.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176928Подведение итогов не позднее поставка комплекта стеновой опалубки и опалубки перекрытия г. Екатеринбург

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    14.05.202114.05.2021 13:0014.05.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176928Подведение итогов не позднее поставка комплекта стеновой опалубки и опалубки перекрытия г. Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплекта стеновой опалубки и опалубки перекрытия

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РОТЕК
    Все закупки и тендеры АО РОТЕК

    Адрес местонахождения

    109240, Г МОСКВА, УЛ НИКОЛОЯМСКАЯ, ДОМ 15, ОФИС 208

    Классификатор ОКПД2

    42.21.23.000

    Работы строительные по строительству оросительных систем (каналов), водоводов и водоводных конструкций, водоочистных станций, станций очистки сточных вод и насосных станций

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Опалубочные работы"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО КАРЕЛГАЗ
    Запрос предложений № 32111014791
    Поставка стальных труб
    Поставка стальных труб
    583384
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    1 594 319
    Лоты:
    1
    Регион:
    Карелия республика
    ПАО МОЭК
    Конкурентный отбор № 32211087100
    Поставка дизельного топлива наливом для нужд ПАО "МОЭК" ( 22VP0741)
    Поставка дизельного топлива наливом для нужд ПАО "МОЭК" ( 22VP0741)
    594557
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Обеспечение заявки: 2300000,00 ₽
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    56 231 290
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО КАРЕЛГАЗ
    Запрос предложений № 32211087265
    Поставка технических газов
    Поставка технических газов
    594591
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    15.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    248 103
    Лоты:
    1
    Регион:
    Карелия республика
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ИКС ЮЖНО-САХАЛИНСК
    Попозиционная № 32211087274
    Оказание услуг по предоставлению спецтехники в аренду для ООО «ИКС Южно-Сахалинск».
    Оказание услуг по предоставлению спецтехники в аренду для ООО «ИКС Южно-Сахалинск».
    594592
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    15.02.2022 23:59(GMT+03:00)
    1 905 552
    Лоты:
    1
    Регион:
    Сахалинская область
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП014436
    Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция МГ на участке Северо-Ставропольское ПХГ – Октябрьская – Сохрановка» в составе стройки Реконструкция МГ на участке Северо-Ставропольское ПХГ – Октябрьская – Сохрановка» (051-2002080)
    Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция МГ на участке...
    594589
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    2 373 529 134
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Уралмашзавод
    Попозиционная № АП014437
    Крепеж для АЭС (Аккую, Куданкулам)
    Крепеж для АЭС (Аккую, Куданкулам)
    594590
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    ИКС ЮЖНО-САХАЛИНСК
    Попозиционная № 32211087245
    Оказание услуг по предоставлению спецтехники в аренду (фронтальный погрузчик) для ООО «ИКС Южно-Сахалинск»
    Оказание услуг по предоставлению спецтехники в аренду (фронтальный погрузчик) для ООО «ИКС...
    594588
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    15.02.2022 23:59(GMT+03:00)
    2 750 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Сахалинская область
    «ГНП сеть»
    Запрос (ценовых) котировок № ГП237465
    Поставка автоаксессуаров
    Поставка автоаксессуаров
    594587
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    15.03.2022 11:00(GMT+03:00)
    41 475 429
    Лоты:
    3
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить